Comunicat de presă Asociația Anima Intelligentia

Au fost desemnați câștigătorii concursurilor de creație literar-artistică „Max Blecher“.

În perioada 21 aprilie – 15 mai 2017, 72 de debutanți și-au înscris lucrările în concursul de creație literară „Max Blecher“ și 25 în concursul de creație artistică „Max Blecher“, miza fiind cele 6 premii I (1 premiu pentru fiecare secțiune), constând în suma de 250 euro, diploma de participare și Placheta concursului.

Pentru locurile al II-lea și al III-lea, premiile sunt reprezentate de cărți și alte elemente specifice.

Concursul de creație literară „Max Blecher“ a avut trei secțiuni: proză, poezie și teatru, iar tematica impusă a fost „Corp transparent“. Juriul, alcătuit din reprezentanții Casei de Editură „Max Blecher“: Claudiu Komartin, Ana Toma și Octavian Soviany au lecturat, în perioada 16 -20 mai, lucrările concurenților înscriși (47- secțiunea poezie, 23 – secțiunea proză, 2 – secțiunea teatru), iar premiile „Max Blecher“, pentru locul I al fiecărei secțiuni, au fost atribuite după cum urmează:

Poezie – Nap Nicoleta, Cluj Napoca

Proză – Ciobanu Ozana, Suceava, cu lucrarea „Hélas! “

Teatru – Rogalski Ovidiu, București, cu lucrarea „Contrapartida“

Alte premii:

*Poezie:

Locul al II-lea – Temneanu Irina, Tulcea

Locul al III-lea – Ialomițeanu Raluca, București

Mențiunea I – Tiugan Horia, București

Mențiunea a II-a – Komlod Ovidiu, Cluj Napoca

*Proză:

Locul al II-lea – Sandu-Titu Cezar, Iași, cu lucrarea „Dispariția“

Locul al III-lea – Aristide Ramona, Rădăuți, Suceava, cu lucrarea „Șoșoii“

*Teatru:

Locul al II-lea – Simula Paul, Constanța, cu lucrarea „Nodul grobian“

La concursul de creație artistică „Max Blecher“, cu tematica impusă: „Exerciții în irealitatea imediată“, au fost înscrise 25 de lucrări, în cele 3 secțiuni, dintre care, valide, conform regulament, au fost 18: 3 – secțiunea pictură, 14 – secțiunea grafică și 1 – secțiunea sculptură. Juriul, alcătuit din reprezentanții Fundației Outsider Art: Laurențiu Dimișcă, Mimi Nita Revencu și Arina Bianca Rusu, a desemnat, după perioada celor 5 zile de jurizare (16 -20 mai) câștigătorii premiilor „Max Blecher“ (premiul I):

Pictură – Tureac Aris, Buzău, cu lucrarea „Take a look in the mirror“

Grafică – Necula Iuliana- Livia, Brașov, cu lucrarea „Ilustrație 2 Max Blecher“

Sculptură – nu a fost acordat

Alte premii:

Pictură:

Locul al II-lea – Mohor Obreja Bogdan, Bârlad, cu lucrarea „Inovația prin mișcare“

Grafică:

Locul al II-lea – Dabija Elena Aldana, Cordun, județul Neamț, cu lucrarea „Strigătul surd al inimii“

Locul al III-lea – Aghion Monica Ioana, Iași, cu lucrarea „Fragmentele sinelui“

Festivitatea de premiere va avea loc pe 27 mai, începând cu ora 14.00, la galeria de artă Wall of Art, din Roman (pietonal Ștefan cel Mare, intrarea dinspre spitalul vechi), evenimentul fiind parte din programul primei zile a festivalului cultural internațional Blecher Fest 2017 – spectacol viu în irealitatea imediată.