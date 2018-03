CS Ecvestru îşi alege astăzi noul consiliu

Aşa cum ne-a obişnuit în ultima vreme, odată la 4 ani, Clubul Sportiv Ecvestru din Piatra Neamţ îşi alege preşedintele şi consiliul director pentru următorii 4 ani, la Adunarea Generală a clubului pietrean, care se va desfăşura astăzi, de la ora 15, în prezenţa membrilor afiliaţi. După alegerile din 2014, CS Ecvestru îşi va stabili astăzi membrii care vor alcătui consiliul director al clubului, precum şi preşedintele. Cele mai mari şanse de a ocupa din nou funcţia de preşedinte le are actualul conducător, Costache Lupu, care va fi ales în unanimitate de colegi. De altfel, activitatea hipică din Piatra Neamţ în ultimii 27 de ani se leagă de numele lui Costache Lupu, un mare iubitor de cai, şi cel care a făcut tot posibilul în acest timp ca baza hipică din ştrandul Tineretului să nu fie cedată unor anumite persoane, care ar fi transformato în alte domenii de activitate. Costache Lupu s-a „luptat” cu toată lumea, autorităţi locale sau judeţene, oameni de afaceri sau alte persoane, pentru ca baza sportivă să rămână aceiaşi pentru care a fost construită şi dată în folosinţă în anul 1986, adică să organizeze concursuri naţionale şi internaţionale de călărie. Şi, deşi de foarte multe ori i s-a pus beţe în roate, s-a judecat cu toţi, iar situaţia nu este rezolvată 100% nici în ziua de astăzi, Costache Lupu nu a cedat în niciun moment, iar în ultimii ani ne-am putut bucura de concursuri hipice de mare valoare la Piatra Neamţ. Iar scopul noului şi vechiului preşedinte, alături de colegii din consiliul director, este acela ca în următorul mandat de 4 ani să rezolve toate probleme de ordin juridic pentru ca baza sportivă să aparţină în totalitate CS Ecvestru, aceasta să intre într-un amplu proces de modernizare, şi să fie completată cu cai de rasă pentru ca aici să se formeze cât mai mulţi sportivi de valoare. „În mare, consiliul director va rămâne acealaşi, dar sigur vor apărea şi noi membri, pe care îi vom alege şi care sperăm să ne ajute mult în toate eforturile noastre. Pe lângă alegerea președintelui și a consiliului director, tot astăzi vom supune la vot și aprobarea calendarului competițional pentru anul 2018, calendar stabilit deja de Federația Ecvestră Română. Avem planuri și ambiții mari pentru următorul mandat, vrem în primul rând să rezolvăm această problemă care ne macină de ceva timp, litigiul dintre Primăria Piatra Neamț și societatea Perla Invest, cu privire la terenul din baza hipică. Dacă se rezolvă într-un timp scurt, putem apoi să începem lucrările de modernizare, care sunt imperios necesare. Baza nu a mai fost modernizată încă de la deschidere, din anul 1986, și dacă nu facem ceva, riscăm ca federația să nu ne mai aloce concursuri oficiale, pentru că deja în țară au apărut mai multe baze moderne care solicită și ele organizarea de competiții. Avem pe lângă noi oameni care vor să ne ajute cu aceste lucrări, inclusiv construcția unui manej acoperit, dar nu se apucă de treabă până nu intrăm în legalitate. Eu sper ca noua conducere a clubului să aibă puterea să rezolve toate aceste probleme, și sunt convins că dacă vom moderniza baza, nu vom avea rivali în țară în ceea ce privește organizarea de competiții”, a declarat președintele Costache Lupu. La Adunarea Generală de astăzi va avea loc și darea de seamă, dar se va face și un bilanț asupra activității din ultimul mandat 2014-2017, când Clubul Sportiv Ecvestru a organizat mai multe etape de concursuri naționale, toate desfășurate ireproșabil. Gheorghe Munteanu, propus președinte de onoare Pe lângă alegerea președintelului și a noului consiliu director, la Adunarea Generală de astăzi se va stabili și noul președinte de onoare al Clubului Sportiv Ecvestru, funcție pe care o va deține în următorul mandat de 4 ani. După ce această funcție a fost atribuită marii artiste Draga Olteanu Matei, pentru următorii 4 ani, CS Ecvestru a