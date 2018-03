CS Evcestru Piatra Neamţ a devenit Asociaţia Club Sportiv Ecvestru „Costache Lupu”

Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ şi-a schimbat denumirea din acest an, la Adunarea Generală a clubului, care a avut loc la finele săptămânii trecute, iar noua structură sportivă va funcţiona sub numele de Asociaţia Club Sportiv Ecvestru „Costache Lupu”. Această propunere de schimbare a numelui a venit încă din anul 2015, din partea mai multor membri afiliaţi ai clubului, iar ea a fost dezbătută şi votată la Adunarea Generală de vineri, în prezenţa celor peste 70 de membri legitimaţi. Noua denumire, Asociaţia Club Sportiv Ecvestru „Costache Lupu”, se doreşte a fi şi o recunoaştere pentru cel care a făcut ca în ultimii aproximativ 20 de ani, activitatea hipică să nu moară şi să nu dispară la Piatra Neamţ. Ajuns în anul 1991 în funcţiile de conducere ale clubului, Costache Lupu a fost omul care s-a luptat cu toată lumea pentru ca baza sportivă din ştrandul Tineretului să nu îşi schimbe identitatea şi să funcţioneze exact pentru ceea ce a fost construită, de a organiza competiţii naţionale şi internaţionale, şi de a forma sportivi către sportul de înaltă performanţă. Hotărârea a fost votată în unanimitate de membrii legitimaţi, iar de acum înainte. „Această iniţiativă reprezintă o recunoaştere a meritelor pe care le are Costache Lupu în conducerea, organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi ecvestre de la Piatra Neamţ, începând cu anul 1991, precum şi a abnegaţiei, consecvenţei şi curajului cu care a acţionat, chiar şi în instanţele de judecată, pentru ca acest complex sportiv să se menţină în funcţiune, în circuitul naţional şi internaţional, şi să slujească interesele sportive ale comunităţii locale, ale întregului judeţ Neamţ şi ale României. Este de notorietate performanţa înregistrată de baza hipică care, în cei peste 30 de ani de existenţă, a găzduit un număr de 15 etape de Cupă Mondială, două campionate balcanice şi cele mai importante competiţii naţionale de sărituri peste obstacole şi dresaj”, s-a arătat în comunicatul redactat şi aprobat de membrii clubului. Iniţiativa şi decizia colegilor l-a mişcat şi l-a emoţionat pe Costache Lupu. „Este o onoare pentru mine această titulatură a asociaţiei sportive, dar cred că acest aspect, al numelui clubului, nu este cel mai important, deşi mă onorează. Important, spun eu, este faptul că baza sportivă a rămas şi sper să rămână a comunităţii, iar fără ajutorul şi aportul vostru, dragi colegi, nu aş fi reuşit. De asemenea trebuie să precizez că toate performanţele atinse până acum s-au datorat implicării necondiţionate a autorităţilor judeţene şi municipale, a unui mare număr de societăţi agricole sponsorizatoare, a mai multor instituţii, dar şi a cetăţenilor simpli care, în număr foarte mare prezenţi în tribune la competiţii, au susţinut şi încurajat sportivii din teren”, a spus la şedinta de vineri Costache Lupu, cel care a fost reales în funcţia de preşedinte al noii structuri sportive. Elaborarea tuturor documentelor juridice pentru noua denumire a clubului s-a finalizat în luna noiembrie a anului 2017, când Ministerul Tineretului şi Sportului a emis autorizaţia de funcţionare. Tot la adunarea de vineri, la propunerea mai multor membri, fostul primar de Piatra Neamţ, din perioada 1984-1989, Gheorghe Munteanu, a fost ales noul preşedinte de onoare al Asociaţiei Clubului Sportiv Ecvestru „Costache Lupu”, mandat care se va întinde pe durata următorilor 4 ani, până în anul 2022. Pe lângă funcţiile de preşedinte şi preşedinte de onoare, la întâlnirea din week-end-ul trecut s-a stabilit şi noul Consiliu Director al clubului. Acesta este format din 4 prim-vicepreşedinţi, ce îi are în componenţă pe Vasile Ababei, Vasile Balcan, Vasile Pop Silaghi şi Mihai Tărâţă, dar şi din 6 vicepreşedinţi, Neculai Arsenoaia, Gheorghe Asmarandei, Dorin Căpitanu, Valerică Frăţilă, Costică Necula şi Simion Stăncel. Numele nou din rândul Consiliului Director este cel al lui Dorin Căpitanu, iar pe lângă aceştia, au fost aleşi şi membrii celor 13 comisii de specialitate. La şedinţa de vineri au fost prezenţi şi reprezentanţi au autorităţilor locale şi judeţene, viceprimarul Bogdan Gavrilescu, precum şi consilierii judeţeni, Neculai Puşcaşu şi Radu Tudorel.

S-a aprobat şi calendarul competiţional pe 2018

La Adunarea Generală de vineri, pe lângă stabilirea noilor consilii de conducere şi a comisiilor de specialitate, s-a aprobat în unanimitate şi calendarul competiţional pentru anul 2018, calendar care cuprinde 3 mari etape de concursuri naţionale de sărituri peste obstacole. Astfel, în perioada 21-24 iunie, în baza hipică ”Virgil Bărbuceanu” va avea loc cea de-a 21-a ediție a Cupei Municipiului Piatra Neamț, ediția a doua a Cupei Fermierului și o etapă de Grand Prix. Cupa Fermierului este dedicată fermierilor din zona comunelor Ștefan cel Mare și Girov, este urmașa Festivalului Ecvestru ”Stânca Șerbești”, și va avea loc și cu ocazia zilelor comunei Ștefan cel Mare. O săptămână mai târziu, timp în care sportivii și caii vor rămâne la Piatra Neamț, se va desfășura Finala Campionatului Național de sărituri peste obstacole, criteric, pentru categoriile B, C, D, E și F, și cea de-a 14-a ediție a Trofeului ”Virgil Bărbuceanu”, competiție susținută financiar de Consiliul Județean Neamț. Ultimul mare eveniment hipic se va desfășura între 19 și 22 iulie și va cuprinde cea de-a noua ediție a Cupei TCE 3 Brazi și o altă etapă de Grand Prix. Până atunci, pe data de 6 ani, în baza hipică va avea loc deschiderea sezonului 2018, cu cursuri de călărie și un examen susținut de elevii care au susținut cursurile în anul 2017. Tot cu această ocazie va avea loc și un concurs demonstrativ de sărituri peste obstacole, susținut doar de sportivii din județul Neamț.