Concursuri UNIFERO de creație literară pentru elevi și adulți

*Profesorii îndrumători vor avea, și ei, de câștigat

Organizația nonprofit și non-guvernamentală UNIFERO Inc.(International Union of Romanian Women for Women) a lansat Concursul de creație literară pentru elevi 2017 și un concurs de creație literară pentru adulți, recompensate în premii și obiecte. Profesorii îndrumători primesc certificate de participare care sunt luate în considerație pentru portofoliul personal profesional.

Concursul anual de creație literară pentru elevi va avea loc în cadrul celei de a X-a Conferințe UNIFERO Inc., care se va desfășura în perioada 14-16 iulie 2017, la Piatra Neamț.

Elevii claselor III-VI vor avea ca tematică de concurs scrierea altui final pentru o poveste sau poezie cu personaje feminine pe care le îndrăgesc, de exemplu Cenușăreasa, Alba ca Zăpada, Fetița cu chibrituri. Se impun suprafața de până în două pagini, fontul Arial, corpul de literă 12 și distanța între rânduri 1,5.

Pentru clasele VII-VIII, concursul constă în scrierea unei povești adevărate spuse de bunica, mama sau o profesoară. Povestea va avea până în două pagini, font Arial, distanța între rânduri 1,5.

Pentru clasele IX-XII, concursul constă în prezentarea comparativă a două personaje feminine din literatura studiată (română și universală) și din lectura proprie, aflate într-o situație deosebită. Lucrarea va avea până în trei pagini, font Arial 12, distanța rânduri 1,5.

Lucrările trebuie să fie însoțite de o anexă cu următoarele informații: nume, școală, clasă, adresa email, fotografie elev, nume și adresa email a profesorului îndrumător. Data limită de participare este 30 mai 2017. Profesorii îndrumători trebuie să trimită lucrările elevilor plus anexa la toate adresele următoare de e-mail: worldprofm14@gmail.com, dorinade48@gmail.com, paraschiva.abutnaritei@yahoo.com, mariavisoschi@gmail.com, ioanvisoschi@yahoo.com, nciobanu46@yahoo.fr. Nu vor fi acceptate lucrări trimise direct de elevi. Juriul va anunța câștigătorii pe www.unifero.net la începutul lunii iunie.

Concursul de creație literară pentru adulți are o tematică la alegere, dintre povestiri pentru copiii lumii și Pagini de Jurnal. Data limita de trimitere este 30 mai 2017.

Lucrările premiate vor fi tipărite în volumul „UNIFERO – Diamante Spirituale“. Premianții Concursurilor anterioare UNIFERO pot participa ca oaspeți de onoare cu lucrări pe una din cele două teme.

Geanina NICORESCU