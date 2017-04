Comunicat de presă Dragoș Chitic: „Funcționarea Consiliului Local Piatra Neamț este deficitară“

* „Cei din alianța majoritară PSD-PMP-ALDE au o atitudine distructivă care perturbă grav funcționarea orașului“

PNL Piatra Neamț se află în plin proces de organizare internă și de consolidare a structurilor de partid. „După alegerile interne din PNL am început un amplu proces de întărire a organizației locale PNL Piatra Neamț. Am stabilit responsabilități pentru fiecare membru al Biroului Permanent Local, domenii sau zone de responsabilitate și termene pentru realizarea obiectivelor trasate. Spuneam și data trecută că veți vedea o organizație municipală a PNL foarte activă, implicată total în viața comunității. În perioada mai-iunie este programată o acțiune de analiză a fiecărei Organizației a Secției de Votare a PNL, reconfirmarea sau modificarea echipelor de conducere de la nivelul OSV-urilor. Ne propunem să fim cea mai puternică organizație politică municipală în care fiecare membru să aibă responsabilități clare și să-și poată construi o carieră politică printr-o evaluare riguroasă a activității politice pe care o desfășoară. Tot în perioadă mai-iunie vor urma alegeri în cadrul celor patru organizații de la municipiu: Organizația de femei, Organizația de pensionari, Organizația de Tineret și Organizația oamenilor de afaceri. Ușa partidului este deschisă pentru oricine dorește să fie membru PNL sau simpatizant al acestei formațiuni politice, fiecare membru are șanse egale pentru a construi o carieră politică într-o echipă unită și puternică a unui partid mare și care își propune să răspundă așteptărilor cetățenilor“, a declarat Dragoș Chitic, președinte PNL Piatra Neamț

La sediul Organizației Municipale PNL, locuitorii municipiului Piatra Neamț se pot înscrie în audiență la echipa de consilieri locali PNL, activitate care are loc în fiecare vineri începând cu ora 15.00.

„Menținem împărțirea pe cartiere a consilierilor locali, colegii mei au deplasări și întâlniri cu oamenii în zonele de care răspund, le ascultă și notează problemele și le transmit și urmăresc rezolvarea. Cetățenii orașului pot intra în contact cu echipa de consilieri locali PNL și prin înscrierea în audiență, activitate care are loc în fiecare zi de vineri începând cu ora 15.00 la sediul organizației municipale“, a adăugat Dragoș Chitic, președinte PNL Piatra Neamț.

Una dintre problemele administrative sesizate de către cetățeni este calitatea drumului de la intrarea în municipiul Piatra Neamț dinspre Bicaz, motiv pentru care grupul de consilieri locali PNL împreună cu primarul Dragoș Chitic au pregătit o solicitare către Guvernul României pentru a interveni de urgență pe acest tronson de drum.

„În întâlnirile periodice ale organizației PNL Piatra Neamț discutăm inclusiv probleme administrative. Una dintre problemele ridicate de către cetățeni pentru care am și realizat un demers este starea precară în care se află DN 15. Vorbim despre tronsonul de drum de la intrarea în Piatra Neamț dinspre Bicaz, zona «Ursuleți» pentru care Guvernul României întârzie să intervină în rezolvarea problemei entității care administrează drumul, iar pietrenii cât și cei care se deplasează spre Piatra Neamț pe acel sector de drum circulă în condiții dificile existând chiar risc de accidente rutiere. Am pregătit o solicitarea către Guvernului României semnată de consilierii PNL Piatra Neamț pentru e rezolva în regim de urgență această problemă care afectează negativ inclusiv valoarea turistică a zonei în care trăim. Solicităm și public guvernului României să rezolve cât mai rapid această problemă pentru ca participanții la trafic să poată circula în condiții decente pe acel drum“, a declarat Dragoș Chitic, președinte PNL Piatra Neamț.

