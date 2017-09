Cu GAL-urile nemțene peste Prut

*La Chișinău: Coferință pe tema dezvoltării comunităților rurale

*Au participat și primarii din Zănești și Piatra Șoimului

În Republica Moldova, la Chișinău, ieri a avut loc o conferință regională pe tema dezvoltării comunitățlor rurale. La acest eveniment zonal a fost prezent și Atis Lots, ambasadorul Republicii Letonia, precum și experți în dezvoltare rurală din Ungaria, Grecia, Letonia, dar și din partea Comisiei Europene și a Ministerului Agriculturii din Republica Moldova.

Detalii ne-a oferit Dan Vasiliu, președintele Grupului de Acțiune Locală „Drumurile Bistriței”-Roznov și secretar al FN-GAL România: „În calitate de secretar general al Federaţiei Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală din România, am participat cu bucurie la conferința organizată de Asociația ProCoRe din Chișinau , unde am împărtașit fraților nostri de peste Prut din experiența câștigată în ultimii ani în implementarea proiectelor finanțate din fondurile europene. Împreună cu Nicorescu Neculai-primarul comunei Piatra Șoimului și Filip Ioan-primarul comunei Zăneşti, am prezentat situația GAL-urilor din județul Neamţ, stadiul implementării strategiei Asociației „Drumurile Bistriței”, dar și activitatea și rolul FNGAL în dezvoltarea zonală. Cei doi primari din Neamț au avut ocazia să povestească omologilor din Republica Moldova experiența proiectelor contractate prin GAL-ul „Drumurile Bistriței”, dar și planurile de viitor în ceea ce privește administrația publică locală”.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU