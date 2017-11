Corecţie pentru un tâlhar mângâiat pe creştet şi lăsat acasă după o nemernicie

Un tâlhar fără scrupule a ajuns, până la urmă, acolo unde-i este locul. Pus mai întâi sub control judiciar după ce a bătut un bătrân ş ii-a luat banii, omul a ajuns, în cele din urmă, după gratii, pentru că a încălcat obligaţiile impuse. Astfel, în ziua de 10 noiembrie, polițiștii Postului de Poliție Pipirig au reținut bărbatul, în vârstă de 58 de ani, din Stînca, pe numele căruia fusese emis un mandat de arestare preventivă de către Curtea de Apel Ploiești. “Bărbatul este cercetat pentru faptul că în ziua de 16.06.2016, în timp ce se afla în zona stației CFR Ploiești, ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a victimei de 85 de ani, pe care a deposedat-o, prin violență, de suma de 1700 de lei. Inițial persoana a fost plasată sub măsura controlului judiciar, dar pentru că nu a respectat obligațiile impuse, față de aceasta a fost înaintată propunerea de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu arestul preventiv. După depistare, bărbatul a fost escortat şi depus in Centrul de Reținere și Arest Preventival IPJ Neamț”, a declarat inspector Elena Bulgărea, purtător de cuvânt la IPJ Neamţ. Tot în ziuade 10.11.2017, poliţiştii Postului de Poliţie Poiana Teiului au identificat pe raza comunei un bărbat de 54 de ani, din localitate, condamnat la 2 ani,7 luni şi 20 de zile de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Bărbatul a fost preluat și escortat de polițiști la Penitenciarul Bacău, în vederea încarcerării.

Geanina NICORESCU