CSM Roman evoluează la Cupa Dunărea

Handbalistele de la CSM Roman nu au aproape deloc pauză de sărbătorile de iarnă. După ce, înainte de Crăciun, au evoluat la Cupa de Iarnă, competiție pe care au organizat-o, astăzi și mâine, elevele lui Gheorghe Covaciu și Viorel Lazăr, vor juca la Cupa Dunărea, un alt turneu de verificare, ajuns la cea de-a treia ediție, organizat de echipa de Ligă Națională, Dunărea Brăila. Astăzi, de la ora 18, fetele de la Roman vor întâlni pe Dinamo București, grupare care evoluează în eșalonul inferior, iar mâine, de la aceiași oră, vor juca cu câștigătoarea sau învinsa meciului dintre Dunărea Brăila și Unirea Slobozia.

Tot joi, de la ora 10, în afara turneului, CSM Roman va mai susține un meci amical în compania colegei de eșalon, Danubius Galați.

Handbalistele de la CSM Roman joacă la Brăila, după ce săptămâna trecută au fost gazde la Cupa de Iarnă, competiție pe care au organizat-o și au câștigat-o. La acest turneu amical au fost prezente doar 3 echipe, CSM Roman, Dunărea Brăila și Danubius Galați, după ce cei de la Corona Brașov au declinat oferta clubului romașcan. Fetele de la Roman au câștigat ambele confruntări, 33-23 cu Danubius Galați, respectiv 28-23 cu Dunărea Brăila. O mare surpriză s-a consemnat în celălalt joc, după ce Danubius Galați a trecut cu 28-25 de Dunărea Brăila, ocupanta locului 2 în Liga Națională.

În cele două partide la Cupa de Iarnă, la gazde a evoluat câte o repriză și Ana Maria Iuganu, întoarsă recent de la echipa națională a României, cu care a participat la Campionatul European din Suedia. „Am câștigat Cupa de Iarnă, însă nu ne-a interesat rezultatul. Am încercat să dăm posibilitatea să joace toate fetele. Mai avem multe de pus la punct. Au fost jocuri bune care ne-au arătat nivelul la care ne aflăm și unde mai trebuie lucrat. Aceleași lucruri le urmărim și la turneul de la Brăila, unde ne-am mai programat un meci, cu cei de la Danubius Galați“, a declarat principalul de la CSM Roman, Gheorghe Covaciu.

Handbal

Tur dificil pentru junioarele II de la LPS Piatra Neamț

Handbalistele junioare II de la LPS Piatra Neamț au încheiat meciurile oficiale din 2016, odată cu disputarea partidelor de la ultimul turneu de sală zonal, care s-a desfășurat la Vaslui. Acolo, elevele pregătite de profesorii Andreea Savin și Ovidiu Țoc au disputat doar două jocuri în cele 3 zile de concurs, în condițiile în care în ultima zi au avut etapă liberă. Din păcate, rezultatele de la Vaslui nu au fost dintre cele mai mulțumitoare, tinerele sportive pietrene pierzând ambele dueluri, cu HC Buhuși și LPS Iași. Prima confruntare a turneului de la Vaslui a fost și cea mai importantă pentru Dâdă și compania, în condițiile în care au întâlnit pe HC Buhuși, adversarul direct în lupta pentru poziția a patra, ultima care permite calificarea la primul turneu semfinal. Cele două combatante erau vecine de clasament, despărțite de un singur punct, iar de aici a rezultat un duel echilibrat, în care, din păcate, câștig de cauză a avut la final trupa din Buhuși, care s-a impus la o diferență de două goluri, scor 20-18, după ce la pauză a condus cu 9-8. Junioarele II de la Piatra Neamț au evoluat destul de bine în fața rivalelor de la Buhuși, au fost tot timpul aproape de adversar atât prin joc, cât și pe tabelă, însă nu au știut cum să gestioneze finalul și au pierdut un meci pe care la fel de bine puteau să și îl câștige. Din păcate, o cauză majoră la această înfrângere a reprezentat-o și lipsa a două jucătoare de bază din tabăra pietreană, Dana Anistoroaie și Gabriela Rusu, ambele cu probleme medicale destul de mari, iar fetele care le-au înlocuit nu s-au ridicat la valoarea lor. A urmat confruntarea din ziua a doua, cu LPS Iași, liderul și cea mai puternică formație din seria A, iar pietrenecele, destul de epuizate după duelul cu HC Buhuși, nu prea au mai contat și au cedat în cele din urmă la o diferență de 13 goluri, scor 17-30, după ce la pauză ieșencele au condus cu 16-4.

