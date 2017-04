Comunicat de presă Primarul Dragoș Chitic a verificat asfaltările din Piatra Neamț

Primarul Dragoș Chitic a verificat, marți, pe teren modul în care este pus în practică programul de reparații al străzilor stabilit pentru această primăvară. Stația de asfalt a fost pornită, conform prevederilor legale, săptămâna trecută, iar în aceste zile se lucrează pe străzile: Mihai Eminescu, Dimitrie Leonida, prof. Ion Negre, Cuejdi și Stefan Cel Mare.

„Acțiunea de reparare a străzilor cu asfalt este în plină desfășurare și voi verifica periodic modul în care este respectat ceea ce am stabilit. Am cerut societății Publiserv să se concentreze pe plombarea cât mai rapidă a gropilor din carosabil, iar în paralel să execute reparațiile capitale pe străzile propuse pentru acest an. Le-am solicitat de asemenea să fie mai atenți la calitatea lucrărilor executate, altfel riscă să nu le fie decontate lucrările. Starea drumurilor reprezintă o prioritate pentru mine și îmi doresc un oraș cu străzi cât mai bune, care să asigure un confort sporit pentru participanții la trafic“, a declarat primarul Dragoș Chitic.

După turnarea covorului asfaltic se va trece la refacerea marcajelor rutiere și se va continua acțiunea de aducere la cota străzii a căminelor rețelelor de utilități.

Primăria Piatra Neamț și-a propus pentru acest an un program amplu de asfaltări și reparații capitale pentru străzile din oraș, astfel încât să-și atingă obiectivul stabilit: Piatra Neamț 2020 – un oraș cu toate străzile asfaltate.