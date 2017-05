Clădirile administrate de Locativserv ar putea trece la un compartiment al Primăriei Clădirile administrate de Locativserv ar putea trece la un compartiment al Primăriei* Interviu cu Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț

Reporter: După o iarnă de șase luni, iată că a venit primăvara și în Piatra Neamț. Cum e normal, prin oraș se fac lucrări de sezon, la care participă un angrenaj al tuturor societăților Consiliului Local.Dragoș Chitic: Activitatea de primăvară poate este cea mai intensă din cadrul unei primării și mobilizăm toate forțele pentru lucrările edilitare. De asta eu țin foarte mult la acest lucru și în această perioadă am intensificat ședințele operative, în care vreau ca fiecare să știe exact ce are de făcut, să existe responsabilități pentru persoane și, totodată, termene foarte clar stabilite. Este adevărat că a fost o iarnă atipică, dar și o primăvară atipică, pentru că la sfârșit de lună aprilie ne-am trezit cu zăpezi, ceea ce ne-a încurcat un pic activitatea. Principala activitate în această perioadă este repararea străzilor și aici insist în fiecare zi pentru că la acest moment eu sunt nemulțumit de întârzierile înregistrate la repararea străzilor din oraș. Practic, se simte la Publiserv o oarecare lipsă de experiență în acest moment. Mi-aș fi dorit să fie mai eficienți, în sensul în care să își coordoneze mai bine activitatea și să rezolve problema gropilor din carosabil, în etapa a doua urmând să intre la reparațiile capitale, adică frezarea străzilor și turnarea de covor asfaltic. Suntem aproape de finalizarea acestei operațiuni de reparații de primăvară, dar mai sunt încă străzi care nu se prezintă corespunzător și vom continua în perioada următoare și cu echipă pentru plombări, dar și cu echipe care vor face reparații capitale acolo unde străzile impun acest lucru, unde carosabilul este îmbătrânit și este absolut necesar să intrăm cu astfel de lucrări. O altă etapă este refacerea marcajelor rutiere, unde, la fel, sunt nemulțumit de întârzierea în care ne aflăm. E adevărat că nici vremea nu a fost potrivită pentru astfel de lucrări, un marcaj eficient se face atunci când temperaturile sunt suficient de ridicate pentru ca vopseaua aplicată să reziste.

Urban finalizează strângerea crengilor rupte de zăpadă, dar și cosește iarba

Rep.: Că tot ați amintit de vremea capricioasă și de zăpada de acum două săptămâni, dumneavoastră cu siguranță știți cine trebuie să se ocupe să strângă crengile rupte și căzute, care încă mai există după acel episod prin municipiul Piatra Neamț.D.C.: Da, așa este, a fost un fenomen meteo surprinzător, o zăpadă abundentă căzută în jurul datei de 20 aprilie. Ceea ce a fost mai deranjant este că a prins copacii porniți în vegetație și atunci greutatea zăpezii de pe copacii cu frunze deja crescute a făcut ca parte dintre ei să se rupă și cumva să avem o problemă din acest punct de vedere. E pe final și această acțiune. A durat mai mult decât estimam. În operativa pe care am avut-o imediat după încetarea ninsorilor termenul stabilit a fost de două săptămâni, dar se pare că a fost o cantitate impresionantă de crengi, de copaci rupți. Suntem pe final și promisiunea societății Urban, cea care execută această operațiune, este că săptămâna aceasta se va încheia. Eu aș puncta aici un lucru: uitați-vă că suntem foarte atenți în sezonul rece cu toaletările arborilor și tăierile arborilor care sunt bătrâni, care sunt uscați și, din acest motiv, în perioada de vreme nefavorabilă n-ar fi foarte multe probleme în oraș. Faptul că s-a întâmplat la sfârșit de lună aprilie, când erau porniți copacii în vegetație, cumva era firesc să se întâmple acest fenomen. Eu zic că săptămâna aceasta finalizăm această treabă. Uitați-vă, culmea, că suntem în paralel cu două activități, din cauza precipitațiilor și a încălzirii vremii a crescut și iarba în oraș și atunci, pe lângă echipele care culeg crengile căzute, sunt și echipe care deja realizează cosiri, în unele locuri fiind chiar a doua cosire.

