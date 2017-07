Clubul Ecvestru Piatra Neamț are 3 sportivi la Cupa TCE 3 Brazi

Clubul Ecvestru Piatra Neamț, principalul organizator al concursului Cupa TCE 3 Brazi, va fi reprezentat de 3 sportivi și 3 cai la cea de-a opta ediție, care debutează vineri în Baza hipică „Virgil Bărbuceanu“ din Piatra Neamț. La amatori, clubul condus de Costache Lupu va fi reprezentat de Lucian Aprofirei și Alexandru Melinte. Lucian Aprofirei va concura cu Prinț, un cal de 15 ani, pursânge englez, cel mai bătrân din proprietatea clubului Ecvestru. Alexandru Melinte îl va avea ca partener pe Rudi, rasă sportivă ungurească, un cal în vârstă de 9 ani. La juniori, municipiul Piatra Neamț va fi prezent în concurs cu Oriana Chelariu, alături de calul Sonia, tot un pursânge englez în vârstă de 7 ani.

Aceștia sunt cei mai reprezentativi sportivi și cai la ora actuală de la clubul Ecvestru din Piatra Neamț, care vor încerca să obțină rezultate frumoase la competiția din ștrandul Tineretului. „Sunt cai cu experiență destul de mare la competiții de acest gen și sperăm, alături de sportivi, să facă o figură frumoasă în probele în care vor concura. Va fi destul de greu să obțină rezultate pe podium, concurența este destul de serioasă, pentru că vin cei mai buni din țară, dar vor concura pe teren propriu și poate vor avea succes. Ei s-au antrenat destul de bine în această perioadă, au mai participat la concursuri, cu performanțe destul de frumoase, și sperăm să încânte publicul local prin evoluțiile lor. În ceea ce privește organizarea, suntem pe ultima linie, sunt pregătiți aproape 100% să primim oaspeții, deja primele echipe au ajuns la noi, și așteptăm cu interes debutul competiției“, a declarat Costache Lupu, președintele Cupei TCE 3 Brazi.

Prima echipă prezentă deja la Piatra Neamț de aproximativ o săptămână este CSM Sibiu, condusă de pietreanul Radu Ilioi, care a rămas în orașul de sub Pietricica după ce a participat la Cupa României și Cupa Federației Ecvestre Române de la Rădăuți. Ieri și astăzi au ajuns și celelalte echipe care au primit invitație, s-au instalat deja în locurile amenajate în bază, iar sportivii și caii au luat primele contacte cu terenurile de antrenament și de încălzire.

Din păcate, la fel ca și la Cupa Municipiului Piatra Neamț, Cupa Fermierului și etapa de Grand Prix, din urmă cu două săptămâni, nici la Cupa TCE 3 Brazi nu va fi prezent Ionuț Ursache, sportiv crescut și consacrat la Piatra Neamț de regretatul colonel Virgil Bărbuceanu, de la A.E.R. & Horses Târgu Mureș, care în această perioadă se pregătește și concurează la concursuri în Spania.

Astăzi are loc parada echipelor participante pe principalele artere din oraș, și tot în această seară, începând cu ora 20, în baza hipică, va avea loc ședința tehnică în prezența reprezentanților federației și ai societății agricole TCE 3 Brazi, sponsorul principal al evenimentului. Ediția din acest an are premii totale de 400 de milioane de lei vechi, iar totalul cheltuielilor de organizare se ridică la suma de 650 de milioane de lei vechi.

Festivitatea de deschidere a competiției va fi sâmbătă, în jurul orei 19, când se vor acorda trofeele în probele de copii, juniori și tineret, iar cea de închidere va fi duminică seară, când vor fi premiați cei mai buni în probele de seniori.

