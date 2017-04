Comunicat de presă Record de instituții de învățământ înscrise în proiectul ECO JUNIOR 2017

Anul acesta, 591 de instituții de învățământ din România vor participa la proiectul Eco Junior 2017, în care aproximativ 3000 de cadre didactice, împreună cu voluntarii Asociației Drumeții Montane, vor organiza acțiuni de promovare a mediului înconjurător ți a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor.

Copiii implicați în Eco Junior 2017 vor participa, pe echipe, la activități specifice, în funcție de vârsta lor, ți vor învăța lucrul în echipă, să se sprijine unul pe altul, să socializeze și să dobândească abilități caracteristice.

Părinții trebuie să înțeleagă că nu este suficient doar ca un copil să meargă la școală cu rigurozitate, ci mai trebuie implicat ți în multe activități extra-școlare.

În educație, impactul cel mai mare îl are părintele, care poate constitui un model, de aceea copilul trebuie încurajat să se implice în astfel de proiecte.

Proiectul Eco Junior este organizat, ca în fiecare an, de voluntari. Mulțumim profesorilor care s-au implicat și care au demonstrat că elevii lor sunt asemeni copiilor lor!

Lista Școlilor înscrise pe județe în 2017: Alba 6, Arad 5, Argeș 19, Bacău 22, Bihor 3, Bistrița-Năsăud 6, Botoșani 11, Brăila 8, Brașov 16, București 17, Buzău 48, Călărași 9, Caras-Severin 9, Cluj 14, Constanța 22, Dâmbovița 45, Dolj 3, Galați 31, Giurgiu 1, Gorj 16, Harghita 3, Hunedoara 7, Ialomița 12, Iași 18, Ilfov 4, Prahova 35, Suceava 29, Maramureș 15, Mehedinți 9, Mureș 19, Neamț 19, Olt 9, Sălaj 10, Satu mare 6, Sibiu 14, Teleorman 8, Timiș 21, Tulcea 4, Vâlcea 5, Vaslui 12, Vrancea 21.

Puteți vizualiza lista completă a școlilor înscrise accesând www.asociatia.drumetiimontane.ro.

Pentru părinții care doresc și alte proiecte pentru copiii lor, îi invităm să participe anul acesta la Campionatului Național de Turism Sportiv „Ștafeta Munților“, în cadrul căruia se vor organiza 7 evenimente, în diverse zone montane din România.

Categoria destinată acestora este „Family“, în cadrul căreia părinții, împreună cu copilul sau copiii, vor parcurge trasee montane, vor participa la o proba de orientare, vor afla detalii despre zona montană prin joc.

Detalii despre ștafeta Munților se găsesc pe www.stafetamuntilor.ro. Tot acolo sunt publicate și invitațiile, cu cel mult o lună înainte de eveniment.

Mulțumim și juniorilor care au întâmpinat primăvara cu atitudine ocrotitoare și dragoste față de mediul lor înconjurător și sunt mai implicați de la an la an.