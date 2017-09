Coafeză plătită cu mii de euro

*Angajatorul oferă gratis instruire periodică internă și externă

*Viitorul lucrător trebuie să fie calificat în domeniu și poliglot

Zilele acestea, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua EURES dispune de un post de coafeză în Germania, respectiv în localitatea Bad Homburg.

Jobul este intermediat de Agenția Federală de Muncă – Serviciile de Plasare Internațională Hessa, ca reprezentant al angajatorului, un salon de coafură. Activitatea viitorului lucrător presupune tunderea și coafarea în funcție de tipul părului, de caracteristicele faciale sau de cerințele clientului, precum și de recomandarea tratamentelor și a tipurilor de coafuri potrivite. Serviciul mai necesită vopsirea, șamponarea, clătirea și uscarea părului, utilizând produse și instrumente specifice. Se mai are în vedere curățarea și dezinfectarea instrumentelor de lucru și preluarea programărilor telefonice. Pentru acest post e nevoie de calificare profesională (cel puțin 2 ani de experiență în domeniu), fire prietenoasă, amabilitate și orientare către clienți, precum și cunoștințe avansate de limba engleză, spaniolă, italiană sau portugheză. Salariul oferit de firmă va fi de 1.600 – 2.200 euro brut/lună (pentru angajații noi remunerația va crește la fiecare 3 luni, chiar din primul an de contract). Angajatorul va oferi gratis instruire periodică internă și externă. Se pot utiliza schemele de mobilitate „Your First EURES Job” sau „Reactivate”. Contractul de muncă va fi pe o perioadă nedeterminată, iar programul cu normă întreagă. Se transmite CV –ul completat la calculator în limba engleză/spaniolă/ italiană/portugheză, la adresa de e-mail: zav-ips-Hessen@arbeitsagentur.de, cu specificarea codului „10000-1151953242-S”. CV-urile trebuie expediate până la data de 31 octombrie 2017.

V. ANDRIEȘ