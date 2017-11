Conferinţă de înaltă ţinută, dedicată Zilei Naţionale

* evenimentul a fost organizat de Catedra de istorie a Colegiului Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ

Invitaţi din 44 de şcoli şi oaspeţi de seamă de la Cernăuţi

Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Piatra Neamţ a fost, ieri, scena unei manifestări deosebite prilejuite de Ziua Naţională a României, puse în scenă cu o extraordinară dăruire de Catedra de istorie a liceului. Aşa cum a punctat prof.dr. Dorina-Luminiţa Drexler, a devenit deja o tradiție ca, la sfârșitul lunii noiembrie, odată cu Zilele Colegiului Național ”Petru Rareș”, Catedra de istorie a colegiuui, formată, alături de domnia sa, din profesorii Ioana Carmen Măriuța, Sonia Iacoban, Daniela Mitrea, Dan Irimia, să organizeze o Conferință solemnă dedicată Zilei Naționale. În ultimii doi ani, Conferința a devenit și un prilej de reunire a cercurilor profesorilor de istorie, respectiv în 2016 a tuturor profesorilor de istorie din județ, iar în 2017 a profesorilor de istorie din Piatra-Neamț și zona apropiată, reunind 44 de școli-licee și școli gimnaziale.

Deschiderea festivităţii s-a făcut în acordurile Imunului României, intonate de talentata elevă Mara Apetrei, din clasa a XI-a F, a colegiului gazdă. Manifestarea a fost onorată de prezenţa unor oaspeţi de seamă, veniţi de la Cernăuţi, respectiv profesorul Dragoş Olaru şi scriitorul Dumitru Covalciuc. Un eveniment de asemenea anvergură nu putea fi lipsit de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar General Neamţ, de astă dată fiind veniţi în mijlocul iubitorilor de istorie inspectorul general şcolar adjunct Ioan Milea şi inspectorul Elena Preda. Nu poate fi trecută cu vederea prezenţa, la prezidiul manifestării, a reprezentantului Consiliului Elevilor, promoţia 2018- promoţia Centenarului Marii niri- elevul Radu Ştefan Tigran, din clasa a XII-a F.

În cadrul evenimentului au fost premiaţi cei 33 de elevi care au câştigat premii la cea de-a VI-a ediţie a Concursului „File de Istorie”, diplomele fiind înmânate de reprezentanţii Asociaţiei Alumni, Dana Oniga și Alexandru Filimon

. Preşedinta Asociaţiei Profesorilor de Istorie din Neamţ, Cristiana Şoimaru, preşedintele Învăţătorilor din Neamţ, Liviu Rusu, colegi şi de alte specialităţi. Unii au fost prezenţi la manifestare în dublă calitate, de profesori de istorie şi consilieri locali, respectiv Luminiţa Moscalu şi Mihai Obreja.

Prof. Oniciuc, directorul Colegiului “Petru Rareş”: “Mi-aş dori mult ca în şcoala românească să avem cât mai multe colective de profesori aşa dedicate, precum colegii de la catedra de istorie şi ştiinţe sociale”

În cuvântul de deschidere al manifestării, prof. Grigoruţă Oniciuc, directorul Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Piatra Neamţ, a felicitat echipa care s-a preocupat de organizarea evenimentului şi a subliniat că această sărbătoare este foarte apropiată de cea în care şcoala va împlini 148 de ani: „Luni, începând cu ora 12.30, vom deschide seria manifestărilor, şi iată avem, astăzi, un preambul, un eveniment de înaltă ţinută. Spuneam, cândva, că mi-aş dori mult ca în şcoala românească să avem colective de profesori de aceeaşi specialitate sau apropiate, aşa cum sunt colegii mei de la catedra de istorie şi ştiinţe sociale. Pentru al doilea an acest cerc se desfăşoară la noi, şi este o onoare. Noi am încercat să sprijinim total această activitate, inclusiv prin materiale promoţionale. Ceea ce vreau să subliniez atât eu cât şi doamna director adjunct, prof. Jora, este că ne dorim ca multe alte colective să se implice, să fie atât de harnice, atât de doritoare, de performere. Avem olimpici naţionali , premianţi la concursuri pe teme de istorie, şi sunt mândru că am asemenea colegi care pregătesc temeinic elevii”.

Prof. Ioan Milea, inspector general şcolar adjunct, a transmis salutul echipei de manageriale a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ. Domnia sa a transmis emoţia, mândria şi recunoştinţa faţă de istoria naţională, despre care a spus că „este izvorul cu cea mai dulce apă, cu cea mai tămăduitoare apă, este izvorul cu apă vie pentru oricare dintre noi care trăim şi simţim româneşte”. Totodată, prin alocuţiunea sa, oaspeţii prezenţi la eveniment au fost asiguraţi că vor fi primiţi cu braţele deschise ori de câte ori vor veni în vizită.

În cadrul manifestărilor, prof. dr. Dorina-Luminiţa Drexler a subliniat: „În acest an, activitatea noastră de cerc pedagogic beneficiază de sprijinul generos și substanțial al Primăriei Piatra-Neamț și a Consiliului Local Piatra-Neamț, în obținerea căruia un rol important l-au avut profesorii Mihai Obreja-membru al Comisiei metodice Istorie, Socio-Umane și Religie din CNPR, prezent astăzi în dublu rol, domnia sa fiind şi consilier local, – și Luminița Moscalu, profesor la Liceul de Artă ”Victor Brauner” din Piatra-Neamț, de asemenea consilier local, cărora le prezentăm mulțumirile noastre și îi rugăm să transmită deplina noastră gratitudine reprezentanților Consiliului Local Piatra-Neamț și domnului primar Dragoș Chitic”.

Despre cunoaşterea şi preţuirea trecutului istoric

Preocupările profesorilor şi elevilor de la Rareş pentru memoria identitară s-au materializat și în articolele apărute de-a lungul timpului, în Anuarele CNPR, precum și în materialele oferite în mapa de cerc, pregătite de Ioana Carmen Măriuța și Dan Irimia. De asemenea, prof. dr. Dorina Luminiţa Drexler a subliniat că atât cunoașterea cât și prețuirea trecutului istoric-mai apropiat sau mai îndepărtat-s-au manifestat și prin participarea unui echipaj, format din 22 de elevi, de la toate profilurile liceului, la a X-a ediție a Concursului Euroscola, organizat de Parlamentul European și Ministerul Educației Naționale, dedicat Anului European al Patrimoniului Cultural-2018.

Participanţii la Cercul pedagogic organizat de Colegiul „Petru Rareş” au asistat şi la un program muzical deosebit, oferit de elevii Liceului de Artă ”Victor Brauner” din Piatra-Neamț. Totodată, oaspeţii au avut prilejul să viziteze Pivnițele Domnești, cu ghidaj realizat de elevii din echipa Euroscola.

Geanina NICORESCU