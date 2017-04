Comunicat de presă Primăria Piatra Neamț organizează concursul „Fii pentru o zi fotograful Curții Domnești“

Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează concursul „Fii pentru o zi fotograful Curții Domnești“.

Cei care doresc să se înscrie în concurs trebuie să trimită pe adresa: municipiulpiatraneamt@gmail.com sau prin mesaj pe pagina de Facebook ,,Municipiul Piatra Neamț“ cea mai bună fotografie realizată la Sărbătoarea Curții Domnești ce va avea loc pe7 mai.

Primăria Piatra Neamț premiază primele 3 fotografii care reușesc să strângă cele mai multe like-uri pe pagina oficială de Facebook – Municipiul Piatra Neamț, în perioada 8-14 mai ora 22.

Pentru fotografia ce va obține locul I și implicit cele mai multe like-uri, fotograful acesteia va primi 500 lei, pentru fotografia ce va obține locul II ca număr de like-uri va primi 300 lei, iar pentru fotografia ce va obține locul III primăria a pregătit un premiu de 200 lei.

Regulament

Primăria municipiului Piatra Neamț organizează în perioada 08.05.2017-14.05.2017 concursul de fotografie cu tema Fii pentru o zi „Fotograful Curții Domnești“. Pot fi înscrise in concurs doar fotografii surprinse in data de 7.05.2017 in cadrul evenimentului Sărbătoarea Curții Domnești – ediția a II-a. Înscrierile se fac la adresa de email: municipiulpiatraneamt@gmail.com.

Toate fotografiile înscrise vor fi postate pe pagina de Facebook a municipiului Piatra Neamt unde pot primi like-uri.

Perioada de înscriere a fotografiilor va fi de 7 zile între 8 și 14 mai 2017. Participanții vor avea dreptul de a înscrie în concurs cel mult 2 fotografii care să respecte regulile descrise mai jos. Fotografiile înscrise în concurs vor fi postate pe pagina de Facebook oficială a municipiului Piatra Neamț, unde concurenții vor aduna like-uri de la public, acestea reprezentând punctajul final al jurizării.

Fotografiile:

– Să aparțină participantului;

– Să aibă titlu;

– Să se încadreze în temă (fotografii ce surprind momente din cadrul evenimentului organizat în data de 7 mai 2017 Sărbătoarea Curții Domnești – ediția a-II-a);

– Sa nu fie trucate, dar pot fi editate minim (postprocesate). Prelucrarea excesiva nu va fi acceptata;

– Să fie maxim două de participant;

Fotografiile trimise pe adresa de mail trebuie să aibă minim 2048 pixeli pe latura lungă, rezoluție de 300 dpi și să fie în format JPEG.

Mail-ul cu înscrierea trebuie să conțină următoarele informații:

– Subiect Mail: participare concurs Fotograful Curții Domnești;

– Nume fotograf;

– Titlu fotografie;

– Email la care puteți fi contactat;

– Număr de telefon.

Jurizarea

– Organizatorii vor avea dreptul de a cere participanților fotografiile originale pentru a le analiza autenticitatea, dar și de a vedea retușurile/modificările aduse acestora. Regulile de copyright vor fi respectate. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 15.05.2017

– Vor fi contorizate doar like-urile primite la fiecare fotografie ce va apărea pe pagina de Facebook a municipiului Piatra Neamț până la data de 14.05.2017 ora 22:00 AM. Nu vor fi luate în considerare like-urile primite la share-uri.

Premii:

– Locul 1 – 500 lei

– Locul 2 – 300 lei

– Locul 3 – 200 lei.

Autorii fotografiilor clasate pe primele 3 locuri își dau acordul ca fotografiile sa poată fi folosite de municipiul Piatra Neamț în scopuri de promovare (materiale de promovare turistică a Municipiului Piatra Neamț).

Ne punem frumusețea și istoria în valoare prin cele mai frumoase fotografii!

Mult succes!