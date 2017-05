Comunicat de presă Întâlnirea președintelui Consiliului Județean Neamț cu reprezentanții Primăriei Piatra Neamț în legătură cu modernizarea transportului public din municipiu

Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a avut luni o nouă rundă de discuții cu reprezentanții Primăriei Piatra Neamț și consultanți de specialitate în legătură cu proiectul de modernizare a transportului public de persoane din municipiul reședință de județ.

„Întâlnirea de astăzi a fost extrem de utilă și s-a finalizat cu decizia demarării studiului de oportunitate pentru configurarea infrastructurii și determinarea cu exactitate a numărului de mijloace de transport necesare acoperirii nevoii de transport pentru pietreni. Ba mai mult decât atât, am făcut discuții despre reconfigurarea zonei centrale istorice în vederea amenajării unei arii pietonale, așa cum există în toate marile orașe. Am abordat de asemenea subiectul amenajării de piste pentru bicicliști, astfel încât să reușim să înscriem municipiul Piatra Neamț în rândul orașelor europene moderne, care încurajează deplasarea cu mijloace ecologice. De la preluarea mandatului am susținut că atragerea de fonduri europene pentru investiții este o prioritate pentru mine, toate aceste proiecte urmând să fie susținute din aceste fonduri nerambursabile“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.