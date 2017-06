Cultivator de canabis prins de polițiștii care îl credeau un simplu hoț

* DIICOT Neamț a preluat ancheta de trafic și deținere de droguri

Surpriză pentru polițiștii Secției Rurală Borlești, când au descins acasă la un localnic din Tazlău, cercetat pentru furt din locuințe. În curtea bărbatului de 34 de ani ei au zărit, lângă un gard, câteva plante de canabis. Ulterior, după ce au fost anunțați polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Neamț și procurorul DIICOT Neamț, la percheziție a fost găsită și o miniseră amenajată de suspect într-un dulap.

Polițiștii borleșteni au pornit cercetările miercuri, 14 iunie 2017, după ce administratorul unei societăți comerciale din Tazlău a reclamat că hoții i-au spart magazinul peste noapte și i-au furat mai multe produse alimentare. Autorii au fost identificați imediat, datorită faptului că magazinul era dotat cu camere de supraveghere. „În urma cercetărilor, polițiștii au depistat două persoane, un bărbat de 34 de ani și un tânăr de 15 ani, ambii din Tazlău, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt în noaptea de 13 spre 14 iunie a.c. Polițiștii au extins cercetările, stabilind că cei doi ar mai fi săvârșit încă două fapte de furt din locuințe, în cursul lunii mai a.c., cauzând un prejudiciu de 4.000 de lei“, a declarant inspectorul Elena Bulgărea, ofițerul de presă al Poliției Neamț.

În cadrul investigațiilor efectuate, polițiștii s-au deplasat la adresa unde locuiește bărbatul de 33 de ani, observând în gradina casei câteva plante ce păreau a fi canabis și astfel au sesizat cazul ofițerilor Serviciului de Combaterea Criminalității Organizate Neamț, împreună cu care s-a efectuat o percheziție domiciliară. Polițiștii au identificat în interiorul locuinței, într-un dulap, o seră improvizată, destinată creșterii și uscării plantelor de canabis, iar în curtea locuinței 11 plante de canabis și au mai fost identificate mai multe bunuri, stabilindu-se că ar putea proveni din furturile comise, precizează aceeași sursă.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, iar polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț efectuează cercetări, sub coordonarea procurorilor DIICOT – BT Neamț, sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic și deținere de droguri.

