„Curățenia“ de primăvară a început: Zeci de hectare în flăcări, în Neamț

*O casă a fost cât pe ce să ardă

Gospodarii s-au apucat să-și curețe livezile și grădinile, iar „soarta“ resturilor vegetale și a altor gunoaie adunate de prin ogrăzi este aceeași.

Și-n această primăvară, cu aceeași încrâncenare, nemțenii continuă, chiar dacă este păgubos și extrem de periculos, să dea foc grămezilor de uscături și să plece la alte treburi, lăsând vâlvătaia să ardă în voie, sau fără să țină cont că este prea aproape de grajd, de lemne sau chiar de casă. Cum au pățit doi gospodari, unul din Boghicea și celălalt din Gherăești. Primul a rămas fără grajd și fără magazia de furaje, după ce, luni după-amiază, a dat foc la uscături. Când a văzut că flăcările ajung la anexe, a sunat la 112 și a chemat pompierii în ajutor. „La locul evenimentului s-au deplasat 7 subofițeri cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman, care au stins incendiul. În urma incendiului, au ars un adăpost animale construit din lemn cu acoperiș din lemn și învelitoare tablă pe circa 60 mp și o anexă construită din lemn cu acoperiș din lemn și învelitoare tablă pe circa 70 mp, aproximativ 1.500 kg furaje. Împrejurarea determinantă a producerii acestuia a fost focul deschis în spații deschise“, a declarat ofițerul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

Localnicul din Gherăești era să rămână și fără casă, după ce focul a trecut de coceni și amenința locuința. Incendiul a fost anunțat sâmbătă, la ora 13:05. Șase pompieri cu o autospecială au acționat și au stins incendiul, într-o misiune dificilă întrucât a trebuit să fie protejată și casa. Au ars aproximativ 500 kg coceni de porumb, dar locuința a fost salvată.

Luni, alte 3 hectare de vegetație uscată au ars la Brusturi, unde 5 subofițeri cu o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț au acționat și au stins incendiul. De asemenea, în satul Cazaci (comuna Tarcău), 8 pompieri de la Piatra Neamț au stins incendiul de pe circa 0,6 ha vegetație uscată, alți 6 militari cu o autospecială au acționat la Alexandru cel Bun, unde a ars 0,01 ha cu vegetație uscată.

Sâmbătă, pompierii nemțeni au avut misiuni de stingere a incendiilor la Dobreni (200 mp), la Crăcăoani (9 hectare), iar duminică militarii au fost solicitați la Negrești (5.000 mp au ars).

*ISU Neamț reamintește regulile de bază

Utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor conduce adesea la arderi necontrolate, care produc pagube materiale însemnate sau chiar pierderi de vieți omenești.

Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, ISU Neamț reamintește cetățenilor următoarele măsuri de prevenire:

• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă;

• Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți;

• Supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului, după terminarea activității;

• Utilizarea focului deschis la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă;

• Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleți, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;

• Responsabilizarea adulților în ceea ce privește jocul copiilor cu focul și accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).

