Crimă dublă la Războieni

*Un localnic și-a ucis mama și un vecin *A rănit, apoi, pe soția vecinului, dar și pe polițistul care a vrut să-l imobilizeze *A fost oprit cu focuri de armă

Grozăvie la Războieni, ieri dimineață, după ce un localnic a ucis doi oameni și a rănit alți doi, între care un polițist.

Oarecum inexplicabil, bărbatul a avut un acces de furie încă de dimineață, când nici n-a mai mers la serviciu și după o ceartă cu mama lui, a luat cuțitul și a lovit-o de mai multe ori. Femeia, în vârstă de 71 de ani, a murit în urma rănilor la gât. Vecinul acestora, Gheorghe Laiu, în vârstă de 78 de ani, a venit ca să-l calmeze pe agresor, dar a fost și el înjunghiat de câteva ori, astfel că și-a găsit și acesta sfârșitul. Soția acestuia, în vârstă de 69 de ani, a vrut să-l salveze, dar a căzut și ea pradă furiei agresorului, care nu a ezitat și a înjunghiat-o. Ea a scăpat cu viață, dar este în stare destul de gravă, la spital.

În urma apelului la 112, la locul cumplitei scenei au ajuns mai multe echipaje de poliție și mascații chemați în sprijin. Constantin Brumă (43 de ani) nu a putut fi prins așa ușor, fiind în continuare în stare de extremă agitație. Polițiștii au încercat să-l încătușeze, dar el i-a atacat cu o sapă și cu cuțitul, rănindu-l pe șeful de post de la Tupilați la mână și în zona pieptului. A fost nevoie să fie somat cu pistolul, s-au tras patru focuri de avertisment în plan vertical și în cele din urmă a fost imobilizat de mascați.

„În urma sesizării din ziua de 6 iunie 2017, în jurul orei 8, la fața locului au ajuns echipaje de poliție și luptători de intervenție rapidă, care au acționat, inclusiv cu utilizarea armamentului din dotare și executarea a patru focuri de avertisment, și au reținut agresorul. Cercetările sunt preluate de procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț“, a declarat inspectorul Elena Bulgărea, ofițerul de presă al Poliției Neamț.

Anchetatorii au început audierile, ieri, însă agresorul nu a fost foarte comunicativ. Din documentele medicale aflate la dispoziția procurorului, reiese că bărbatul care a semănat moarte în jurul lui ar suferi de tulburare de personalitate, sub tratament. Mai mult, afecțiunea cu care a fost diagnosticat îi permitea să muncească, el fiind angajat la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din Războieni. Împrejurările în care s-au comis aceste crime urmează să fie deslușite pe parcursul anchetei. În plus, se pare că agresorul nu era sub influența alcoolului. „Bărbatul a fost reținut și urmează ca procurorul de caz să decidă asupra propunerii de arestare preventivă ce ar putea fi înaintată instanței. Există niște documente medicale, ar fi vorba despre tulburare psihică de personalitate, era sub tratament. Probabil va fi supus unei expertize medico-legale psihiatrice pentru a se stabili dacă a avut discernământ. Este cercetat sub aspectul a două fapte de omor calificat, ultraj și urmează să se stabilească încadrarea juridică a faptei comise față de a patra persoană, în funcție de constatarea medico-legală“, a declarat procurorul Virgil Cornea, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

*Aviz psihologic negativ, la ultima evaluare

Constantin Brumă este necăsătorit și locuia împreună cu mama lui, în casa părintească. În comunitate nu era cunoscut cu probleme de alcool sau scandaluri. Lucra de ani de zile la unitatea spitalicească din Războieni și nimeni nu și-ar fi închipuit că poate să ascundă atâta furie. „Am aflat despre această nenorocire în timp ce eram în drum spre Piatra Neamț. Știu că lucrează la Centrul de Recuperare, nu am auzit să facă probleme în sat, dar numai el știe. Doamne ferește de așa necazuri“, a declarat Sebastian Țarălungă, primarul de Războieni.

Tragedia de ieri dimineață a scos la iveală alte aspecte legate de viața acestui bărbat. Era angajat de 20 de ani la centru și până în anul 2015 a lucrat ca paznic de noapte, iar ulterior, în urma avizului psihologic negativ, a fost transferat ca muncitor necalificat, tot în unitate, fără a avea contact cu pacienții. Nu a avut niciodată probleme cu alcoolul la serviciu, dar în primăvară a prezentat un document medical care evidenția tocmai astfel de probleme. Unitatea la care a lucrat are personalitate juridică și este în coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. În comunicatul remis redacției noastre se specifică: „Constantin Brumă este angajat al CRRN Războieni din anul 1997, ocupând funcția de paznic și muncitor necalificat. În 2015, avizul psihologic a fost negativ pentru ocuparea postului de paznic de noapte, ceea ce a impus, conform legislației în vigoare, mutarea acestuia pe o funcție inferioară, fiind angajat ca muncitor necalificat. Acesta avea ca atribuții principale efectuarea activităților de curățenie și îngrijire în curtea unității. Bărbatul a fost la muncă ultima oară miercuri, 31 mai, când s-a comportat normal, îndeplinindu-și sarcinile de serviciu. În perioada 1.06 – 05.06.2017 a fost liber, urmând să revină la serviciu marți, 6 iunie. Ultimul concediu medical al angajatului a fost în luna aprilie 2017, diagnosticul fiind „tulburări de comportament legate de consumul de alcool“.

Ancheta va scoate la iveală și alte aspecte care să contureze mobilul și împrejurările crimelor, dacă exista un conflict mocnit în familie.

*Polițistul rănit a fost operat

Elena Laiu a fost, ieri, transferată de la Spitalul de Urgență Piatra Neamț la Spitalul Municipal Roman. Potrivit dr. Silviu Verzea, purtătorul de cuvânt al spitalului județean, pacienta prezenta multiple plăgi toracice posterior și anterior și a fost transferată la Roman, unde este secție de chirurgie toracică pentru a fi operată.

Polițistul, în vârstă de 43 de ani, a suferit „o plagă toracică anterior nepenetrantă și o plagă la antebrațul drept aparent fără deficiențe funcționale, dar intrat în operație pentru ca medicii să se asigure că nu vor fi probleme ulterior“, a precizat sursa citată. Șeful de post de la Tupilați a fost nevoit să tragă cu arma patru focuri de avertisment pentru a opri agresorul și în cele din urmă a fost atacat și rănit.

Cristina IORDACHE, Geanina NICORESCU