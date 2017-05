Comunicat de presă Ionel Arsene: „Îi asigur pe toți artiștii și iubitorii de artă nemțeni că voi susține orice demers ce vine să îmbogățească viața culturală a județului“

Referitor la ultimele informații apărute în presa locală în legătură cu închiderea Galeriilor de Artă „Lascăr Vorel“ din Piatra Neamț, doresc să aduc următoarele precizări:

La momentul la care am preluat președinția Consiliului Județean Neamț, am început să fac o inventariere a bunurilor aflate în proprietatea Consiliului Județean, și date în administrare societăților sau instituțiilor subordonate pentru a mă asigura că acestea sunt corect exploatate. Cu această ocazie, am constatat că anumite spații aflate în administrarea Complexului Muzeal Județean sunt utilizate în mod nelegal, prin urmare, am adus la cunoștința conducerii instituției că se impune intrarea în legalitate privind închirierea spațiilor care aparțin domeniului public al Județului Neamț și pentru care nu a fost solicitat acordul Consiliului Județean. Conform Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică, închirierea acestora se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean, iar închirierea se face prin licitație publică, așa cum prevede legea.

Regret neînțelegerile apărute între Complexul Muzeal Județean și Asociația Uniunea Artiștilor Plastici, provocate de încheierea unui protocol de colaborare care nu respectă prevederile legii, însă demersul meu se referă strict la intrarea în legalitate a tuturor societăților și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Neamț.

Am constatat cu surprindere existența unor comentarii rău-voitoare în legătură cu această situație, în condițiile în care pe parcursul mandatului meu, am dovedit de fiecare dată că eu, în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean Neamț și instituția pe care o conduc suntem alături de artiștii nemțeni și sprijinim necondiționat activitatea acestora. Îi asigur pe toți artiștii și iubitorii de artă nemțeni că voi susține orice demers ce vine să îmbogățească viața culturală a județului.

Ionel Arsene,

președintele Consiliului Județean Neamț