Curățenie pe Bistrița cu „Volunteer for life“ și autorități

Mizeria adunată pe malul Bistriței, în zona Pieței Centrale, și la vărsarea Cuejdiului în Bistrița a atras atenția Asociației „Volunteer for life“, care anul acesta dă startul curățeniei în Piatra Neamț.

Acțiunea de ecologizare are loc astăzi, 9 martie, de la ora 14 și la ea participă voluntari și reprezentanți ai autorităților locale. „Am fost zilele acestea și am văzut dezastrul care este în zonă. Am decis ca împreună cu un grup de circa 50 de voluntari să îndepărtăm toate deșeurile menajere, animale moarte, deșeuri textile etc., ce au fost abandonate acolo și au transformat locul într-o adevărată groapă de gunoi. Zona propusă pentru ecologizare a devenit un adevărat focar de infecție, ce poate afecta inclusiv pânza freatică și în consecință, starea de sănătate a locuitorilor Municipiului Piatra Neamț“, spune Adnan Zecheria, vicepreședintele asociației.

Voluntarii primesc echipament special de protecție pentru această activitate (mănuși, măști, veste, dezinfectanți pentru igiena corporală). Oricine dorește să contribuie la curățenie se poate alătura asociației inițiatoare. Important este ca demersul să fie sprijinit în continuare de pietreni și după ziua de 9 martie, printr-o atitudine de respect față de natură și grijă pentru menținerea unui mediu curat, pentru protejarea vieții în acest areal.

Cristina IORDACHE