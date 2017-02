„Condorii“, la primul turneu internațional

2017 a început destul de bine și în forță pentru cei mai mulți dintre sportivii clubului de tenis Condor Piatra Neamț, care de la începutul anului au câștigat deja primele medalii la concursurile naționale. Elevii antrenorului Romeo Stoica au participat până acum la 3 competiții naționale de sală și s-au remarcat la toate categoriile de vârstă, atât la fete, cât și la băieți. Datorită rezultatelor foarte bune din ultimii ani, și a activității neîntrerupte din ultima vreme, clubul Condor a primit zilele acestea o invitație de participare la un concurs internațional, în Olanda, „Dutch Bowl International“, care se va desfășura în localitatea Gendringen. Turneul din Olanda este dedicat copiilor, la toate categoriile de vârstă, atât fete cât și băieți, iar clubul condus de Romeo Stoica va participa cu 3 sportivi la această întrecere, două fete și un băiat. Este vorba de Maia Todirițe și Ioana Rachieru, la categoria de vârstă 10 ani, și Matei Iftode, tot la 10 ani. Competiția din Olanda va fi prima internațională din cariera celor 3 sportivi de la clubul Condor, care până acum au obținut mai multe distincții și medalii la întrecerile din țară. Maia Todirițe este una dintre cele mai vechi jucătoare de la clubul Condor, se pregătește de 5 ani de zile sub bagheta antrenorului Romeo Stoica, iar la categoria ei de vârstă, 10 ani, se află pe poziția a noua în clasamentul național. Maia Todirițe este unul dintre cele mai bune produse ale tenisului juvenil din Piatra Neamț, în ultimii ani, și se anunță încă de pe acum o jucătoare talentată și cu foarte mult potențial. „Maia este o sportivă care la vârsta ei are aproape toate calitățile pe care le cere acest sport. Este ambițioasă, muncitoare, talentată și determinată. La 10 ani fete, categoria ei, ar trebui să fie pe primul loc în clasamentul național, a bătut-o și o bate lejer pe numărul 1, însă se află abia pe locul 9 pentru că nu a participat la foarte multe turnee de puncte, iar asta a contat. Atât ea cât și colegii ei au început bine 2017, și ne bucurăm de acest interes din partea cluburilor din străinătate, care ne oferă invitații de participare. Am decis, împreună cu părinții, să participăm la acest concurs din Olanda, unul în premieră pentru cei 3 sportivi de la clubul nostru, iar costurile de deplasare și concurs le vor suporta părinții copiilor. Este foarte important pentru Maia, Ioana și Matei că au posibilitatea să se dueleze la un concurs afară, să-și măsoare potențialul cu jucătorii de străinătate, iar prin astfel de competiții au numai de câștigat. Voi fi alături se sportivii noștri la Dutch Bowl International și sperăm ca toți 3 să vină cu medalii de acolo“, a declarat antrenorul Romeo Stoica.

Cei 3 sportivi pietreni, însoțiți de antrenorul Romeo Stoica, vor pleca pe data de 18 februarie spre Olanda, iar competiția se va desfășura în perioada 20-26 februarie. Indiferent de rezultatele obținute acolo, fiecare dintre jucătorii pietreni vor susține cel puțin 4 partide la concursul de la Gendringen, unde și-au anunțat prezența cei mai buni sportivi din Europa la această categorie de vârstă.

Turneu la Roman și posibil în Spania

Până la participarea la primul lor concurs internațional „Dutch Bowl International“, din Olanda, o parte dintre sportivii de la clubul Condor Piatra Neamț vor concura la finele acestei săptămâni la un turneu național care va avea loc la Roman, dotat cu trofeul Cupa de Iarnă Micul As. La întrecerea din orașul de la malul Moldovei, Condor Piatra Neamț va fi reprezentat de Maia Todirițe și Ioana Rachieru, la categoria 10 ani fete, iar Daria Călin va concura la 12 ani fete. După Roman și Olanda, clubul Condor a primit o altă invitație, de la Academia de Tenis a lui Rafael Nadal, pentru a participa la un alt turneu internațional în Spania, Cupa Movistar de la Mallorca. Competiția din peninsula Iberică se va desfășura în perioada 25-31 martie, dar până la ora actuală, antrenorul Romeo Stoica nu știe dacă va răspunde afirmativ acestei invitații. „Ne bucură interesul academiilor din străinătate de a ne avea la competițiilor lor, însă deocamdată nu știm dacă vom concura și în Spania. În funcție de rezultatele din Olanda, voi avea o discuție cu părinții și vom stabili dacă mergem sau nu la Mallorca. Important pentru sportivi este să aibă cât mai multe astfel de turnee în străinătate, totul ține însă și de latura financiară, pentru că, așa cum știți, tenisul este un sport destul de costisitor. Eu sper să concurăm și în Spania, dar până atunci mai avem destul timp să ne gândim“, a precizat Romeo Stoica.

