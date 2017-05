Comunicat de presă: Și județul Neamț privește cu interes coagularea mișcării patronale, propusă de Uniunea Națională a Patronatului Român

Atât prefectul Vasile Panaite, cât și vicepreședintele Consiliului Județean Ion Asaftei, administratorul județului Neamț – Oana Bulai și, nu în ultimul rând, primarul de Piatra Neamț, Dragoș-Victor Chitic, au salutat inițiativa Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR) de a coagula mișcarea patronală din România, pornind din țară către București, capitala României.

De altfel, începând cu data de azi, 25.05.2017, conducerea UNPR va demara acțiunea de semnare a Acordului de Parteneriat dintre toate organizațiile patronale și asociațiile profesionale din județul Neamț.

Amabil și cooperant, prefectul județului s-a și angajat să pună la dispoziția organizatorilor Sala Mare a Prefecturii pentru festivitatea de semnare a Acordului. De asemenea, prefectul și-a exprimat acordul de principiu pentru a se semna un parteneriat între Instituția Prefectului și reprezentanții mediului de afaceri din județul Neamț.

Reprezentanții Consiliului Județean Neamț, vicepreședintele Ion Asaftei și administratorul județului Neamț – Oana Bulai, s-au întreținut preț de o oră cu președintele UNPR, Ioan Lucian, și cu coordonatorul regiunii Nord-Est, Carmen Diaconu, identificând posibilități concrete de colaborare între Consiliul Județean Neamț și UNPR, cum ar fi abordarea unor proiecte cu fonduri europene pentru realizarea unui parc industrial, conjugarea eforturilor pentru dezvoltarea învățământului dual etc.

„Sunt pe deplin satisfăcut de întâlnirea pe care am avut-o cu președintele Camerei de Comerț și Industrie Neamț, Mihai Apopii. Am întâlnit și am dialogat cu un adevărat reprezentant al mediului de afaceri nemțean, realist, pragmatic și foarte bine documentat. Acceptul de a sprijini demersul nostru în coagularea mișcării patronale din Neamț, reprezintă pentru noi o încurajarea deosebită“, a ținut să declare președintele Ioan Lucian după întâlnirea avută cu președintele Mihai Apopii.

Primarul Municipiului Piatra Neamț și-a arătat toată disponibilitatea și deschiderea pentru o colaborare constructivă cu reprezentanții mediului de afaceri, acceptând să analizeze în profunzime modelul propus de UNPR, model ce funcționează în Municipiul Oradea de ani buni de zile.

Turneul din Moldova al conducerii UNPR se va termina cu județul Bacău, unde sunt organizate întâlniri cu șefii unor instituții județene și cu oameni de afaceri băcăuani.

