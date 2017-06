Comunicat de presă 15.06.2017 Primarul Dragoș Chitic se implică în repararea drumului de la Ursuleți

Re pararea tronsonului de drum DN 15 KM 308+860-309+350 situat la intrarea în municipiu dinspre Bicaz, zona Ursuleți, reprezintă o prioritate pentru Primăria Piatra Neamț, chiar dacă este un drum național situat pe teritoriul administrativ al comunei Alexandru cel Bun, iar municipiul Piatra Neamț nu are, conform legii, posibilitatea să îl modernizeze.

Instituția noastră a făcut solicitări insistente către Ministerul Transporturilor pentru soluționarea acestei probleme, iar astăzi au avut loc primele demersuri. În cursul dimineții de astăzi reprezentanții DRDP Iași și ai Secției de Drumuri Naționale de la Piatra Neamț, din subordinea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au fost prezenți la Primăria Piatra Neamț și pe teren pentru constatarea și identificarea tronsonului de drum în vederea rezolvării cât mai rapide a acestei probleme.

În urma întâlnirii de astăzi între DRDP Iași și conducerea Primăriei Piatra Neamț s-a încheiat și semnat un proces verbal de constatare și identificare în baza căruia Ministerul Transporturilor va întocmi documentația necesară pentru rezolvarea situației juridice a tronsonului menționat, iar CNAIR va putea interveni pentru repararea și modernizarea drumului.

„Consider că instituțiile guvernamentale responsabile au întârziat nepermis de mult rezolvarea problemei acestui tronson de drum național care creează un disconfort participanților la trafic și o imagine negativă orașului. Municipalitatea pietreană nu are competența legală de a realiza reparații. Solicit tuturor factorilor guvernamentali să urgenteze rezolvarea acestei probleme pentru ca drumurile de acces în municipiu să fie cât mai bune și să ofere siguranță conducătorilor auto“, a declarat primarul Dragoș Chitic.

Un alt subiect abordat de primarul Dragoș Chitic a fost preluarea în administrare a două tronsoane de drum situate la intrarea dinspre Bacău, respectiv Roman, precum și preluarea de către Ministerul Transporturilor a administrării tronsonului în lungime de 220 ml din DN 15 C situat la intrarea dinspre Târgu Neamț.

„Voi monitoriza cu atenție derularea procedurilor și voi insista la Ministerul Transporturilor să rezolve cât mai rapid aceste probleme“, a mai adăugat primarul Dragoș Chitic.