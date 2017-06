Colegii din Neamț premiate la Gala JA Hall of Fame – Investește în Educație!

Junior Achievement (JA) România a premiat, în cadrul Galei JA Hall of Fame – Investește în Educație!®, tinerii și profesorii participanți în acest an școlar în programele JA de educație economică, antreprenorială, financiară și de orientare profesională, precum și companiile care investesc în educație în România și care contribuie la dezvoltarea unor noi generații de profesioniști și antreprenori. Elevii de la Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț au participat la Gala JA Hall of Fame – Investește în Educație!®. Echipele înscrise în competiția JA Compania Anului 2017 participă în incubatorul educațional JA BizzFactory™, unde au ocazia să primească feedback de la antreprenori și investitori prin webinarii și sesiuni de consultanță la clasă, să câștige finanțări pentru a-și lansa proiectele de business și să-și testeze ideile de afaceri cu clienți reali, făcând prima vânzare și verificând fezabilitatea produselor și serviciilor pe piață reală.

Printre premianții recompensați pentru competițiile susținute de comunitatea de afaceri, atât financiar, cât și prin consultanți voluntari, s-a numărat și un colegiu din Roman. Colegiul Tehnic „Petru Poni“ Roman a primit premii oferite de Visa în competiția „Bani pentru școala ta!“.

La eveniment au participat Excelența Sa Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, ministrul educației naționale, Pavel Năstase, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, Augustin Jianu (Alumn JA), companii care investesc în programele de educație, elevi, studenți și profesori.

Gala JA Hall of Fame – Investește în Educație!® este un eveniment internațional prestigios, organizat global de către Junior Achievement și dedicat recunoașterii contribuției profesorilor, elevilor și studenților implicați în programe internaționale educaționale de tip „learning by doing“, precum și a liderilor, managerilor sau antreprenorilor care își aduc contribuția la dezvoltarea legăturii dintre comunitatea academică și cea economică în România.

Geanina NICORESCU