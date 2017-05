Comunicat de presă Discuție prefect – ministru secretar de stat pe tema finanțării Grupurilor de Acțiune Locală

Vasile Panaite, prefectul județului Neamț, s-a întâlnit, joi, la sediul instituției, cu Alexandru Potor, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu care a discutat pe tema finanțării Grupurilor de Acțiune Locală prin măsura 19 a Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Întâlnirea a avut loc în contextul organizării, joi, la Piatra Neamț, a unei ședințe a reprezentanților GAL-urilor din Regiunea de Nord-Est cu oficiali ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prefectul Vasile Panaite și-a exprimat întreaga susținere pentru această măsură de finanțare ce pune la dispoziția potențialilor beneficiari, prin programul LEADER, circa 550 de milioane de euro, fonduri nerambursabile.

„Mă bucur că la Piatra Neamț are loc această întâlnire prin care reprezentanții Grupurilor de Acțiune Locală primesc din partea Guvernului României toate lămuririle cu privire la finanțarea GAL-urilor prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Vorbim de un program extrem de important pentru comunitățile locale prin care pot fi atrase fonduri substanțiale ce vor intra în circuitul economic și vor genera plus-valoare. Am fost primar și am pus bazele unui Grup de Acțiune Locală, de aceea cunosc foarte bine importanța acestor forme asociative. Sper ca județul Neamț să fie în topul celor care au depus și obținut finanțare nerambursabilă prin GAL-urile existente și de aceea sprijin fără rezerve acest program guvernamental“, a declarat prefectul Vasile Panaite.

Secretarul de stat Alexandru Potor a mulțumit prefectului de Neamț pentru susținerea acordată și a subliniat că prezența sa la Piatra Neamț este pentru a oferi toate explicațiile celor interesați să depună proiecte prin PNDR, astfel încât gradul de absorbție să fie maxim.

„Grupurile de Acțiune Locală sunt finanțate prin măsura 19 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, unde avem o sumă extrem de importantă alocată, de circa 550 de milioane de euro. Aceasta este motivația care m-a determinat să vin la această întâlnire realizată pe Regiunea Nord-Est, pentru că mă interesează foarte mult soarta acestor bani. Vreau ca acești bani să ajungă cât mai repede la producătorii agricoli, cei care înființează noi afaceri la nivel local. Am vrut să văd la fața locului care este reacția colegilor de la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, ce probleme au pe partea de implementare, dar în același timp să îi ascult și pe reprezentanții GAL-urilor. Obiectivul nostru este ca cele 550 milioane de euro pe care le avem la dispoziție să le ducem cât mai repede pe masa beneficiarilor, să vedem că se fac proiecte, că generăm infrastructură locală, că generăm partea de dezvoltare a turismului, servicii non-agricole“, a declarat Alexandru Potor, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La întâlnirea Grupurilor de Acțiune Locală din Regiunea de Nord-Est au participat circa 100 de manageri de GAL-uri, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și directorii Oficiilor Județene ale Agențiilor pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.