CSM Ceahlăul e în semifinalele cupei

CSM Ceahlăul – Vulturul Costișa 4-0 (2-0)

Stadion: Municipal, teren bun, vreme răcoroasă, spectatori, cca. 200

CSM Ceahlăul: Chelaru – Catrinoi, Rotaru, Rusu, Albu – Pintilie, Barb – Vasile, Apostol, Mateiciuc – Lupei. Au mai intrat, Ungureanu, Șimon, Zaharia și Butunoi. Antrenor, Toader Șteț.

Vulturul: Mereuță – R. Dumitrașcu, Sârbu, Țugui, Gruia – Aftănase, Ploscaru, Cozma, Munteanu – Berbecaru, A. Dumitrașcu. Au mai intrat, Stârpu, Murariu și Tănasă. Antrenor, Gheorghe Parsenie.

Arbitrii: Bogdan Florea – central, Vlad Țăranu, Alexandru Iftime – asistenți.

Observator: Marcel Mihalcea.

CSM Ceahlăul Piatra Neamț s-a calificat în semifinalele Cupei României, faza județeană, după victoria de miercuri, scor 4-0, repurtată pe teren propriu în fața echipei de ligă a patra Vulturul Costișa. Deși au întâlnit un adversar dintr-un eșalon inferior, tinerii jucători pietreni nu s-au speriat de acest aspect și au început în forță duelul de pe Borzoghean, urmărit de aproximativ 200 de spectatori. Liderul din seria a doua a ligii a cincea a deschis scorul după doar 6 minute, atunci când Lupei a fructificat o acțiune de atac a gazdelor. Golul i-a motivat și mai tare pe pietreni, care au apăsat și mai mult accelerația, iar eforturile din atac au fost răsplătite din nou pe tabela de marcaj, în minutul 27, când Mateiciuc a ridicat scorul la 2-0. Din păcate, autorul golului 2 s-a accidentat ulterior și a fost înlocuit de Ungureanu. 2-0 a fost la pauză, însă tânăra echipă pietreană și-a majorat avantajul la 3-0, la 8 minute după pauză, atunci când Apostol a înscris și a pecetluit în mare măsură soarta acestei partide. Oaspeții de la Costișa au cedat definitiv ostilitățile, iar două minute mai târziu au primit și golul 4, din partea aceluiași Lupei, care și-a trecut în cont dubla. S-a terminat 4-0 pentru CSM Ceahlăul, formație care s-a calificat fără mari emoții în semifinalele cupei, fază a competiției care se va disputa într-o dublă manșă.

„A fost o victorie meritată și muncită din partea băieților, care per total au făcut un joc bun. Am întâlnit o echipă bună a celor de la Costișa, bine organizată. Am rămas plăcut surprins de evoluția oaspeților, au căutat să joace și nu au bubuit mingea aiurea. Îi felicit pe cei de la Costișa pentru modul în care și-au jucat șansa și s-au prezentat la acest joc, o echipă care își merită locul în liga a patra. Noi suntem mulțumiți de ceea ce am realizat până acum, atât în campionat cât și în cupă. Pe lângă promovarea în liga a patra, un al doilea obiectiv major al nostru este un parcurs cât mai lung în Cupa României“, a declarat după meci secundul gazdelor, Lidi Chertic.

„Știam că nu avem șanse mari la calificare, dar am venit la Piatra Neamț să ne bucurăm de fotbal și de vizita pe cochetul stadion Municipal. A fost o bucurie și o sărbătoare pentru noi faptul că am jucat pe terenul central, am întâlnit o echipă bună a gazdelor, care a fost superioară și care a câștigat pe merit. Le urez un parcurs cât mai lung în cupă“, a declarat atacantul oaspeților, Dorel Berbecaru.

Ieri, la sediul AJF Neamț, a avut loc tragerea la sorți a celor două semifinale, care se vor juca tur-retur.

Surpriză mare în sferturile cupei la Brusturi, acolo unde Flacăra din localitate, echipă din liga a cincea, e eliminat pe Speranța Răucești, locul 3 din liga a patra. Speranța a condus cu 3-1 la pauză, dar gazdele au întors rezultatul în favoarea lor în partea a doua și s-au impus la final cu 5-4, calificându-se astfel în penultimul act al competiției. Au mai obținut biletele pentru semifinale Cimentul Bicaz și Voința Ion Creangă.

Rezultate, Cupa României, sferturi

CSM Ceahlăul – Vulturul Costișa 4-0 (2-0)

Flacăra Brusturi – Speranța Răucești 5-4 (1-3)

Unirea Dulcești – Voința Ion Creangă 0-9 (0-6)

Steel-Man Târgu Neamț – Cimentul Bicaz 0-2 (0-2)

Fotbal

În sfârșit victorie pentru CSM Roman

CSM Roman – Olimpic Cetate Râșnov 2-0 (0-0)

Fotbaliștii de la CSM Roman au obținut prima victorie după o perioadă de secetă de 3 etape, după 2-0, miercuri pe teren propriu cu Olimpic Cetate Râșnov, în etapa intermediară cu numărul 27, din seria întâi a ligii a treia. După ce au pierdut de două ori acasă și o dată în deplasare, elevii lui Gabi Țapu și Iosif Susanu aveau nevoie ca de aer de un rezultat pozitiv în fața brașovenilor pentru a rămâne în prima parte a clasamentului.

