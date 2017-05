Concurs Euro Quiz pentru elevii de clasa a VI-a

* Competiția se concentrează pe valorile Uniunii Europene, instituțiile europene, istorie, geografie, artă și gastronomie

Elevii de clasa a VI-a din județul Neamț mai au la dispoziție cinci zile pentru a se înscrie în concursul Euro Quiz, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România. Aflat la prima ediție online, Euro Quiz este un concurs pe teme europene deschis tuturor școlilor gimnaziale din România, adresat elevilor din clasa a VI-a. Scopul său este de a spori și de a consolida în rândul elevilor cunoștințele despre Uniunea Europeană și de a dezvolta abilitățile de lucru în echipă. Concursul se concentrează pe valorile Uniunii Europene, instituțiile europene, istorie, geografie, artă și gastronomie. Participanții au șansa să se califice în marea finală ce se va desfășura în cadrul unei emisiuni televizate, iar câștigătorii vor obține premii atractive.

La concurs participă echipe formate din patru copii de clasa a VI-a, conduși de un profesor coordonator. Pentru a se înscrie, profesorii trebuie să acceseze platforma online, http://europacasanoastra.ro/euroquiz/, până vineri, 2 iunie, ora 12:00, în timp ce competiția online va avea loc pe 9 iunie, ora 11:00. Cele mai bune două echipe vor fi invitate să participe în etapa finală, difuzată pe postul național de televiziune. Câștigătorii etapei finale vor fi premiați cu biciclete, iar profesorii vor primi genți practice de călătorie.

Concursul Euro Quiz face parte din inițiativa „Europa, casa noastră“, o campanie educațională pe teme europene, dezvoltată de Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Euro Quiz este un concurs online cu întrebări și răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul Uniunii Europene.

Euro Quiz are drept scop încurajarea lucrului în echipă, îmbogățirea cunoștințelor despre Europa și Uniunea Europeană și dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor în rândul elevilor din clasa a VI-a a ciclului gimnazial. Participarea la acest concurs presupune răspunsul rapid și corect la întrebări prestabilite din diverse arii de cultură generală precum istorie, geografie, artă, gastronomie etc., ce vor fi completate online de către elevi. Fiind o competiție online, nu există un număr limitat de participanți. Euro Quiz este un concurs între echipe. Fiecare echipă înscrisă în concurs trebuie să aibă 4 membri (elevi din clasa a VI-a) și să fie coordonată de un profesor.

Geanina NICORESCU