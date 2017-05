CSM Ceahlăul a promovat cu victorii pe linie

Ozana Timișești – CSM Ceahlăul 0-5 (0-3)

CSM Ceahlăul Piatra Neamț a promovat în liga a patra la fotbal, după un sezon perfect în eșalonul 5, acolo unde în seria a doua, a încheiat competiția cu victorii pe linie, a marcat 136 de goluri și a primit doar 5. Băieții lui Toader Șteț, Vali Avădanei, Lidi Chertic și Florin Anton au susținut 16 partide, 8 pe teren propriu și tot atâtea în deplasare, le-a câștigat pe toate și au încheiat primii în serie cu un total de 48 de puncte. Ultima victimă a pietrenilor a fost Ozana Timișești, învinsă duminică pe teren propriu cu 5-0 de o echipă a celor de la CSM Ceahlăul mult mai valoroasă și mai bine pregătită din punct de vedere fizic. Fotbaliștii pietreni au avut probleme la Timișești doar cu starea gazonului, care pe unele locuri avea smocuri de iarbă destul de înalte, care au încurcat destul de mult circulația balonului. În prezența a aproximativ 350 de spectatori, dintre care și o galerie importantă venită de la Piatra Neamț, trupa pietreană a învins lejer cu 5-0, după 3-0 la pauză. Vasile a deschis scorul în minutul 20, Ungureanu și Lupei au stabilit scorul pauzei, 3-0, pentru ca în partea a doua, Barb și Apostol să închidă tabela la 5-0, după o prestație care l-a mulțumit pe principalul oaspeților. „A fost un joc bun al băieților și mă bucur că am promovat în liga a patra numai cu victorii. Am întâlnit în multe jocuri adversari modești. Doar două, trei echipe ne-au pus cât de cât probleme. Practic ne-am luptat cu noi de la început până la finalul campionatului“, a declarat Toader Șteț.

CSM Ceahlăul a început jocul de la Timișești cu Chelaru – Rusu, Smău, Albu, Rotaru – Pintilie, Barb – Vasile, Apostol, Ungureanu – Lupei, iar pe parcurs au mai intrat Butunoi, Zaharia, Mateiciuc și Șimon.

CSM Ceahlăul și-a îndeplinit un prim obiectiv impus de conducerea clubului, iar din sezonul viitor va evolua în liga a patra. Conform regulamentului și a clasamentelor finale din cele două serii, pe lângă CSM Ceahlăul, în liga a patra au mai promovat Olimpia Grințieș, Siretul Doljești și Arsenal Văleni.

Vacanță de pe 5 iunie

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul au încheiat meciurile oficiale în actuala stagiune, odată cu partida de la Timișești, dar nu au intrat imediat în vacanța de vară. Tehnicienii pietreni i-au mai chemat și săptămâna aceasta la antrenamente lejere de refacere, iar de luni se va intra oficial în vacanța de vară. Staff-ul tehnic pietrean va stabili va stabili perioada de vacanța, data când va avea loc reunirea lotului și perioada de pregătire de vară, după ce AJF Neamț va anunța data la care va începe sezonul 2017-2018 al ligii a patra. Cel mai probabil, jucătorii pietreni vor reveni din vacanță între întâi și 4 iulie. Cei mai mulți dintre componenții lotului sunt elevi la liceu, la LPS Piatra Neamț, iar unii dintre ei vor susține în perioada următoare examenul de Bacalaureat. Din acest punct de vedere, lotul va fi suferi mai multe modificări pentru ediția viitoare de campionat, în condițiile în care sunt o parte dintre fotbaliști care doresc să studieze la facultăți cu un alt profil și vor să renunțe la cariera fotbalistică. Un exemplu ar fi atacantul Vasile Lupei, care și-a manifestat intenția de a da examen la Facultatea de Medicină. „Până la finele acestei săptămâni, împreună cu colegii, vom definitiva toate datele de vacanță și de pregătire pentru noul sezon. Totul depinde de ceea ce va decide AJF Neamț, însă eu mi-am stabilit un program de 7 săptămâni de pregătire înainte de debutul la liga a patra. E clar că lotul va suferi unele modificări, majoritatea jucătorilor sunt elevi de liceu, iar unii vor să meargă la facultăți cu un alt profil. Nu-i putem opri, și trebuie să ne orientăm către alți fotbaliști, dar politica noastră rămâne aceiași, căutăm în special elemente locale. Avem timp să punem la punct toate aceste detalii, asta și după ce vom avea o discuție cu fiecare jucător în parte“, a mai declarat Toader Șteț.

Lotul cu care CSM Ceahlăul a promovat în liga a patra a fost format din Marius Chelaru și Eduard Chiruță – portari, Marius Catrinoi, Alexandru Smău, Cosmin Rotaru, Teodor Todiresei, Vasile Lupei, Leonard Arghir, Mihnea Albu, Sorin Pintilie, Cristian Barb, Marius Rusu, Ioan Zaharia, Eduard Butunoi, Ștefan Ungureanu, Robert Vasile, Andrei Apostol și Robert Șimon – jucători de câmp.

