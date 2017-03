Cupa Fermierului, un concurs pentru toți agricultorii din județ

* Un comitet de organizare inițiază o colectă care îi vizează pe oamenii de afaceri din agricultura județului, în speranța dezvoltării călăriei cu același Costache Lupu la hățuri

Adunarea Generală a Clubului Ecvestru din Piatra Neamț, care are loc la începutul fiecărui an, a aprobat în unanimitate calendarul competițional pe 2017, deschiderea anului competițional și cele trei mari runde de competiții care vor avea loc în baza hipică „Virgil Bărbuceanu“. Toți membrii Consiliului Director al Clubului Sportiv Ecvestru au răspuns pozitiv la obiectivele pentru acest an, iar în aceste condiții, și în 2017 ne vom putea bucura de concursuri naționale și internaționale la Piatra Neamț, cum ar fi Cupa Municipiului Piatra Neamț, etapa de Grand Prix, Cupa Marsat, Cupa TCE 3 Brazi, Trofeul Virgil Bărbuceanu, Finala Campionatului Național la sărituri peste obstacole, sau Cupa Fermierului. Acest din urmă concurs va fi organizat în premieră la Piatra Neamț, înlocuiește Festivalul Național Ecvestru „Stânca Șerbești“ și este dedicat tuturor societăților agricole și fermierilor din județul Neamț, care în trecut sau în prezent susțin activitatea ecvestră din județ. Propunerea de organizare a Cupei Fermierului aparține unor persoane care se ocupă cu activitatea agricolă, iar competiția este dedicată în totalitate tuturor fermierilor din județul Neamț, care ar putea susține sportul călare din această zonă a Moldovei. Promotorii Cupei Fermierului s-au format într-un comitet de inițiativă și, printr-o scrisoare deschisă, îi invită pe toți agricultorii din județ să susțină, fiecare cum poate, acest concurs, care într-un viitor apropiat să devină unul internațional. „Baza hipică „Virgil Bărbuceanu din municipiul Piatra Neamț a fost inaugurată în luna august a anului 1986, când s-a organizat primul concurs de sărituri peste obstacole, comentat de cunoscutul crainic sportiv Cristian Țopescu. La construirea acestui centru ecvestru de interes național și internațional, o contribuție substanțială și-au adus și unitățile agricole din județ, care funcționau în acea perioadă. În cei 30 de ani, complexul sportiv de la poalele Cernegurei a găzduit 15 etape de Cupă Mondială, două ediții ale Campionatului Balcanic și cele mai importante concursuri naționale de sărituri peste obstacole. Activitatea curentă și competițională a bazei hipice este sprijinită și în prezent de mai multe asociații și societăți agricole nemțene, atât financiar, cât mi material, furaje și alte produse. Ca dovadă a recunoștinței față de sprijinul constant acordat sportului călare, Consiliul Director al Clubului Sportiv Ecvestru Piatra Neamț, la sugestia Comitetului de Inițiativă, semnatari ai prezentei adrese, a propus Federației Ecvestre Române să introducă în calendarul competițional al anului 2017, un concurs național de sărituri peste obstacole, dedicat tuturor lucrătorilor din agricultură, mici și mijlocii, care să le onoreze eforturile. Așadar, în perioada 13-15 iunie, la baza hipică Virgil Bărbuceanu se vor desfășura întrecerile din cadrul concursului național de sărituri peste obstacole, dotat cu Cupa Fermierului, ediția întâi. Vă rugăm să analizați posibilitatea de a contribui alături de noi la buna reușită a desfășurării acestei competiții. Sprijinul dumneavoastră poate fi financiar sau material, furaje sau diverse produse. Sponsorii care doresc să asigure contravaloarea unui premiu beneficiază de personalizarea acestuia, acordându-i-se denumirea dorită. Fiind încredințați că veți fi alături de noi în încercarea de a organiza și desfășura această competiție a fermierilor mici și mijlocii, vă asigurăm de prețuirea și recunoștința noastră“, se arată în scrisoarea emisă de Comitetul de Inițiativă.

Cei care au propus organizarea Cupei Fermierului sunt Costel Cocea, Vasile Pop Silaghi, Ioan Apetri, Adrian Alexa, Constantin Timofte, Constantin Muraru, Mugurel Arteni, Clement Stan, Vasile Ceaușu, Dănuț Mătrescu, Ioan Mariș, Vasile Andone, Ioan Melinte, Costel Vizitiu, Mihai Pavelescu și Neculai Arsenoaia.

