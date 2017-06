Comunicat de presă. Dor de Eminescu, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț invită publicul nemțean să redescopere reperul Eminescu, într-o serie de evenimente ce marchează data la care „omul deplin al culturii române“ a trecut în veșnicie.

În acest context, în perioada 12-15 iunie instituția de cultură nemțeană a programat întâlniri cu tinerii, colocvii, recitaluri de poezie și expoziții menite a se constitui într-o reverență pentru geniul lui Eminescu.

Astfel, elevi din cadrul Școlii nr. 3 Piatra Neamț au susținut, la statuia lui Mihai Eminescu din fața bibliotecii, un maraton de poezie desfășurat de la ora 11.00, în zilele de luni (clasa a V-a B – prof. Rodica Teodorescu), marți (clasa a VI-a A – prof. Iulia Goguță), miercuri (clasa a VI-a C – prof. Iulia Goguță).

Miercuri, începând cu ora 12.00 urmează a se desfășura, în Sala Expo-Club „Victor Brauner“, colocviul „Lăsând poezia să vorbească…“ susținut de prof. dr. Magda Olimpia Iftimie, într-o întâlnire cu elevi din cadrul Colegiului Național „Petru Rareș“ Piatra Neamț.

Ziua de joi se va desfășura tot în compania versurilor, de această dată, însoțite și de muzică (piese pe versuri de Eminescu, în interpretarea elevilor Denisa Anastasiei), de la ora 11.00, la statuia lui Mihai Eminescu, unde vor recita elevi din liceele și școlile nemțene (Școala nr. 3 Piatra Neamț, clasa a VII-a A – prof. Petronela Șerban; Școala gimnazială „Nicu Albu“ – prof. Elena Ivanov, coordonator al trupei de teatru „Fabulinus“; Liceul „Petru Rareș“ – prof. Magda Olimpia Iftimie; Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț – prof. Maria Tudor; Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț – prof. Dorina Mormocea și Elena Costrachevici). Tot de la ora 11.00, în Sala Atelier „Veronica Micle“, se va desfășura colocviul „Eminescu sau dincolo de absolut“, într-o întâlnire cu membrii Fundației Crizantema. Seara, la ora 17.00 în Sala Cupola se va desfășura colocviul „Reperul Eminescu“ în cadrul căruia vor susține conferințe dr. Raluca Naclad, prof. dr. Mihai Floroaia și bibliotecarul Dan Iacob, de asemenea în compania muzicii, cu intermezzo-uri oferite, la pian, de prof. dr. Adrian Stroici.