Duelul de pe stadionul Moldova a început în nota echilibrului, deși gazdele au fost cele care au condus ostilitățile pe teren. Chiar dacă au avut ocazii, romașcanii nu au reușit să înscrie, iar prima repriză s-a terminat așa cum a început, 0-0. Debutul părții a doua a fost și mai bun pentru Popa și compania, care în minutul 53 au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar tânărul Scânteie a transformat de la punctul cu var. Pe final, în minutul 85, același Scânteie a profitat de o greșeală în defensiva oaspeților și a închis tabela la 2-0, trecându-și astfel în cont prima dublă de când se află la Roman. S-a terminat 2-0, succes de moral pentru jucătorii romașcani, care au ajuns la 36 de puncte și se mențin pe poziția a șasea în clasament.

Victoria cu trupa din Râșnov este una remarcabilă pentru băieții lui Țapu și Susanu, care la acest meci au avut trecuți pe foaie doar 13 jucători, dintre care 2 portari. Tehnicienii romașcani se confruntă cu mari probleme de lot pe acest final de stagiune, în condițiile în care nu mai puțin de 5 dintre titulari, Marin, Lupușoru, Lucaci, Dutciuc și Grigore, sunt accidentați, iar 3 dintre ei sunt pasibili de operație. Mai mult, 7 dintre fotbaliștii care evoluează în această perioadă sunt la limita unui cartonaș galben, pe care, dacă îl vor primi, sunt suspendați pentru partida viitoare.

„E greu să joci în astfel de condiții, când nu ai posibilitatea să faci nicio schimbare, și de aceea victoria cu cei de la Râșnov este cu atât mai mare pentru noi. Suntem într-o situație grea, avem foarte mulți colegi accidentați și așa sunt obligați să jucăm până la final. Așa vom merge și la Chișcani, cu doar 13 jucători, dar încercăm să ne facem treaba cât mai bine“, a declarat atacantul romașcan, Cosmin Țapu.

În partida de miercuri, CSM Roman a evoluat cu Hărăguță – Covaliu, Rotaru, Popa, Florean – Isciuc, Petrila, Brăescu, Vartolomei – Scânteie și Țapu.

De partea cealaltă, Olimpic Cetate Râșnov a evoluat cu Mihok – Bogyor, Potecu, Marin, Neculăescu – Stăncuțu, Afrăsinei, Robu, Fânariu – Dinu și Vasiloi, iar ulterior au mai intrat Mariean, Portic, Pleșa și Popescu.

Sâmbătă, 13 mai, gruparea de la malul Moldovei va întâlni în deplasare pe Sportul Chișani.

Luptă în 3 pentru promovare

Lupta la promovare în seria întâi a ligii a treia se menține în continuare foarte strânsă, cu 3 etape rămase de disputat până la finele campionatului. Pentru primul loc, singurul care permite accederea în eșalonul superior, se luptă în continuare 3 formații, AFK Miercurea Ciuc, AFC Hărman și Știința Miroslava, toate despărțite de câte un punct. Toate aceste 3 grupări au câștigat în etapa de la mijlocul săptămânii, AFC Hărman și Știința Miroslava pe teren propriu, iar AFK Miercurea Ciuc în deplasare. Miroslava a învins greu acasă cu 2-1 pe Metalosport Galați, AFC Hărman a trecut fără emoții cu 5-1 de AFC Odorheiu Secuiesc, iar ciucanii au trecut la scor de neprezentare, 3-0, pe terenul Olimpiei Râmnicu Sărat. Cel mai ușor program până la finele sezonului pare îl avea formația din Miercurea Ciuc, care va juca pe teren propriu atât cu cei de la Hărmăn cât și cu cei de la Miroslava.

Rezultate, etapa XXVII

CSM Roman – Olimpic Cetate Râșnov 2-0 (0-0)

Olimpia Râmnicu Sărat – AFK Miercurea Ciuc 0-3 (0-1)

SC Bacău – Sporting Liești 3-2 (1-2)

Atletico Vaslui – Sportul Chișcani 1-5 (1-2)

Știința Miroslava – Metalosport Galați 2-1 (0-0)

CSM Pașcani – Avântul Valea Mărului 1-2 (1-0)

AFC Hărman – AFC Odorheiu Secuiesc 5-1 (3-0)

Aerostar Bacău a stat

Clasament

1.AFK Miercurea Ciuc 25 18 5 2 56-16 59p

AFC Hărman 25 18 4 3 60-16 58p Știința Miroslava 25 18 3 4 61-30 57p Aerostar Bacău 24 12 5 7 36-23 41p Sporting Liești 26 11 4 11 38-33 37p CSM Roman 25 11 3 11 42-44 36p Avântul Valea Mărului 25 11 3 11 42-51 36p Olimpic Cetate Râșnov 26 9 5 12 30-30 32p Atletico Vaslui 24 10 2 12 40-50 32p Olimpia Râmnicu Sărat 23 9 2 12 30-29 29p Metalosport Galați 25 7 5 13 21-37 26p CSM Pașcani 25 6 4 15 41-61 22p AFC Odorheiu Secuiesc 25 6 4 15 22-58 22p Sportul Chișcani 26 4 4 18 25-59 16p SC Bacău 25 8 5 12 40-47 -19p

Vlad BOGDAN