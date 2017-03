Comunicat de presă Președintele Consiliului Județean Neamț a dispus o anchetă la Spitalul Județean, în urma unei vizite inopinate

Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a făcut astăzi o vizită la Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în urma situației sesizate de pacienți privind faptul că în secție există gândaci.

Președintele Ionel Arsene a solicitat managerului SJU Piatra Neamț, Liviu Negelschi, și șefei Secției de Pediatrie ca până vineri să întocmească un raport complet în legătură cu această situație.

„Am fost indignat de această situație și am cerut explicații de la toți factorii implicați pentru a lămuri ce anume s-a întâmplat, însă informațiile pe care le-am primit au fost insuficiente și contradictorii, nu au fost de natură să clarifice lucrurile și cine anume se face vinovat. Prin urmare, am decis să fac o vizită inopinată la spital, să văd personal cum arată saloanele, să discut cu pacienții și aparținătorii, iar în urma acestei deplasări am decis să dispun o anchetă pentru a afla cum de s-a ajuns aici, iar cei care nu și-au făcut treaba corespunzător să fie sancționați. La Secția Pediatrie, Consiliul Județean Neamț derulează un amplu program de reabilitare și extindere, ceea ce face ca astfel de situații să devină mai greu de controlat în această perioadă. În acest sens, am făcut o discuție cu antreprenorul care se ocupa de lucrarea de reabilitare a Secției de Pediatrie să dubleze numărul de echipe pentru a finaliza lucrarea în cel mai scurt timp posibil. Le-am cerut de asemenea cadrelor medicale să acorde o atenție sporită copiilor, pentru a evita astfel de situații pe viitor. Consiliul Județean Neamț asigura întreaga finanțare pentru acest proiect și mă aștept de la toți factorii implicați, fie că vorbim de conducerea spitalului, de constructor sau cadre medicale, să trateze această situație cu maximă responsabilitate“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.