Rămâne regretul ratării finalei Cupei României

CSM Ceahlăul a fost cea mai tânără formație dintre cele care au evoluat în ultima ediție de campionat a ligii a cincea. Cu o medie de vârstă de 18 ani și jumătate, cu Cosmin Rotaru și Andrei Apostol cei mai în vârstă componenți din lot, la 20 de ani, trupa pietreană și-a îndeplinit în proporție de 90% obiectivele pentru ultimul campionat. Echipa a promovat la pas în eșalonul superior, iar cei mai mulți dintre ei au cunoscut un progres valoric pe parcursul sezonului, mulți ajungând la o maturitate fotbalistică, așa cum și-a dorit și principalul Toader Șteț. Marele regret pentru jucători și antrenori este acela că au ratat finala Cupei României, faza județeană, care s-ar fi jucat la Piatra Neamț, și care le-ar fi dat posibilitatea, dacă o câștigau, să întâlnească în faza superioară un adversar din liga a treia. CSM Ceahlăul a fost eliminat în semifinale de Voința Ion Creangă cu 4-2, la general, formație din liga a patra. Tehnicienii pietreni s-au declarat aproape mulțumiți de ceea ce și-au propus și au realizat în campionat, și sunt conștienți că sezonul viitor de liga a patra se anunță unul mult mai greu. „Am avut două obiective la începutul sezonului, să promovăm și să creștem valoric jucătorii, ceea ce am reușit. Marele regret e ratarea finalei cupei, a fost și un obiectiv personal al meu deoarece am fi vrut să dăm peste adversari mai puternici dacă ne calificam. Pentru noi, sezonul la liga a cincea a fost unul destul de ușor, pentru că s-a văzut o diferență mare de valoare și pregătire între noi și restul competitoarelor. Aici am întâlnit un fotbal amator, un sport de masă, iar pregătirea pe care am făcut-o noi, una ca la grupa de elită, și-a spus cuvântul. Am jucat cu Voința Ion Creangă din liga a patra și suntem conștienți că sezonul viitor va fi unul mult mai greu pentru noi. Este o diferență mare de valoare între cele două ligii, în condițiile în care la liga a patra evoluează mulți jucători care ani de zile au jucat la nivelul ligilor a doua și a treia. Ne declarăm totuși mulțumiți de ceea ce am realizat, ținând cont că am început târziu pregătirea și formarea lotului, după ce clubul a fost înființat în vara trecută. Îmi pare rău totuși că am pierdut o serie de jucători de valoare, de la echipele de elită sub 19 și sub 17 ani, care au ales să joace la alte formații. Oricum, ne axăm în continuare pe elementele locale, pe jucătorii din propria pepinieră, iar următorul obiectiv major este promovarea în liga a treia. Vrem să aducem fotbalul pietrean acolo unde a mai fost, vrem promovări succesive, dar este o muncă de durată și trebuie avută multă răbdare“, a concluzionat principalul Toader Șteț.

Vă prezentăm mai jos rezultatele etapei a 18-a și clasamentele din cele două serii, cu mențiunea că mai sunt o serie de partide restante, dar care nu mai pot influența ierarhiile finale.

Rezultate, seria I

Unirea Dulcești – Stejarul Stănița 0-3 (0-1)

Voința Valea Ursului – Viitorul Ruginoasa 6-1 (2-0)

Siretul Doljești – Voința Bozieni 3-2 (2-1)

Moldova II Cordun – Arsenal Văleni 2-5 (1-3)

Clasament

1.Siretul Doljești 16 12 3 1 43-16 39p

2. Arsenal Văleni 16 11 2 3 61-19 35p

3. Moldova II Cordun 16 8 1 7 44-47 25p

4. Voința Bozieni 15 7 3 5 42-34 29p

5. Unirea Dulcești 14 7 1 6 30-34 22p

6. Stejarul Stănița 16 7 0 9 33-31 21p

7. Voința Valea Ursului 15 5 3 7 26-35 18p

8. Viitorul Ruginoasa 16 4 1 11 35-58 13p

Rezultate, seria II

Ozana Timișești – CSM Ceahlăul 0-5 (0-3)

Stejarul Țibucani – Flacăra Brusturi 3-2 (2-0)

Energia Pângărați – Zorile Urecheni 3-2 (1-0)

Olimpia Grințieș – Voința Dochia 9-1 (1-0)

Viitorul Podoleni a stat

Clasament

1.CSM Ceahlăul 16 16 0 0 136-5 48p

2. Olimpia Grințieș 15 10 2 3 53-26 32p

3. Zorile Urecheni 15 10 0 5 45-48 30p

4. Energia Pângărați 16 9 1 6 48-36 28p

5. Voința Dochia 16 6 0 10 43-61 18p

6. Ozana Timișești 16 6 0 10 25-48 18p

7. Flacăra Brusturi 15 5 1 9 29-56 16p

8. Viitorul Podoleni 16 4 0 12 21-61 12p

9. Stejarul Țibucani 15 2 0 13 19-78 6p