O altă problemă identificată de consilierii locali PNL este situația școlii din cartierul Văleni, motiv pentru care aceștia împreună cu primarul municipiului s-au deplasat săptămâna aceasta la fața locului pentru a evalua situația și pentru a stabili un plan de măsuri.

„Clădirea în care funcționează școala a beneficiat în anii trecuți de unele investiții: s-a înlocuit acoperișul, s-au montat geamuri termopan, s-a realizat instalația termică interioară, s-a refăcut gardul împrejmuitor și s-a montat un sistem de monitorizare video. În perioada următoare se vor executa câteva lucrări absolut necesare, finanțate atât din bugetul local cât și din fonduri europene și anume: montarea unei centrale termice pe gaz astfel încât în sezonul rece următor atât școala, cât și grădinița, să beneficieze de încălzire centralizată, se vor efectua lucrări de refacere a fațadei exterioare și repararea scărilor de acces. Lucrările de modernizare vor contribui, cu siguranță, la crearea unui nou climat. O școală sigură, condiții decente de învățare sunt obligatorii pentru a nu compromite valorile educației pe care le transmitem copiilor noștri. Proiectele educative pot ameliora comportamentul copiilor aflați în risc social. Parteneriatul școală-părinți-comunitate are ca obiectiv și recuperarea copiilor în dificultate. Managementul riscului implică stabilirea unei strategii care să includă acțiuni de prevenire a actelor de violență, absenteismul sau abandonului școlar“, a declarat Luminița Moscalu, consilier local PNL.

Din păcate pentru locuitorii municipiului, alianța majoritară din Consiliul Local Piatra Neamț formată din PSD-PMP-ALDE continuă să voteze la comandă politică, în dispreț față de interesul cetățenilor care i-au votat, frânând dezvoltarea orașului.

„În ședința de Consiliu Local de joi, alianța PSD-PMP-ALDE s-a opus la mai multe proiecte de hotărâre benefice pentru comunitate, cel mai important fiind proiectul care ar fi permis deschiderea rapidă a Pieței Centrale. Avem o piață nouă, atât de așteptată dar o ținem închisă. Pe de o parte există risc de degradare ca la orice construcție nefolosită, pe de altă parte bieții comercianți vând în condițiile pe care le cunoaștem cu toții, iar pietrenii nu mai înțeleg nimic. Paradoxal, observ că nici consilierii celor trei partide care formează majoritatea în Consiliu Local nu mai înțeleg nimic, nu înțeleg de ce nu li se dă încă undă verde de la partid să deblocheze situația la Piața Centrală și sunt puși în situația de a prezenta argumente penibile prin care se descalifică fiecare dintre ei ca persoană. Personal cred că le este rușine să meargă pe stradă pentru că nu ar ști ce să răspundă la întrebarea: «de ce nu deschideți Piața Centrală?» După cum sigur ați observat atunci când sunt provocați la dezbatere în Consiliu Local se pierd, dau explicații care îi duc în derizoriu, rămân rigizi și transmit un semnal evident că nu li se permite să miște în front; trebuie să facă așa cum li s-a spus pentru că altfel li se taie capul“, a declarat Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț.

Alianța PSD-PMP-ALDE susține, la nivel declarativ, eficientizarea funcționării societăților Consiliului Local, dar, în fapt, susține cheltuirea banilor în dispreț față de cetățeni și într-un raport invers proporțional cu calitatea serviciilor publice pe care le oferă societățile conduse de oameni susținuți de această alianță.

