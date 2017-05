Conflictul gunoaielor de la locuințele administrate de Locativserv degenerează

De două zile, asociațiile de locatari și proprietari administrate de Locativserv au rămas cu gunoaiele neridicate din punctele de colectare. Munți de gunoaie zac în tomberoane, riscul apariției unor focare de infecție crește, deși mașinile de gunoi trec pe lângă ele, dar colectează doar deșeurile din hârtie și plastic. Contactat, primarul municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, a declarat că face demersuri pentru normalizarea situației. „Am avut o discuție cu reprezentanții Brantner și am încercat si negociem și cu Locativserv. Cea mai gravă problemă se regăsește în cartierul Speranța, unde astăzi (ieri – n.red.) au început să colecteze gunoaiele, pentru că s-a achitat o parte din facturi. De asemenea, s-a negociat și eșalonarea datoriilor, urmând ca mâine (astăzi – n.red.) să aibă o nouă întâlnire cu reprezentanții Brantner și ai Locativserv, pentru rezolvarea problemei gunoaielor care zac lângă locuințele administrate de Locativserv“, a precizat primarul Dragoș Chitic.

De partea cealaltă, directorul Locativserv, Jănel Iosub, a reacționat în stilul care îl caracterizează. „Am avut o întâlnire cu directorul de la Brantner săptămâna trecuta și a rămas să ne vedem astăzi, însă dumnealui a spus ca nu și-a actualizat baza de date!!! Referitor la locuințele ANL sociale și tot ce înseamnă locuințele Primăriei, avem datorii foarte mici, știindu-se faptul că și aici sunt rai platnici! Cele de la asociațiile de proprietari nu este obligația Locatiserv-ului să le plătească datoriile uriașe! Asociațiile au personalitate juridică, iar cetățenii trebuie să înțeleagă că, dacă nu își plătesc întreținerea, rămân fără apă, cu gunoiul în fața blocului etc.! Așa că primarul folosește orice poate împotriva mea știind ca eu i-am făcut denunț la DNA! Deci dumnealui și presa aservita lui săvârșesc o infracțiune extrem de gravă, și anume că hărțuiesc și linșează mediatic un denunțător la DNA! Timpul va demonstra cum am preluat eu societatea și în ce parametri funcționează acum! Este ultima data când îi mai răspund acestui personaj, deoarece eu nu îl recunosc ca primar! Un primar nu are astfel de apucături și un așa comportament stalinist bazat pe minciuni frustrate și dezinformări ordinare!“, a declarat Jănel Iosub.

Primarul Dragoș Chitic nu a dorit să intre în disputa declarațiilor „Nu răspund la un asemenea limbaj. Am probleme mai importante de rezolvat în oraș“, a încheiat Dragoș Chitic. (Z.C.)