Comandant nou la Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ

Locotenentul Andrei Grancea, fost purtător de cuvânt la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Petrodava Neamţ, a devenit noul comandant al subunităţii de la Piatra Neamţ.

Lt. Grancea ne-a declarat că şi-a dorit să revină la Piatra Neamţ din motive personale, dar nu oricum, ci pe funcţia de conducere rămasă vacantă după promovarea lt.col. Cătălin Leonte. A participat la concursul organizat pentru ocuparea postului şi a reuşit. Astfel, de la data de 15 septembrie 2017, lt. Grancea ocupă funcţia de comandant al Detaşamentului de Pompieri Piatra Neamţ.

“În ultimul an şi o lună am ocupat funcţii de conducere la Seţia de Pompieri Huşi. Iniţial am fost adjunct al comandantului secţiei, iar în urma reorganizării din 31 decembrie, după plecarea la aslui a comandantului, am preluat eu atribuţiile sale. Înainte de a pleca la Huşi, am fost purtător de cuvânt la ISU Neamţ vreme de doi ani şi jumătate”, ne-a declarat lt. Grancea.

Ieri, la ora convorbirii noastre, proaspătul comandant se pregătea să plece pe teren, la Gârcina, pentru activităţi specifice ISU. Era foarte bucuros că se află din nou la Piatra Neamţ, unde, de altfel, îi şi rămăsese inima…

Geanina NICORESCU