„Mă voi referi la bugetele societăților comerciale care au fost votate în ședința de joi a Consiliului Local. După cum ați observat, ieri am făcut câteva amendamente care evident că au fost respinse de majoritatea din jurul PSD pentru că trebuiau să-și protejeze directorii și consiliile de administrație numiți de partid. Singura societate a Consiliului Local care a venit cu propunere de buget pe minus a fost SC Parking. Este de neconceput ca o societate care doar trasează dungi cu vopsea și încasează de la populația orașului să fie pe minus. E vorba de -82.380 lei și, culmea, pentru anii următori societatea estimează un buget tot pe minus, cu toate că ar avea de unde să reducă cheltuielile, și anume din cheltuieli ale contractului de mandat de 136.000 lei, din cheltuieli de protocol și reclamă de 28.713 lei, din sporuri, prime și bonificații 73.000 lei și din bonusuri 54.000 lei. Și aici vreau să fac o comparație: Societatea Perla are 28 de angajați și cheltuieli salariale de 960.000 lei pe an. Parking are 13 angajați și cheltuieli salariale de 719.000 lei. Adică are jumătate din efectivul societății Perla, dar cu un fond de salarii aproape egal. O altă societate la care cheltuielile și nu numai cheltuielile sunt după bunul plac, este Locativ Serv, unde întâlnim: cheltuieli aferente contractului de mandat de 136.000 la fel ca la Parking, 14.400 lei pentru protocol și reclamă. Sunt curios să-l întreb pe director ce înseamnă 120.000 lei pentru alte cheltuieli, atât timp cât în 2015 erau doar 15.000 lei. Bonusurile sunt de 222.000 lei, duble față de anul 2015, tichete de vacanță 65.000lei. Societatea Publiserv a fost beneficiarul unui buget de 220 miliarde lei anul trecut, iar risipă de bani a fost la ea acasă. Avem acum cheltuieli aferente contractului de mandat de 481.000 lei, din care pentru directori – 360.000 lei, iar pentru CA – 121.000 lei, cheltuieli de protocol de 22.000 lei, reclamă de 30.000 lei, cheltuieli cu sponsorizările de 16.000 lei, sporuri, prime și bonificații 515.000 lei, bonusuri 330.000 lei. Toate acestea în condițiile în care societatea are un singur client: primăria Piatra Neamț. Într-o piață concurențială cheltuielile cu reclama și bonusurile sunt justificate, dar din moment ce aștepți să primești comandă de la primărie, cât de justificate sunt aceste cheltuieli? Ca să nu mai vorbim de salariile directorilor. Vi se pare normal ca directorii societăților din subordinea CL să aibă salarii de două ori mai mari decât ale primarului? Și apoi, nu putem înțelege cheltuielile cu protocolul, de sute de milioane pe an, atât timp cât Primăria nu are buget pentru așa ceva și aici vin delegații guvernamentale, străine. Societatea Perla are buget de promovare de 1.000 lei pe an, deși ar avea toată justificarea să cheltuie cât mai mulți bani pentru a atrage turiștii. Mai mult, la nivelul orașului există un val de nemulțumire față de unele societăți. Pe de o parte sunt foarte mulți chiriași nemulțumiți datorită chiriilor și a facturilor de utilități pe care le primesc de la Locativ Serv, precum și de modul în care sunt gestionate parcările de reședință și de prețul ridicat al acestora. De partea cealaltă aceste societăți au bugete pentru bonusuri și prime de vacanță. Acestea au fost motivele pentru care grupul consilierilor PNL a votat împotriva propunerilor de buget ale acestor societăți“, a declarat Romel Bîrjoveanu, liderul grupului consilierilor locali PNL

„După cum ați observat alianța majoritară din Consiliul Local Piatra Neamț, PSD-PMP-ALDE, stopează dezvoltarea orașului, blochează investițiile, iar votul din Consiliu Local este doar execuția unei comenzi politice venită de la partid, în detrimentul bunei funcționări a orașului și a pietrenilor. În concluzie, funcționarea Consiliului Local Piatra Neamț este deficitară. Cei din alianța PSD-PMP-ALDE au o atitudine distructivă, nu au înțeles încă că au ajuns consilieri locali prin votul cetățenilor pentru a le susține interesele, pentru a le face viața mai bună și nu pentru a perturba grav funcționarea orașului“, a concluzionat Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț.