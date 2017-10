Creştere alarmantă a numărului de copii şi tineri obezi!

Judeţul Neamţ, inclus într-un studiu cu rezultate îngrijorătoare

Obezii, de două ori mai predispus să moară prematur decât o persoană cu greutate normal

Obezitatea la copil este recunoscută ca fiind o problemă de sănătate publică la nivel judeţean, naţional şi mondial. Judeţul Neamţ a fost inclus într-un studiu realizat de Colegiul Imperial din Londra şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, publicat în The Lancet, care a calculat şi a comparat indicele de masă corporală (IMC) în rândul copiilor, adolescenţilor şi adulţilor din 1975 până în 2016 şi a făcut proiecţii pe baza tendinţelor actuale ale ratelor de obezitate.

Concluzia? Lumea va avea mai mulţi copii şi adolescenţi obezi decât subponderali până în 2022! Obezitatea este definită ca o condiţie în care greutatea unei persoane este cu 205 mai mare decât greutatea normală, iar supraponderalul are cu 10-20% mai multe kilograme decât normalul stabilit conform unui grafic standard de greutate / înălţime.

La studiul realizat în România s-au folosit datele culese de la peste 6000 de copiii cu vârste între 5 şi 11 ani din judeţele Iaşi şi Neamţ, în cadrul programului ”Traista cu sănătate. Tradiţii sănătoase pentru copii sănătoşi”. Prof. Dr. Veronica Mocanu, de la Universitatea Grigore T. Popa din Iaşi, a făcut parte din cadrul echipei de cercetători NCD Risk Factor Collaboration care a participat la studiu. Studiul a analizat măsurătorile de greutate şi înălţime de la aproape 130 de milioane de persoane cu vârste de peste cinci ani (31,5 milioane de persoane cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani şi 97,4 milioane cu vârsta peste 20 de ani), cel mai mare număr de participanţi implicaţi vreodată într-un studiu epidemiologic. Peste 1000 de cercetatori au contribuit la acest studiu, care a analizat indicele de masă corporală (IMC). În România, rata de obezitate a fost mai mare la băieţi (10,7%, locul 89 în lume, locul 7 în Europa Centrală şi de Est) faţă de fete (5,4%, locul 119 în lume, locul 10 în Europa Centrală şi de Est).

Aproape 12.700 de nemţeni diagnosticaţi cu obezitate

În județul Neamț, la sfârșitul anului 2016 erau rămași în evidențele medicilor de familie, cu obezitate, 12.633 bolnavi, din care 6.038 în urban și 6.595 în rural. Numărul obezilor crește de la un an la altul: în 2015 erau luați în evidențe mai puțini nemțeni cu obezitate decât în 2016, respectiv 12.302 persoane. Obezitatea este de cele mai multe ori legată de factori ai stilului de viață care pot fi preveniți, în mod special obiceiurile alimentare deficitare și sedentarismul. Problemele de sanatate asociate cu obezitatea sunt numeroase, iar problema de cosmetică este cea mai nesemnificativă dintre toate. Potrivit medicilor, cineva care are 40% peste greutatea normală este de două ori mai predispus să moară prematur decât o persoană cu greutate normală. Aceasta se datorează faptului că obezitatea are legatură cu câteva probleme medicale grave, precum: Afecţiuni cardiace şi infarct de miocard; Hipertensiune arterială; Diabet; Cancer; Litiază biliară; Osteoartrită; Gută; Apneea de somn (oprirea respiraţiei pe perioade scurte în timpul somnului) şi astm bronşic.

“Autorităţile ar trebui să vizeze, în special, reducerea consumului de alimente ieftine, ultra-prelucrate, cu conţinut scăzut de calorii şi de nutrimente”

“Există soluţii pentru a reduce obezitatea copilului şi adolescentului”, transmite Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Paralel cu publicarea noilor estimări privind obezitatea, OMS a publicat un rezumat al Planului de implementare a terminării obezităţii la vârsta copilăriei (Ending Childhood Obesity, ECHO).

“OMS încurajează ţările să depună eforturi pentru a modifica mediul obezogen care astăzi creşte şansele copiilor noştri de a deveni obezi. Ţările ar trebui să vizeze, în special, reducerea consumului de alimente ieftine, ultra-prelucrate, cu conţinut scăzut de calorii, cu conţinut scăzut de nutrimente. De asemenea, acestea ar trebui să reducă timpul pe care copiii îl dedică televizorului sau calculatorului şi altor activitaăţi sedentare, prin promovarea unei participări sporite la activitatea recreativă activă şi sportivă activă”, a punctat OMS.

Geanina NICORESCU