Comunicat de presă Primarul de Piatra Neamț, vizită oficială în Israel                            

În perioada 30 aprilie – 05 mai, primarul Dragoș Chitic, împreună cu secretarul municipiului, Florin Fecic, au efectuat o deplasare oficială în Israel, la invitația Primăriei orașului Kiryat Malakhi, înfrățit cu municipiul Piatra Neamț.

„Am avut mai multe întrevederi cu primarul orașului Kiryat Malakhi, domnul Eliau Lalu Zohar, primarul orașului Lod, de asemenea înfrățit cu Piatra Neamț, domnul Revivo Yair și cu alte oficialități locale. Chiar în prima zi a șederii în Israel am avut onoarea să particip la întâlnirea cu evreii originari din orașul nostru, desfășurată în orașul Ashdod, organizată de domnul Etgard Bitel, ocazie cu care s-a și înființat Asociația evreilor originari din Piatra Neamț și Târgu Neamț. Am participat de asemenea la manifestările ocazionate de marcarea a 69 de ani de la Independența Israelului și omagierea eroilor israelieni căzuți pe fronturile de luptă. În semn de respect față de eroismul poporului israelian am depus coroane de flori din partea municipalității pietrene pentru eroii din Kiryat Malakhi și la muzeul Latrun pentru ostașii căzuți în luptele pentru apărarea Israelului“, a declarant primarul Dragoș Chitic.

Joi, 4 mai, reprezentanții municipalității pietrene au participat, la Ierusalim, la întrevederea delegației oficiale a României, condusă de premierul Sorin Grindeanu, cu evreii originari din România și care locuiesc acum în Israel.

„În cadrul numeroaselor întâlniri pe care le-am avut pe parcursul vizitei în Israel am discutat despre dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre municipiul Piatra Neamț și comunități din Israel, în principal din orașele înfrățite. Schimburile culturale, educaționale sau sportive, stabilirea de relații comerciale între firme israeliene și oameni de afaceri din orașul nostru, prezentarea oportunităților de investiții au fost doar câteva dintre temele abordate. Pe toată perioada șederii în Israel ne-am bucurat de atenția deosebită și de sprijinul domnului Moshe Shimon, originar din Piatra Neamț și bun prieten al orașului nostru, fost primar al orașului Kiryat Malakhi. Discuțiile despre colaborarea viitoare dintre comunitățile noastre vor continua și în luna iunie cu ocazia vizitei unei delegații oficiale din cele două orașe israeliene înfrățite cu municipiul nostru, ca răspuns la invitația pe care le-am adresat-o de a fi prezenți la Piatra Neamț cu prilejul Zilelor Orașului“, a mai adăugat primarul Dragoș Chitic.

Deplasarea a mai cuprins o vizită la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim și la Biserica Sfântul Gheorghe din orașul Lod.