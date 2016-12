Clinica interdisciplinară Crisdent Clinic, inaugurată cu Irina Păcurariu moderator

Clinica interdisciplinară Crisdent Clinic a fost inaugurată, sâmbătă, la ora 13, în prezența unor numeroși invitați, printre care reprezentanții administrației județene Laurențiu Dulamă, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, și Luminița Vîrlan, viceprimar al municipiului Piatra Neamț. Moderatorul întâlnirii a fost cunoscutul om de televiziune Irina Păcurariu, iar gazde au fost soții Cristina și Dumitru Lițcanu, care formează de mulți ani o echipă de specialiști (stomatolog – tehnician dentar), dar și fiul lor, ce se va alătura echipei după terminarea studiilor.

Clinica se află la numărul 9 pe Bulevardul Decebal din Piatra Neamț, în spatele Casei de Cultură și al Bibliotecii Județene, cu acces din ambele părți, fiind organizată într-o clădire nouă, cu două etaje. Încă de la prima întâlnire clinica surprinde prin ambientul select, însă cald și primitor, dar mai ales prin dotările de ultimă generație. Acestor avantaje li se adaugă atât calitatea specialiștilor care vor lucra aici, cât și atenția cu care va fi înconjurat pacientul, după cum precizează Cristina Lițcanu, medic stomatolog specialist cu competențe în implantologie.

Clinică interdisciplinară, diagnosticare holistică, terapie cu plasmă

„Suntem o clinică interdisciplinară, stomatologia a chemat sub același acoperiș și alte specialități tocmai pentru a avea rezultate foarte bune în domeniu. Astfel încercăm să respectăm conceptul de medicină integrativă și diagnosticarea holistică a pacientului, pe toate cele trei componente: corp, minte, suflet. O astfel abordare presupune ca pacientul să știe că este consultat din toate punctele de vedere și i se acceptă toate variantele de tratament posibile, adică nu numai variantele medicinii alopate, ci și cele ale medicinii alternative, care înseamnă fitoterapie, homeopatie, psihologie, terapia prin meditație și rugăciune. De aceea am cerut și specialitatea de psihologie-psihiatrie, pentru că e necesară chiar în acest ansamblu.

Pe de altă parte, dermatologia va funcționa împreună cu estetica chirurgicală, pe care urmează să o autorizăm din ianuarie, la fel ca specialitatea endocrine. Sunt prezente, de asemenea, specialitățile ecografie generală și ortopedie-reumatologie, cardiologie cu ecograf Doppler și radio-imagistică, cu radiologie CBCT tridimensională“, subliniază medicul Cristina Lițcanu.

Crisdent Clinic va oferi pacienților una dintre cele mai eficiente terapii, aceea cu plasmă regeneratoare. „Mai ales în chirurgia plastică, incluzând, desigur, și chirurgia estetică, vom folosi o terapie mai nouă – pe care o vom utiliza în toate specialitățile, de altfel – și anume terapia cu plasmă regeneratoare, care presupune recoltarea de sânge de la pacient, prelucrarea și optimizarea acestuia și apoi reinjectarea în zonele care au nevoie, cum ar fi cavitatea bucală. Avem rezultate foarte bune în toate specialitățile stomatologiei, dar și în dermatologie, pentru regenerarea părului, de exemplu, unde celelalte tratamente nu dau rezultate, iar plasma vine ca o soluție cu efecte spectaculoase. La fel se regenerează pielea, chiar suportul parodontal“, explică medicul stomatolog.

O familie-echipă de profesioniști

Tot personalul mediu de la Crisdent Clinic, în număr de șapte, este format din români întorși acasă din străinătate. Cât despre specialiști, aceștia vor fi preponderent din Iași. „Vor fi șase stomatologi, care vor acoperi toate specialitățile posibile, stomatologie generală, ortodonție, chirurgie dento-alveolară, endodonție (tratamentele de canal), parodontologie.