Concurs puternic cu premii substanțiale

Deși se va afla la prima ediție, Cupa Fermierului se dorește încă din start a fi un concurs puternic, deoarece va reuni la start cei mai buni cai și călăreți din țară, iar premiile puse în joc vor fi destul de substanțiale. Competiția, de sărituri peste obstacole, se adresează tuturor categoriilor de sportivi, copii, juniori, tineret, amazoane, amatori și seniori, iar la startul ei vor fi prezenți 80 de călăreți și peste 100 de cai de la cele mai bune cluburi din țară. Costurile totale ale competiției se ridică la suma de 65.000 de lei, iar premiile puse în joc vor fi de 30.000 de mii de lei. Locul întâi la copii va fi premiat cu 3.000 de lei, la juniori I cu 3.500 de lei, la juniori II și tineret cu 4.000 de lei, la amazoane și amatori cu 4.500 de lei, iar la seniori cu 6.500 de lei. „Suntem bucuroși că federația a acceptat propunerea noastră, iar în calendarul competițional va apărea și Cupa Fermierului. Îi felicit pe cei care au avut această inițiativă, și îmi doresc și sper ca lor să li se alăture și alți oameni care au posibilitatea să susțină sportul călare. Cred că e în avantajul tuturor atunci când se adună mai multe societăți, pentru că contribuția fiecăreia va fi mai mică. Sunt convins că acest concurs va avea un impact pozitiv, va ajunge la multe ediții, iar cei care l-au propus, speră ca într-un viitor apropiat să devină unul internațional. Anul acesta va fi unul experimental și, dacă totul va decurge așa cum ne dorim, are șanse mari să devină și internațional“, a declarat Costache Lupu, președintele Clubului Sportiv Ecvestru din Piatra Neamț.

Până la primele concursuri naționale din acest an, care vor debuta în luna iunie, pe data de 29 aprilie, în baza hipică va avea loc deschiderea oficială a anului competițional, eveniment ce va fi marcat printr-un program sportiv și cultural.

Box

Cupa României de tineret, la Piatra Neamț

Fundația „Boxul Nemțean“, sub tutela Federației Române de Box, va găzdui în perioada 17-23 aprilie la Piatra Neamț, Cupa României la box, o competiție rezervată categoriei tineret. La evenimentul care va fi găzduit de sala mică Polivalentă, vor fi prezenți aproximativ 150 de boxeri de la cele mai importante cluburi din țară, iar competiția de la Piatra Neamț are și un caracter național, în condițiile în care după această competiție se va stabili și lotul național pentru europenele de tineret. Municipiul Piatra Neamț și gazda competiției, Fundația „Boxul Nemțean“, va fi reprezentat la aceste întreceri cu 5 pugiliști, care se vor lupta la mai multe categorii de vârstă, Anton Ilimescu, la 56 de kg, Marcel Călărașu, la 60 kg, Eduard Doagă, la 64 kg, Florin Simion, la 75 kg, și Albert Biro, la 81 de kg. Elevii antrenorului Gabi Câmpescu fac parte din Fundația „Boxul Nemțean“, dar pentru că nu sunt afiliați federației române de specialitate, vor reprezenta clubul SCM Bacău. Cupa României la tineret este o competiție de anvergură care are loc în municipiul Piatra Neamț, după o pauză de 3 ani, după ce orașul nostru a găzduit în 2014 naționalele de seniori, iar în 2013 naționalele de tineret și speranțe olimpice. Arbitrii pentru această competiție vor fi desemnați de federație, iar toată partea de organizare va fi pregătită de Fundația „Boxul Nemțean“. „Noi am vrut din 2016 să organizăm naționalele de juniori însă, din lipsa fondurilor, nu am mai reușit, însă anul acesta avem posibilitatea să găzduim naționalele de tineret. Este o onoare pentru noi, inițial, consilierii locali ne-au aprobat suma de 10.000 de lei și sprijin, însă ulterior ne-a fost anulată această sumă, așa că vreau să mulțumesc CL pentru susținere. Scopul fundației noastre este acela de a încuraja practicarea sportului în Piatra Neamț, în general, și a boxului în special, și vrem, prin box, să promovăm imaginea municipiului în țară și poate și în străinătate“, a declarat Gabriel Câmpescu, președintele și antrenorului Fundației Boxul Nemțean.