„Din păcate, turul acesta de campionat a fost destul de dificil pentru noi, în condițiile în care 3 dintre fetele de bază s-au accidentat, unele cu probleme destul de serioase, rupturi de ligamente, iar din urmă nu prea au mai venit sportive și este destul de greu să le înlocuiești cu brio pe titulare. Au apărut probleme la unele sportive chiar înaintea importantului meci cu Buhuși, iar asta s-a văzut în jocul nostru, nu am știut să fim mai bune ca adversarul și am pierdut. Este un eșec care cântărește enorm pentru noi în clasament, dar e bine că a venit această pauză competițională, și sperăm să reparăm din greșeli pentru retur. Am avut și evoluții reușite, dar și unele mai puțin bune, iar consecința este locul 5 pe care îl ocupăm în clasament. Eu mă declar mulțumită de randamentul sportivelor, păcat cu aceste accidentări la Anistoroaie sau Rusu, dar și la altele, sperăm să își revină și să arătăm mult mai bine în 2017. Le urez sărbători frumoase tuturor sportivelor noastre și realizări mai mari în anul care vine!“, a declarat antrenoarea Andreea Savin.

După rezultatele din prima parte a sezonului, echipa de junioare II de la LPS Piatra Neamț iernează pe locul 5 în clasament, cu 13 puncte, la 3 puncte distanță de ultimul loc care duce la turneul semifinal, ocupat în acest moment de HC Buhuși. Junioarele II de la LPS se află acum într-o scurtă vacanță de iarnă, vor reveni destul de repede la pregătiri, și vor susține primul meci din retur pe data de 12 februarie, în deplasare cu LPS Roman.

„Avem 40% șanse de calificare la turneul semifinal“

După parcursul din prima parte a campionatului și problemele de lot, antrenorii Andreea Savin și Ovidiu Țoc consideră că echipa de handbal de junioare II de la LPS Piatra Neamț are 40% șanse de calificare la primul turneu semifinal al campionatului naționale. Fetele de la LPS mai au de susținut 7 jocuri din retur și au de recuperat un handicap de 3 puncte pentru a ajunge pe locul 4. „Noi ne jucăm cartea până la capăt, șansele noastre de calificare sunt în acest moment de 40%. Depinde și de ceea ce fac celelalte formații, dar depinde în primul rând de noi, de jocul nostru. Lotul nostru este format din 15 jucătoare, avem sportive din clasele a șasea până la a zecea, le cunosc destul de bine, lucrăm cu ele de 6 sau 7 ani, iar pe parcurs lotul a suferit modificări. Sunt sportive care au renunțat, care s-au accidentat și nu au mai continuat, iar din spate nu prea mai vine nimic. Suntem un aproape un an mai mici ca vârstă față de celelalte adversare, echipe care beneficiază de condiții de pregătire mult mai bune decât noi. Pregătirea fizică, infrastructura și factorul uman sunt foarte importante pentru a face performanță, nouă ne-au cam lipsit aceste elemente și de aceea suntem doar aici. Celelalte echipe din seria noastră beneficiază de astfel de condiții, iar rezultatele se văd. Trebuie să ne găsim acum și o sală de antrenamente, pentru că sala Ceahlăul a intrat într-un proces de renovare, și nu mai putem intra în ea, sunt destul de multe probleme, dar sperăm să le găsim rezolvarea. Să sperăm că vor reveni și sportivele cu probleme medicale, și atunci putem vorbi despre o altă față a echipei noastre. Eu sunt însă încrezătoare, cred în potențialul acestor sportive și sperăm ca noul an să ne aducă rezultate dintre cele mai bune“, a spus antrenoarea Andreea Savin, cea care, alături de colegul Ovidiu Țoc, se bazează în acest sezon pe următoarele jucătoare, Iulia Fârțescu, Patricia Pancu, Anca Munteanu – portari, Petronela Dâdă, Andreea Radu, Luisa Petrariu, Ștefania Baiu, Andreea Câmpeanu, Irina Țugui, Dana Anistoroaie, Cristina Tănasă, Teona Ionică, Andra Ciubotariu, Gabriela Rusu și Bianca Hobincă – jucătoare de câmp.

Rezultate, turneu Vaslui

LPS Piatra Neamț – HC Buhuși 18-20 (8-9)

LPS Piatra Neamț – LPS Iași 17-30 (4-16)

Clasament

1.LPS Iași 10 8 1 1 264-167 21p