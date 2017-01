Condamnat la închisoare, cu suspendare, pentru conducere fără permis

Un tânăr din Zănești a fost condamnat pentru conducere fără permis, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu suspendare pe un termen de trei ani. Constantin Cătălin Ciocoiu a fost surprins de polițiști la volan, fără a avea permis auto, de două ori în același an 2014, după cum reiese din minuta Judecătoriei Piatra Neamț. Sentința a fost atacată de Parchet, iar cauza a ajuns pe rolul Curții de Apel Bacău zilele acestea. În sentința primei instanțe, inculpatul este obligat și la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității locale Zănești, pe o perioadă de 60 de zile. „Constată că infracțiunile deduse judecății sunt concurente și, în temeiul art. 39 alin.1 lit.b C.p., raportat la art. 38 alin.1 C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an și 6 luni închisoare la care adaugă un spor de 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare (doi ani), la care se adaugă pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a,b C.p., pe perioada executării pedepsei principale, precum și pedeapsa complementară a interzicerii inculpatului a exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 1 an. În temeiul art. 91 C.p., dispune suspendarea executării pedepsei rezultante a închisorii de 2 ani, precum și a pedepsei accesorii sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în condițiile art. 92 C.p. Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta; b) să primească vizita consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență; În temeiul art. 93 alin.3 C.p., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile la dispoziția Primăriei Zănești, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă. Pune în vedere inculpatului dispozițiile art. 96 C.p., cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 398 C.p.p. raportat la art. 274 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 800 lei reprezentând cheltuieli judiciare“, se spune în documentul citat.

Tânărul mai are, însă, un dosar pe rolul Judecătoriei Piatra Neamț, în care este acuzat tot de conducere fără permis. Cauza este în stare de judecată din octombrie 2015, dar instanța nu l-a putut audia, întrucât inculpatul nu s-a prezentat. El a fost citat în mai multe localități unde era cunoscut cu domiciliu (Zănești, Roznov), inclusiv cu mandat de aducere, dar nici la ultimul termen din decembrie anul trecut nu a putut fi audiat. Instanța a solicitat o copie după cazierul judiciar al inculpatului și a stabilit un nou termen pentru luna februarie. Procesul la Curtea de Apel Bacău are loc la termenul din luna martie. (C.I.)