Concursul național „Cele mai frumoase cărți din România“, ediția a VI-a

Autorii, editurile, graficienii, designerii de carte și ilustratorii nemțeni sunt invitați să participe la cea de-a VI-a ediție a Concursului național de design „Cele mai frumoase cărți din România“ 2017, proiect cultural finanțat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.

În competiție pot fi înscrise cărți apărute în ultimul an (respectiv în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 august 2017), cu condiția să nu fi participat la competiția „Cele mai frumoase cărți din România“ 2016), înscrierile având loc până pe data de 31 august.

Participanții trebuie să aibă minimum 18 ani împliniți până pe data de 1 septembrie 2017, în concurs putând fi înscrise cărți din orice domeniu, cum ar fi: beletristică, non-ficțiune, carte școlară, carte pentru copii, carte ilustrată pentru tineret, album sau catalog al unui artist, carte de artist etc.

Premiile se acordă, în ordinea decisă de juriu, acelor cărți care se remarcă prin calitatea deosebită a concepției grafice, a realizării cărții în integralitatea ei, a folosirii unor tehnici inovatoare și adecvate la natura și conținutul cărții.

Fiecare artist poate înscrie un număr nelimitat de lucrări, înscrierea în concurs fiind gratuită, indiferent de numărul de aplicații trimise de aceeași persoană/editură. În cazul în care este vorba despre un titlu în mai multe volume, se vor trimite maximum 3 volume.

Jurizarea va avea loc în intervalul 11-12 septembrie la București, juriul selectând minimum 25 de cărți frumoase care vor fi prezentate publicului într-o expoziție itinerantă în țară și în străinătate. Toate cărțile selectate de juriu vor reprezenta România în competiția internațională de design de carte „Best Book Design from All Over the World“, Leipzig 2018.

Juriul, format din specialiști din domeniul editorial și al designului de carte

Juriul din acest an va acorda următoarele distincții: Marele Premiu și 8 premii speciale – Mențiunea juriului, Premiul pentru ilustrație, Premiul pentru carte pentru copii, Premiul pentru carte educativă – manual, Premiul pentru album, Premiul pentru carte de artist (categorie specială cu lucrări jurizate separat), Premiul pentru tânăr designer și Premiul pentru experiment tipografic.

De asemenea, anul acesta juriul va acorda două noi premii: Premiul pentru carte de fotografie și Premiul pentru design de colecție, pe de o parte pentru a încuraja folosirea cărții drept mediu de expresie, iar pe de alta, pentru a promova importanța designului de carte în cazul cărților de tiraj mare.

Premiul pentru tânăr designer este acordat de ICR și Centrul Național al Cărții și constă în susținerea unei deplasări și participarea unui artist la programul unui târg internațional de carte în străinătate.

Membrii juriului sunt: Alina Șerban (critic și istoric de artă), Ovidiu Hrin (designer și arhitect), Timotei Nădășan (designer, artist, editor), Adina Cojocaru (designer, artist), Alexe Popescu (graphic designer), Ramona Chirica (ilustrator, curator) și Lysiane Bollenbach (autor, graphic designer, director artistic și artist vizual), invitată din Franța cu sprijinul Institutului Francez din București.

Juriul apreciază cu un grad crescut de originalitate și inovație în conceptul editorial, în abordarea designului de carte, evaluând cărțile în funcție de raportul dintre tema sau natura cărții, intenția concepției vizuale și realizarea lor în produsul finit. Totodată, juriul apreciază precizia și acuratețea execuției tehnice atât în realizarea machetei grafice, cât și în producție. Criteriile specifice sunt: concepția grafică, designul micro- și macro-tipografic, oglinda paginii și așezarea în pagină, prezentarea cărții (raportul dintre designul copertei, supracopertei și interiorului) și calitatea producției (alegerea suportului, imprimarea, legătoria, alte finisaje și tehnici).

În cazul cărților cu o componentă de ilustrație se vor evalua calitatea artistică și tehnică a ilustrațiilor, adecvarea la tehnica reproducerii, raportul dintre ilustrație și text.

Relații suplimentare pot fi obținute la adresa: acasa@celemaifrumoasecarti.ro.