Claudiu Filip și Grădinaru Leonte vor concura pentru Romsilva Neamț

Județul Neamț va avea mai mulți sportivi și cai la cea de-a opta ediție a Cupei TCE 3 Brazi, pe lângă cei de la clubul gazdă, Ecvestru Piatra Neamț. Clubul Romsilva Neamț va fi prezent în Baza hipică „Virgil Bărbuceanu“ cu 2 sportivi și 3 cai. Claudiu Filip va concura cu calul Ogică, la juniori 16 ani, iar Grădinaru Leonte, cel care este proprietarul cailor și cel care se ocupă de pregătirea lor și a sportivilor, va concura cu Cristian și Bibic, 2 cai de 5, respectiv 6 ani, în probele de nivel E și D. Bibic se află la debut, în timp ce Cristian, deși are doar 5 ani, a debutat în urmă cu 4 ani la concursurile naționale.

Performanțe excelente pentru Clubul Ecvestru „Frații Jderi“ la Cupa Bucovinei de la Rădăuți

Săptămâna trecută a fost una excelentă pentru sportivii clubului Ecvestru „Frații Jderi“ din Târgu Neamț, care au cucerit mai multe medalii și podiumuri la Cupa Bucovinei de la Rădăuți, competiție care a pus în joc mai multe trofee la Cupa României și la Cupa Federației Ecvestre Române. Clubul înființat de Grădinaru Leonte, dar care este condus de fiul acestuia, Ionuț Leonte, a impresionat în mai multe probe și la mai multe categorii de vârstă. Rareș Olaru, unul dintre cei mai talentați tineri călăreți din județul Neamț, a cucerit medalia de aur la Cupa Federației Ecvestre Române, cu calul Converse, și s-a situat pe locul al doilea, în același concurs, cu calul Calvina, în competiția copiilor. Tot în concursul copiilor, dar la Cupa Bucovina, Rareș Olaru s-a situat pe locul 3. Un rezultat excelent a fost realizat și în proba pe echipe, la seniori, acolo unde „Frații Jderi“ din Târgu Neamț a venit pe locul al doilea, după CSM Sibiu. Echipa nemțeană a fost formată din Ionuț Leonte, cu calul Converse, Ștefan Leonte, cu Bolandro, și Diana Gherasim, cu Corado. De asemenea, Ștefan Leonte, cu calul Bolandro, s-a clasat pe locul întâi la Cupa Bucovinei, în concursul rezervat tinerilor. La aceiași categorie de vârstă, dar la Cupa Federației Ecvestre Române, Ștefan Leonte s-a situat pe locul 2, cu același partener, Bolandro, și a fost cel mai bun în proba de forță, alături de alți 2 sportivi. În urma rezultatelor excelente de la Rădăuți, mezinul familiei Leonte, împreună cu Bolandro, a fost cooptat în lotul României de tineret, care la finele săptămânii viitoare va concura la Cupa României de la Brașov. În funcție de rezultatele de acolo, Ștefan și Bolandro au șanse mari să reprezinte țara noastră la Campionatul Balcanic din Bulgaria.

Revenind la rezultatele excelente de la Rădăuți, alți 2 sportivi de la „Frații Jderi“ Târgu Neamț au obținut clasări pe podium. Este vorba despre Diana Gherasim, care s-a situat pe locul al doilea, la Cupa Bucovinei, la juniori, și Raluca Bran, locul 3 la amatori, cu calul Ariana. Toți acești sportivi vor reprezenta clubul din Târgu Neamț și la întrecerile din cadrul Cupei TCE 3 Brazi, din acest weekend de la Piatra Neamț.

„A fost o reușită pentru clubul nostru, competiția de la Rădăuți. Toți sportivii și caii s-au comportat excelent, au evoluat foarte bine în toate probele, iar rezultatele au fost pe măsură. Ne bucură foarte mult locul 2, în concursul pe echipe la seniori, deși am avut în formație 2 juniori, dar și rezultatele din probele individuale. Ionuț Leonte se ocupă de acest club, «Frații Jderi», înființat de mine, antrenamentele se desfășoară deocamdată la Roman, unde este un manej descoperit, dar în această perioadă muncim să construim un manej acoperit la noi, la Târgu Neamț, iar sportivii se vor putea pregăti la noi acasă. Suntem foarte mulțumiți pentru ceea ce am realizat până acum în acest an și venim la Piatra Neamț să facem performanță în cât mai multe probe“, a declarat Leonte Grădinaru, președintele de la Romsilva Târgu Neamț și cel care a înființat clubul Ecvestru „Frații Jderi“.