decis ca noul președinte de onoare să fie ales Gheorghe Munteanu, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, în perioada 1984-1989. Iar alegerea lui Gheorghe Munteanu nu a fost una întâmplătoare, deoarece de numele fostului edil al municipiului se leagă începuturile construirii bazei hipice. La acea vreme, cei care conduceau orașul au dorit să construiască o bază sportivă pe un loc pustiu, unde se află amplasată și astăzi, pentru a face parte dintr-un complex mai amplu alături de ștrandrul Tineretului. După mai multe tatonări în anii 1978 și 1979, după ce s-au mobilizat toate întreprinderile din acea vreme, în anul 1980 au început lucrările, lucrări care au fost finalizate în anul 1986, atunci când de altfel, în luna august, s-a organizat și primul concurs demonstrativ, comentat de inegalabilul Cristian Țopescu. În acea perioadă, când s-au pus bazele complexului hipic, Gheorghe Munteanu ocupa funcția de viceprimar de Piatra Neamț, însă a avut un rol important în realizarea acestui proiect. ”Le mulțumesc celor de la CS Ecvestru pentru această propunere, care mă onorează. Sunt foarte impresionat de activitatea desfășurată în acești ani în baza hipică, și trebuie să mărturisesc că această activitate nu ar fi putut avea loc fără implicarea lui Costache Lupu, și pe care îl felicit. Cum a început acest proiect, a fost simplu. Ideea ne-a venit prin 1977, când am vrut să facem un teren în acea zonă, întins pe 4 sau 5 hectare. Nu aveam niciun ban, dar am adunat toate cooperativele și întreprinderile, iar pe baza unui program de lucru, foarte bine pus la punct, am demarat lucrările. De la început s-a dorit o bază hipică în acea zonă, iar ideea a fost primită cu mare bucurie în rândul pietrenilor. A fost foarte greu, nu prea știam cum trebuie construită o astfel de bază, nu aveam bani, dar ne-am mobilizat toți și am reușit. Au fost aduși peste 20 de cai din țară, și totul a fost monitorizat de mare Virgil Bărbuceanu, cel care a lucrat zi de zi și cot la cot cu muncitorii pentru ca totul să iasă bine. De altfel, colonelul Virgil Bărbuceanu este cel care a condus baza sportivă până în anul 1991, când i s-a alăturat și profesorul Costache Lupu. Mă bucur că această bază își desfășoară activitatea și astăzi, și sper să o facă și mulți ani de acum încolo”, a spus fostul primar Gheorghe Munteanu. Calendar definitivat pentru 2018 Adunarea Generală a FER a stabilit luna trecută calendarul competițional pentru 2018, iar municipiului Piatra Neamț i-a fost atribuit, la fel ca în ultimii ani, tot 3 mari etape de concursuri naționale, care se vor desfășura în lunile iunie și iulie. Calendarul va fi aprobat astăzi și în Adunarea Generală a CS Ecvestru, și cuprinde competiții naționale de sărituri peste obstacole, devenite deja tradiționale în orașul de sub Pietricica. Astfel, în perioada 21-24 iunie, în baza hipică ”Virgil Bărbuceanu” va avea loc cea de-a 21-a ediție a Cupei Municipiului Piatra Neamț, ediția a doua a Cupei Fermierului și o etapă de Grand Prix. Cupa Fermierului este dedicată fermierilor din zona comunelor Ștefan cel Mare și Girov, este urmașa Festivalului Ecvestru ”Stânca Șerbești”, și va avea loc și cu ocazia zilelor comunei Ștefan cel Mare. O săptămână mai târziu, timp în care sportivii și caii vor rămâne la Piatra Neamț, se va desfășura Finala Campionatului Național de sărituri peste obstacole, criteric, pentru categoriile B, C, D, E și F, și cea de-a 14- a ediție a Trofeului ”Virgil Bărbuceanu”, competiție susținută financiar de Consiliul Județean Neamț. Ultimul mare eveniment hipic se va desfășura între 19 și 22 iulie și va cuprinde cea de-a noua ediție a Cupei TCE 3 Brazi și o altă etapă de Grand Prix. Până atunci, pe data de 6 ani, în baza hipică va avea loc deschiderea sezonului 2018, cu cursuri de călărie și un examen susținut de elevii care au susținut cursurile în anul 2017. Tot cu această ocazie va avea loc și un concurs demonstrativ de sărituri peste obstacole, susținut doar de sportivii din județul Neamț.