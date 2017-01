Condiții speciale pentru angajați pe timp de frig extrem

ITM Neamț atenționează angajatorii asupra condițiilor pe care trebuie să le asigure la temperaturi foarte coborâte Gerul Bobotezei se va instala în Neamț, iar pe fondul temperaturilor foarte coborâte din următoarea perioadă, anunțate de meteorologi, muncitorii care lucrează în aer liber sau în hale expuse intemperiilor trebuie să beneficieze de anumite măsuri de protecție în muncă. Angajatorii nemțeni au anumite obligații față de proprii salariați, așa cum sunt stabilite prin OUG 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă (aprobată prin Legea nr. 436 din 18 iulie 2001). Nicolae Hârlea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, punctează o parte din prevederi: „În perioadele cu temperaturi scăzute extreme, respectiv temperaturi sub -200 C sau temperaturi care corelate cu condiții de vânt intens – adică vântul a cărui viteza depășește 10 metri pe secundă – pot fi echivalate cu acest nivel, când indicele de răcire scade sub pragul valoric de minus 32, angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și hotărârile de guvern în aplicare, pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute, măsuri care vor fi stabilite de angajator împreună cu reprezentanții sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.În unitățile în care funcționează comitetele de securitate și sănătate în muncă, măsurile vor fi stabilite de acestea, iar în instituții și unități finanțate din fonduri bugetare si extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituțiilor. Temperaturile sunt temperaturi monitorizate și certificate de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și transmise de centrele regionale ale acestuia“. Normele în vigoare spun că în perioadele cu temperaturi scăzute extreme, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minime pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care lucrează în aer liber: – distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru de persoană, per fiecare schimb; – acordarea de pauze pentru refacerea capacității de termoreglare, scop în care se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător; – asigurarea echipamentului individual de protecție. Angajatorii care nu pot asigura condițiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții salariaților, vor lua măsurile dispuse în Ordonanța de Urgență nr. 99/2000 respectiv: – reducerea duratei zilei de lucru; – întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale, etc. Aceste măsuri suplimentare se vor stabili dacă temperaturile extreme se mențin pe o perioada de cel puțin doua zile consecutiv. Pe de altă parte, pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperaturi extreme, angajatorii trebuie să asigure: – examenul medical la angajare și controlul medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi scăzute; – primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; – trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi scăzute extreme. Pe durata întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de muncă ale salariaților se mențin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă. „Neluarea măsurilor de prevenire constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, dacă faptele nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni“, precizează sursa citată.

Cristina Iordache