Tehnica dentară este sub același acoperiș, fiind asigurată de soțul meu, Dumitru Lițcanu. Acest lucru este important, pentru că, pe de o parte, scurtează timpul pentru lucrările protetice. Însă așa am pornit, ca o familie-echipă de profesioniști, în care îl așteptăm pe fiul nostru, care ni se va alătura peste doi ani, după terminare studiilor. Astfel, oferim mai multă încredere pacienților noștri, pentru că interesul este din ambele părți pentru un rezultat bun“, explică medicul Cristina Lițcanu.

Realizare după 16 ani de muncă asiduă: dezvoltarea spre performanță și dotare

„Am început de la zero. Am fost repartizată în urma unei greșeli, ca să zic așa, de calculator, undeva la Bicazu Ardelean, în urmă cu 25 de ani. După care am fost sunată și mi s-a spus că am luat examenul de rezidențiat și că mă pot întoarce în centrul universitar. Dar pentru că am ajuns la Bicazu Ardelean și am descoperit o masă de oameni care aveau nevoie de un medic stomatolog, deși am început cu gândul să plec, pentru că mi s-a părut prea departe, până la urmă am stat și m-am gândit: totuși, oamenii aceștia au nevoie de un medic. Nu am putut să renunț și am rămas, am renunțat la șansa de a fi specialistă la momentul respectiv. M-am format ca medic printr-o practică asiduă acolo, pe Valea Muntelui, pentru că am fost și la Bicaz Chei. La un moment dat am simțit nevoia să vin și spre oraș și am lucrat la Policlinica cu plată, astfel că lucram în trei locuri deodată. După care am deschis cabinetul Crisdent de pe Bulevardul Traian din Piatra Neamț, în urmă cu 16 ani, și sigur că a apărut dorința de a mă dezvolta spre performanță și dotare. Aveam o responsabilitate față de pacienții mei, care erau informați de acum, dar și eu aveam dorința de a obține rezultate cât mai bune, mai ales că estetica primea la cabinetul nostru. Noi ne dorim ca pacientul să zâmbească frumos, să fie și sănătos, și frumos!

Am încercat acolo, în dreapta, în stânga, dar nu s-a putut și am luat-o iarăși de la zero cu acest teren și această construcție. Cu credite, pentru că nu s-au dat fonduri europene în acest domeniu pentru zona urbană. Construirea a durat trei ani și am realizat o clinică pe care am dotat-o cu aparatura de ultim nivel din lume și unde putem face tot ce se poate face în lume astăzi. Dar acest rezultat vine după 16 ani de muncă asiduă, 14-16 ore pe zi. Am acordat maximă atenție pacienților și am stat la dispoziția lor, chiar dacă au venit după program, nu i-am trimis acasă. Sperăm să avem rezultate pe măsură, pentru că ce am făcut aici chiar am făcut din toată inima.

În plus, prin ambientul special de aici vrem ca pacientul să se simtă într-un cadru familial. Iar aceasta ține nu numai de amenajări, ci și de factorul uman“, a relatat medicul Cristina Lițcanu.

Categoria Luxury Clinics, dar cu o accesibilitate ne-exclusivistă

Dotarea cu aparatură și a instrumentar este la cel mai înalt nivel, clinica fiind clasată în categoria Luxury Clinics, dar accesibilitatea va fi aceeași ca la cabinet. „Nu va fi și nu îmi doresc să oferim servicii exclusiviste, pentru că prețurile vor fi aceleași ca la cabinetul de la care am plecat. În plus, în primele două luni, în noiembrie și decembrie, consultațiile vor fi gratuite, cel puțin la stomatologie, și în felul acesta venim în întâmpinarea celor care, poate, nu își permit nici o consultație“, a precizat medicul Cristina Lițcanu.

O particularitate deosebită a clinicii este legată de… cărți. „Voi avea cărți noi, distribuite peste tot, pe care pacienții le pot lua acasă de tot. Îmi place să dăruiesc cărți, pe diferite teme, mai ales de dezvoltare personală“, a încheiat medicul stomatolog Cristina Lițcanu.

Mihael BALINT