Clubul Condor din Piatra Neamț își desfășoară neîntrerupt activitatea de aproximativ 24 de ani, din anul 1993, iar în această perioadă a dat mai mulți campioni naționali, dar și medaliați la întrecerile internaționale, cum ar fi Corina Corduneanu sau Ilinca Stoica. Pe timp de iarnă, copiii de la Condor își desfășoară antrenamentele la sala de sport a Liceului Auto.

Ilinca Stoica antrenează la Miami

Unul dintre cele mai bune produse ale tenisului feminin din Piatra Neamț și cea mai talentată sportivă de la clubul Condor Piatra Neamț, Ilinca Stoica antrenează de mai bine de jumătate de an peste ocean, în SUA. După ce în vara trecută a absolvit cursurile Universității Virgina Tech, fiica și eleva antrenorului Romeo Stoica a primit o ofertă, pe care a și acceptat-o, de a antrena la prestigioasa Academie Johan Kriek din Miami. Ilinca Stoica a început încă din vara trecută munca la noua academie, se ocupă de pregătirea a mai multor copii, iar cu o parte dintre aceștia a participat deja la primele concursuri, în insulele Caiman și la Academia Nick Bollettieri. Ilinca Stoica are mai mulți colegi antrenori la academia de la Miami, unul dintre ei fiind Jordan Isner, fratele celebrului jucător de tenis John Isner. „Ilinca are o activitate frumoasă la academia din Miami și face ceea ce îi place mai mult, să învețe copiii să joace tenis. A participat deja la o serie de turnee peste ocean cu elevii ei, a obținut și rezultate frumoase și se simte bine acolo. Am fost anul trecut la ea, este o diferență mare între România și SUA, între oamenii de acolo și cei de aici. Acolo am observat oameni cu zâmbetul pe față, oameni optimiști, ceea ce la noi vezi destul de rar. Johan Kriek este o academie specializată în tenis, iar Ilinca are un colectiv cu care se înțelege foarte bine. Sper să reușească mai mult în cariera de antrenor, decât în cea de sportivă, unde a avut rezultate foarte bune, dar până la un anumit nivel“, a completat Romeo Stoica.

Fotbal

Victorii pentru juniorii de la LPS Piatra Neamț

Fotbaliștii juniori de la LPS Piatra Neamț, pregătiți de profesorul Gabriel Rădulescu, au obținut două victorii, din tot atâtea posibile, la turneul amical care a avut loc la Odorheiu Secuiesc. Liceul pietrean a fost prezent la această competiție cu două echipe, sub 16 ani, copii născuți în anii 2001-2002, și sub 17 ani, copii născuți în anii 2000-2001. În partida juniorilor mici, LPS Piatra Neamț s-a impus cu 3-1 în fața gazdelor de la AFC Odorheiu Secuiesc, care au folosit o formație cu copii născuți în anii 2000-2001. La pauză a fost 2-0 pentru pietreni, care au marcat cele 3 goluri prin Vâlea, Curpăn și Spătaru. În acest joc, care a avut două reprize a câte 40 de minute, LPS i-a avut în teren pe Donia – Iorga, Moroșanu, Misăilă, Cocean – Gârneață, Matei, Hurdubei, Vâlea – Curpăn și Spătaru, iar după pauză au mai intrat Istrati, Dumitru și Gheorghiță. În cel de-al doilea joc, în care s-au întâlnit juniorii sub 17 ani de la LPS Piatra Neamț și Celta Brașov, echipă care a folosit fotbaliști născuți în anii 1999-2000, victoria a revenit pietrenilor cu 6-2, după ce la pauză au condus cu 5-0. Pentru gruparea pietreană, Olteanu a reușit o dublă, iar celelalte goluri au fost marcate de Pântea, Hodorogea, Agafiței și Gabor.

În această confruntare, Gabi Rădulescu a început cu Florea – Rusu, Ilie, Andreș, Sârbie – Toma, Pântea, Olteanu, Hodorogea – Gabor și Agafiței. După pauză au mai intrat Burghelea, Strat și Monoranu. Următoarele partide de verificare pentru juniorii de la LPS Piatra Neamț se vor disputa la Cluj Napoca.