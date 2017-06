Crima de la Izvoare, pedepse mărite

Ta rzan și Octavian Lupu au pedepse mai mari, după ce Curtea de Apel Bacău a dat sentința în procesul de crimă. Instanța a decis, definitiv, că Tarzan Lupu (32 de ani) este vinovat de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în imposibilitatea de a se apăra, după ce fusese achitat de prima instanță, și l-a condamnat la 1 an de închisoare cu executare. Fratele lui, Octavian Lupu (27 de ani) a primit o pedeapsă mai mare și are acum de executat 14 ani de închisoare, față de zece ani, pentru crimă. „Majorează cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului Lupu Octavian de la 8 ani închisoare la 12 ani închisoare. Majorează cuantumul pedepsei rezultate în urma revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 175/27.04.2012 pronunțată de Judecătoria Roman, de la 10 ani la 14 ani închisoare. Pedeapsă principală de executat pentru inculpatul Lupu Octavian – 14 ani închisoare. (…) În temeiul art.396 al.1,2 din C.p.p. dispune condamnarea inculpatului Lupu Tarzan la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate prev. de art.203 al.1 din C.p.“, se arată în minuta ședinței.

Sentința a fost dată după ce magistrații băcăuani au admis apelurile Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și cel al familiei celui ucis. În final, Octavian Lupu are de achitat daune mai mari: câte 200 lei pe lună la fiecare din cei trei copii care au rămas fără tată, până la vârsta majoratului acestora sau până la 25 de ani dacă vor continua studiile, iar soția celui ucis va primi 10.000 lei daune morale, iar fiecare copil câte 20.000 lei, daune reparatorii.

Fapta s-a petrecut în seara de 17 aprilie 2016, pe drumul din satul Izvoare, comuna Bahna. Frații Octavian și Tarzan Lupu consumaseră alcool la baruri în acea seară și apoi au ieșit la plimbare prin sat, cu chef de scandal. Așa făceau de obicei, iar localnicii prinseseră frică de ei, pentru că se legau de oricine le ieșea în cale și de câteva ori au agresat oameni nevinovați doar pentru că au avut ghinionul de a-i întâlni. Teama sătenilor este legată și de faptul că Tarzan Lupu a fost implicat într-un scandal sângeros acum zece ani, când a înjunghiat taximetristul care l-a adus de la Buhuși acasă, la Bahna.

În seara de 17 aprilie anul trecut, cei doi frați l-au întâlnit pe bărbatul în vârstă de 44 de ani, care mergea cu căruța spre casă. Au schimbat două vorbe și imediat bărbatul a fost atacat și înjunghiat de Octavian Lupu, care l-a lovit de mai multe ori în zona picioarelor. Câțiva martori au văzut și au sunat la 112, dar cadrele medicale de pe ambulanța sosită nu au mai avut ce face, decât să constate decesul. Victima nu a avut nici o șansă de supraviețuire, întrucât agresorul îi secționase artera femurală și omul s-a stins pe loc, din cauza hemoragiei.

Imediat după ce Octavian Lupu l-a înjunghiat, acesta și fratele lui au fugit, iar polițiștii i-au căutat în sat și în apropiere, reușind să-i găsească spre dimineață, după șase ore. A doua zi au fost arestați. Agresorul a mai fost cercetat și condamnat pentru furturi, iar fratele lui a mai fost în centrul unui episod violent, în anul 2007, când lovit cu ranga mașina de poliție. (C.I.)