Creștere spectaculoasă a numărului de vehicule cumpărate de nemțeni

După eliminarea taxei auto, nemțenii sau grăbit să-și cumpere mai multe mașini, în special second-hand, în detrimentul celor noi. De exemplu, față de 2016, în primele 9 luni ale acestui an, numărul de înmatriculări a crescut cu 8.532. “În perioada analizată, lucrătorii Compartimentului Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere, din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț au primit și verificat documente pentru înmatricularea a 21.504 vehicule, astfel că la sfârșitul perioadei analizate, parcul auto din județul Neamț este format din 145.369 de vehicule. Lucrătorii instituției au mai efectuat 1.755 de operațiuni de radiere atât în baza automată cât și în cea manuală, activități desfășurate în baza Ord. MAI 1501/2006 și a Metodologiei de înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere. S-au mai verificat și primit documente pentru atribuirea de 15.516 de numere provizorii”, ne-a declarat comisarul șef de poliție Lucian Rusu, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț. În perioada analizată s-au furnizat date și primit documente pentru pierderea a 425 de certificate de înmatriculare și a 265 de cărți de identitate a vehiculului. Au fost primite și soluționate în termenul legal 2.198 de adrese, 1.664 fiind de la persoane fizice și 534 de la instituții și persoane juridice. În cursul primelor 9 luni din 2017 au fost valorificate 64.605 de plăci cu numere de înmatriculare, din care tip A – 64167, tip B – 140 și tip C – 298, pentru care s-a încasat suma totală de 1.888.338 de lei. ‘’Având în vedere prevederile Legii nr.1 /2017, privind eliminarea unor taxe și tarife, printre acestea numărându-se și timbrul de mediu, în acest an, s-a constatat o creștere semnificativă, respectiv cu 8.532 a numărului de vehicule înmatriculate față de aceeiași perioadă a anului trecut. În vederea soluționării cu celeritate și profesionalism a solicitărilor cetățenilor, începând cu luna februarie 2017, s-a luat măsura suplimentării cu încă un ghișeu pentru primirea documentelor de înmatriculare. Începând cu data de 28.02.2017, programarea privind prezentarea la ghișeu în vederea depunerii documentelor de înmatriculare a vehiculelor se poate face și online, ghișeul numărul 2 fiind folosit și pentru această activitate’’, ne-a mai spus comisarul șef de poliție Lucian Rusu, șeful SPCRPCÎV Neamț.

V. ANDRIEȘ