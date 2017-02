Condiții de lux pentru prepararea și servirea hranei la Grădinița „Floare de Colț“

*Vechiului bloc alimentar i-a fost anulată autorizația de funcționare din cauza unor grave nereguli

Iată că și aspectele pozitive din sistemul educațional ajung să fie inserate în presă. Pentru că acolo unde faptele vorbesc, este loc de laude la „scenă deschisă“. În doar o lună de zile de la instalarea sa ca director al Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc“ din Piatra Neamț, prof. Ioana Roxana Iordache a reușit transformarea blocului alimentar al Grădiniței „Floare de Colț“, dintr-un spațiu infect într-o bucătărie de lux. Astfel, începând de astăzi, 13 februarie, Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț“, structură a Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc“ Piatra Neamț, cu un efectiv de 236 preșcolari înscriși în anul școlar 2016-2017, își redeschide blocul alimentar după o perioadă în care a avut anulată autorizația de funcționare, ca urmare a unor grave nereguli constatate de DSP Neamț. Blocul alimentar complet schimbat, reamenajat și dotat la standarde europene, a obținut fără probleme autorizația de funcționare în data de 9 februarie 2017, urmare a controlului efectuat de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Neamț.

Autoritatea locală a răspuns pozitiv, părinții și personalul școlii s-au mobilizat

Pentru dotarea noului bloc alimentar au făcut „front comun“ Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc“, Primăria Municipiului Piatra Neamț, reprezentanții părinților grădiniței, cadrele didactice, administrator, personal didactic auxiliar, asistent medical, doctor, rezultatele fiind materializate prin obținerea autorizației de funcționare a blocului alimentar din cadrul acestei grădinițe.

DSP Neamț anulase autorizația de funcționare urmare a constatării unor nereguli grave de funcționare și utilare: ustensilele de lucru pentru prepararea hranei erau insuficiente; fundurile folosite pentru tăierea unor produse alimentare erau neconforme, fiind necesară înlocuirea acestora; nu exista un ghișeu pentru debarasarea veselei folosite; dulapurile tip vestiar nu erau marcate corespunzător; nu era amenajată o cameră pentru păstrarea și prelucrarea ustensilelor folosite la efectuarea curățeniei și dezinfecției la blocul alimentar; nu era desemnată o persoană care să aibă ca atribuțiune efectuarea curățeniei la nivelul blocului alimentar; se constatase inexistența unor echipamente de protecție necesare îngrijitoarelor, în momentul servirii hranei.

„La preluarea mandatului de director, în data de 9 ianuarie 2017, toate aceste nereguli erau evidente. Am luat decizia ca, în după-amiaza acelei zile să convoc o ședință cu reprezentanții părinților grădiniței și să îi consult în vederea luării unei decizii privind deblocarea situației existente. Am aflat de la aceștia că erau nemulțumiți și că vechea conducere nu a acordat suficientă atenție și nu a luat măsurile adecvate ca blocul alimentar să fie funcțional. Următorul pas a fost acela al analizării necesarului de mobilier/dotări precum și al sumei necesare achiziționării acestora. Am adus la cunoștință autorității locale această stare de fapt și am aflat în ședința publică în care au fost prezenți toți directorii unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț că domnul primar Dragoș Chitic avea o serie de informații de la părinții nemulțumiți, însă școala coordonatoare nu trimisese nicio informare scrisă. Datorită stării de fapt existente în acel moment, a avut loc o ședință comună la sediul Primăriei Piatra Neamț, unde a fost prezent și directorul DSP Neamț, dr. Dan Morenciu, dar și coordonatoare grădiniței, prof. Nina Manolache, finalitatea acesteia fiind alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei – o primă tranșă din cei 50.000 lei necesari remedierii tuturor defecțiunilor blocului alimentar. S-au primit asigurări că, în vacanța de vară, diferența de 30.000 lei va acoperi o lucrare mai amplă (schimbarea gresiei, a mașinii de gătit, a hotei, construirea unui ghișeu de trecere a veselei dinspre bucătărie/către sălile de servit masa). Pe lângă suma obținută din partea autorității locale, urmare a unei noi runde de discuții cu reprezentanții părinților Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț“ și a cadrelor didactice din această unitate de învățământ, și-au manifestat interesul de a veni în sprijinul acoperirii unei părți din această investiție. Sumele au fost depuse în contul Fundației Riana, familia Bița având un rol extrem de important în acest demers“, ne-a declarat prof. Ioana Roxana Iordache, directorul Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc“ din Piatra Neamț.

Împreună cu directorul adjunct, prof. Elena Daniela Chioacă, directoarea a dispus constituirea unei comisii mixte, formate din administrator financiar, administrator de patrimoniu, reprezentant al părinților, reprezentant al corpului profesoral, coordonator grădiniță, care a făcut procedurile necesare încheierii contractelor de furnizare a produselor alimentare. Firmele au fost selectate urmare a raportului calitate/preț, a recomandării majorității părinților și a contractării produselor prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

Conducerea Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc“ mulțumește tuturor părinților pentru susținerea acordată acestui demers și le transmite că va supraveghea îndeaproape funcționarea în parametri optimi a activităților din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț“ Piatra Neamț și în mod special directoarea unității de învățământ a dorit să adreseze mulțumiri conducerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, primarului municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, și viceprimarului Luminița Georgeta Vîrlan pentru implicarea în buna desfășurare a acțiunilor demarate pentru redeschiderea blocului alimentar.

Geanina NICORESCU