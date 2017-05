Comunicat de presă Termenul limită pentru înscrierea în competiția E.ON Energy Globe Award Romania 2017 a fost prelungit până la 16 iunie

* Cei care au inițiative sau idei din domeniul eficienței energetice și al protejării mediului sunt invitați să le înregistreze pe www.energyglobe.ro * Extinderea perioadei de înscriere va permite cât mai multor deținători de proiecte să intre în concurs * Câștigătorii celor cinci categorii vor primi premii importante acordate de partenerii competiției

Termenul limită pentru înscrierea proiectelor și a ideilor din domeniul eficienței energetice și al protejării mediului în cadrul competiției E.ON Energy Globe Award 2017 a fost prelungit de la 31 mai până la 16 iunie, pentru a da posibilitatea cât mai multor titulari de astfel de inițiative să le înregistreze în concurs.

Competiția este deschisă pentru orice persoană fizică sau juridică din România, precum comune, municipalități, societăți comerciale, instituții științifice și de cercetare, organizații de stat, organizații neguvernamentale, școli sau universități.

Pentru a intra în competiție, proiectele sau inițiativele trebuie să fie înscrise pe www.energyglobe.ro. Acestea vor fi grupate pe cinci categorii: Companii, Municipalități, Do it yourself, Tineret și Idei. Dacă în primele patru categorii sunt eligibile proiectele aflate în diverse faze de realizare, în cea de-a cincea categorie vor fi incluse doar acele inițiative sau idei încă neimplementate.

Proiectele câștigătoare la fiecare categorie în parte vor fi recompensate cu premii valoroase, vor fi promovate și se vor bucura de un larg interes din partea opiniei publice. Selectarea și evaluarea acestora se va realiza de către un juriu independent format din specialiști de renume, iar decernarea premiilor va avea loc în cadrul unei Gale organizate în luna octombrie la București. Marele câștigător se va califica la etapa internațională a Energy Globe Award.

Partenerii instituționali ai ediției din acest an a E.ON Energy Globe Award Romania sunt Universitatea Politehnică din București – Facultatea de Energetică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. De asemenea, proiectul este susținut de Ministerul Energiei și Ministerul Mediului.

Despre Energy Globe Award

Energy Globe Award (EGA), cea mai importantă competiție la nivel internațional din domeniul eficienței energetice și protejării mediului înconjurător, cu o tradiție de aproape două decenii, este organizată în România de către compania E.ON începând din anul 2016. La prima ediție, în competiția E.ON Energy Globe Award au fost înscrise peste 150 de proiecte, iar Marele premiu a fost de 10.000 de Euro. Detalii despre proiectele finaliste și câștigători pot fi găsite pe www.energyglobe.ro, precum și pe pagina de Facebook a competiției. Energy Globe Award (www.energyglobe.info) a fost creat în 1999 de pionierul în domeniul energiei, austriacul Wolfgang Neumann, iar în acest moment este organizat în circa 180 de țări, fiind cel mai important concurs din lume pentru soluții de economisire a energiei și protecția mediului.

Despre E.ON România

E.ON a intrat în România în anul 2005, când a preluat fostele societăți de stat din domeniul gazelor naturale și energiei electrice. Companiile din structura grupului E.ON operează, în prezent, o rețea de distribuție a gazelor naturale în lungime de peste 21.650 km, respectiv o rețea de distribuție a energiei electrice de peste 81.500 de kilometri și desfășoară activități în 20 de județe situate în jumătatea de Nord a țării, având circa 3,1 milioane de clienți. În ultimii 11 ani, E.ON a investit în România peste 1,4 miliarde de euro.

Departament Comunicare Corporatistă

E.ON România