Cu “sapa” în spate, angajatorii străini ne așteaptă la lucrul câmpului

În această perioadă, firmele din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 2.159 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Spania, respectiv 814. Din acestea, 800 sunt pentru muncitori necalificați la cules de căpșuni, 10 pentru sudori, 3 pentru tehnicieni și un loc de inginer automatizări. Și în Danemarca abundă cu joburi în agricultură, respectiv la strâns de mazăre, unde sunt vacante 350 de joburi. Angajatorii portugheghezi oferă 300 de posturi la cules de zmeură și 30 la strâns de zmeură, mure și afine. În Marea Britanie există 165 slujbe, din care 100 ca muncitor în fabrică, 50 ca măcelari, tranșatori, fansonatori, împachetatori carne, 10 de operatori procesare carne și 5 ca ingrijitori persoane la domiciliu. Nemțenii care vor să lucreze în Malta au la dispoziție 150 de posturi, în meseria de șofer autobuz și câte 3 ca inginer de sistem software, instalator lifturi și tehnician lifturi. În Germania există 115 locuri de muncă, respectiv 21 de șofer de camion, 10 ca personal în domeniul gastronomiei de sistem, 10 de programator PLC și 5 ca inginer testare automată echipamente. Tot aici mai sunt vacante câte 4 posturi de betonist, excavatorist, montator izolații clădiri, ospătar și specialist sisteme de canalizare. Angajatorii germani dispun de câte 3 locuri ca bucătar, dezvoltator software Java, operator utilaje pentru construcții și de zidar, plus câte două slujbe de chef de rang, dezvoltator software, electrician în construcții, electrician construcții cabluri, lucrător în construcții, maistru construcții rețele de cabluri, maistru hidroizolații clădiri, maistru construcții de drumuri și operator mașini. Firmele germane mai doresc să încadreze câte 1 chef de partie, consultant dezvoltator software Java/Java EE, dezvoltator software Front-End sisteme integrate, informatician, inginer mecatronică auto, instalator clădiri, instalator/montator țevi, maistru șantier construcții, manager adjunct restaurant, manager în construcții, mecanic instalații de climatizare și refrigerare, maistru construcții civile, mecanic instalații sanitare, termice/ de climatizare, montator acoperișuri, muncitor în construcții din beton armat, operator pompe beton, specialist restaurant, sudor și recepționer. Multe posturi libere sunt și în Cehia, respectiv 98 locuri de muncă: 30 de șofer autobuz, 20 ca șlefuitor, pilitor, 15 ca forjor, 15 ca operator CNC și câte 5 de electrician auto, șofer tir și mecanic auto. Tot aici se mai găsește câte un job ca electrician, tehnician frigidere și tehnician la mașini pentru prelucrarea produselor din plastic. La polul opus, companiile italiene dispun de doar 40 de posturi ca îngrijitor la domiciliu, la fel și cele din Slovacia, respectiv de operator de producție. În Danemarca, distribuitorii de ziare și colete se pot încadra în 30 de locuri. În Finlanda, românii își găsesc de lucru ca ospătar -18 ocupații, bucătar -9 și sudor plasmă/TIG un post. Și firmele belgiene au de muncă pentru români, e vorba de 13 slujbe, respectiv câte două de electrician întreținere și reparații și operator CNC. În plus, belgienii mai dispun de câte un job ca bucătar restaurant de afaceri, magaziner, medic stomatolog, montator semnalizare de cale ferată, montator linie superioară cale ferată, operator mașină de îndoit cu forma liberă, sudor semi automat, stivuitorist și șofer cu experiență în utilizarea macaralei. Un stat mic precum Luxemburg are vacante 10 locuri de muncă pentru români, în meseria de senior tehnician Chrome. Vecinii unguri oferă 10 posturi, respectiv câte 5 ca lăcătuș și sudor. Angajatorii norvegienii dipun de două joburi de frizer, iar polonezii alte două ca specialist vânzări și service client. În Slovenia este un singur post de digital Projects Manager.

