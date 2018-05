Copiii din 5 școli din Neamț aleargă de Ziua Europeană Împotriva Obezității

Peste 300 de noi cazuri în fiecare an, din 2015 până în prezent

Sub sloganul „Împreună împotriva obezității”, în a treia sâmbătă a lunii mai se marchează Ziua Europeană Împotriva Obezităţii. Cu acest prilej, Direcția de Sănătate Publică Neamț organizează un cros, în data de 18 mai 2018, ora 12.00 pe Stadionul Municipal Ceahlaul din Piatra Neamţ, la care participă elevi de gimnaziu din 5 şcoli ale municipiului Piatra Neamţ. Potrivit informațiilor oferite de dr. Mirela Grădinaru, purtător de cuvânt al DSP Neamț, la sfârşitul anului 2017 erau rămaşi în evidenţă în cabinetele medicilor de familie cu diagnosticul de obezitate 12.901 bolnavi (6.258 în urban şi 6.643 în rural), comparativ cu 12.633 bolnavi (6.038 în urban şi 6.595 în rural) la finele anului 2016 şi cu 12.302 (6.013 în urban şi 6.289 în rural) la finele anului 2015. Se remarcă o creștere alarmantă, de la an la an, a numărului de cazuri diagnosticate cu această boală care sporește riscul de afectare a inimii, rinichilor, generează diabet și alte afecțiuni greu de tratat. “Supragreutatea şi obezitatea sunt definite ca acumulare anormală sau excesivă a grăsimii în ţesutul subcutanat şi în jurul viscerelor, cu afectarea sănătăţii. Obezitatea este deseori cauzată de factori mult deasupra controlului individului. Ştiinţa arată că genetica are rol în apariţia obezităţii. Schimbările în obiceiurile alimentare şi în cele legate de activitățile fizice sunt adesea rezultatulschimbărilor de mediu şi a celor sociale, asociate cu dezvoltarea şi lipsa unor politici de susţinere în sectoare precum sănătatea, agricultura, transporturile, planificarea urbană, mediu, de prelucrare a produselor alimentare, distribuţie, comercializare şi educaţie . Supragreutatea şi obezitatea sunt probleme de sănătate publică şi este nevoie de o strategie comună, care include promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase şi a unui stil de viaţă mai activ, precum şi efectuarea unui tratament adecvat”, sunt mesajele transmise de OMS cu acest prilej. În Neamț, DSP va proceda la transmiterea materialelor informative pe această temă către reţeaua de mediatori sanitari şi asistenţi medicali comunitari din judeţ şi reţeaua de medicină şcolară prin intermediul poştei electronice, va desfășura activităţi de informare-educare în unităţi de învăţământ derulate de personalul medical din cabinetele şcolare; activităţi de informare-educare în unităţi de învăţământ şi în comunităţi derulate de asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari; distribuire de materiale informative specifice temei în unităţi de învăţământ, asistenţilor medicali comunitari şi spitalelor din judeţ. La nivel internațional, obezitatea aproape s-a triplat din 1975. În anul 2016 peste 1,9 miliarde de adulți cu vârsta de 18 ani și peste erau supraponderali. Dintre aceștia, peste 650 milioane erau obezi. 39% dintre adulții peste 18 ani erau supraponderali în 2016 și 13% erau obezi. Conform OMS, în 2016, prevalența supragreutății la cei peste 18 ani, în România a fost de 57,7%, la ambele sexe. În anul 2014, România a avut o prevalenţă a obezităţii la adult ≤ 22,8%. La noi în țară, prevalenţa obezităţii la băieţi în anul 2014 era în uşoară creștere faţă de anul 2012, în timp ce la fete a scăzut faţă de acelaşi an. Copilul supraponderal are mai multe riscuri să fie un adult supraponderal.

Geanina NICORESCU