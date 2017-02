De 8 martie, companiile aleg sa ofere tichete cadou neimpozitate

8 Martie este evenimentul traditional cand angajatorii isi pot arata aprecierea fata de angajatele lor oferindu-le flori, ciocolata sau diverse alte atentii. Esti multumit sa le acorzi un cadou, dar ar fi si mai bine daca acesta ar fi pe masura asteptarilor lor, fara sa depasesti bugetul propus.

In acest sens, Up Romania vine cu o solutie eleganta si moderna pentru toate angajatele companiei, indiferent de preferintele si dorintele acestora. Solutia este tichetul Cadhoc care le va da acestora libertatea de a alege cadoul potrivit dintr-o varietate de produse si servicii: bijuterii, cosmetice, articole vestimentare si incaltaminte, carti, decoratiuni, electronice si electrocasnice, servicii de turism.

Tichetele cadou Cadhoc pot fi folosite in peste 55.000 de magazine din intreaga tara, printre acestea numarandu-se branduri precum: Accesorize, Anna Cori, Bata, C&A, Benvenuti, Carturesti, Cellini, Desigual, Diverta, Flormar, Folli-Follie, Guara, Jolidon, L’Occitane, Marionnaud, Nissa, Otter, Nike, Parfois, Swarovski, Why Denis si lista poate continua.

Pentru un plus de efect, tichetele Cadhoc sunt livrate in plicuri speciale si pot fi personalizate cu numele persoanei care beneficiaza, o urare si sigla companiei.

Bugetele sunt si ele atent urmarite.Tichetele Cadhoc sunt neimpozabile daca suma alocata fiecarei persoane nu depaseste 150 de lei, iar angajatorul este scutit de contributii salariale si patronale. In plus, acestea sunt considerate cheltuieli sociale si pot fi deductibile la calculul impozitului pe profit pana la 5% din fondul de salarii.

Up Romania, noua identitate a Chèque Déjeuner Romania, face parte din Grupul Up, o companie internationala si solida. Este prezenta in 17 tari si are o experienta de peste 50 de ani in domeniul furnizarii de produse și servicii pentru motivarea si fidelizarea angajatilor, recompensarea si stimularea vanzarilor, precum si instrumente pentru sustinerea programelor si proiectelor sociale.