S-ar fi putut ca Piața Centrală să fie deschisă rapid

Rep.: Dacă ați adus vorba despre CMI Urban, care mai este situația cu Piața Centrală a municipiului Piatra Neamț, pentru că acesta este un punct fierbinte?D.C.: Aici chiar sunt foarte supărat pentru că politicul, iată, creează o neplăcere în oraș, o neplăcere comercianților de la Piața Centrală și o neplăcere cetățenilor din acest oraș. Pe 13 mai se împlinesc două luni de la recepția Pieței Centrale. Este nefiresc ceea ce se întâmplă, este nefiresc faptul că avem o piață finalizată și nu o folosim. Uitați-vă că există risc de degradare a acelei construcții, uitați-vă că e posibil ca atunci când vom dori să o deschidem să apară alte probleme, pentru că legislația referitoare la autorizarea la incendiu se modifică cu rapiditate și riscăm să trebuiască să mai facem investiții acolo. Astăzi, când vorbim, această piață putea să fie deschisă, ar fi trebuit să fie deschisă. Trebuia să fie funcțională, trebuia să și uităm că am avut o problemă cu Piața Centrală și toată lumea să fie mulțumită. Din păcate, iată că politicul influențează negativ această situație. Eu nu mai înțeleg nimic, probabil că nici cetățenii nu mai înțeleg nimic. Vorbim despre faptul că se lucrează în paralel la un caiet de sarcini, a trecut mai bine e o lună de când ni se spun aceste lucruri, au fost numeroase întâlniri, până și presa a fost chemată la niște întâlniri care trebuiau să fie doar niște discuții interne și iată că suntem la două luni de la recepția pieței și clădirea stă în continuare închisă, nu există nici o perspectivă pentru un viitor apropiat în a fi deschisă această construcție. Le transmit încă o dată un semnal consilierilor locali, pentru că am avut discuții inclusiv cu Curtea de Conturi, riscă sancțiuni pentru faptul că își bat joc de banul public! Astăzi când noi vorbim, acea Piață Centrală trebuia să aducă la bugetul local impozit pe clădire și trebuia să aducă o redevență. Lucruri care nu se întâmplă și, practic, este prejudiciat bugetul local de aceste resurse de care aveam mare-mare nevoie.Rep.: Cei de la Urban ce spun despre această piață?D.C.: Eu spun încă o dată și vreau să fie clar pentru toată lumea: nu țin la o anumită societate, dar singura variantă legală pentru a deschide rapid piața este transferul acestei construcții la CMI Urban. Nu există altă variantă legală și drept dovadă nici consilierii locali nu au descoperit o altă soluție pentru a deschide piața rapid. De acord cu scoaterea la licitație! Poate că, într-adevăr, este cea mai bună formulă, eu nu am nimic împotriva acestui lucru. Dar scoaterea la licitație înseamnă în primul rând aprobarea unui caiet de sarcini în Consiliul Local – care, iată, întârzie, din cauza unei părți a consilierilor –, și înseamnă o procedură, care, conform calendarului legal, poate însemna două luni de zile, într-o variantă optimistă, sau chiar mai mult, într-o variantă în care vor apărea contestații, vor apărea alte probleme. De aceea am propus soluția legală și singura posibilă prin care piața trebuia să fie deja deschisă. O prelua Urbanul, deschidea piața, pentru că au și o experiență, nu este ușor să deschizi astăzi Piața Centrală, pentru că nu mai este în situația în care a fost, trebuie pregătite anumite lucruri, trebuie făcute contracte de mentenanță pentru echipamentele de acolo, trebuie făcută inscripționarea, dotarea cu un anumit mobilier, care nu este cu totul prezent în acest moment. Deci Urbanul putea deschide Piața Centrală, între timp se derula procedura de licitație și în momentul semnării contractului cu câștigătorul, Urbanul s-ar fi retras sau, dacă ei ar fi fost câștigătorii, ar fi continuat să administreze această piață.

Locativserv: „administrator nu își face treaba!“

Rep.: În același loc, adică tot la Piața Centrală, se află clădirea Mall Forum Center, care a fost administrată cândva de Urban, acum este administrată de Locativserv. Nu este singura clădire a municipalității administrată de Locativserv. Ce se întâmplă cu aceste clădiri? Sunt mereu discuții, mereu nemulțumiri, se aruncă vina ba de la Locativserv spre Primărie și invers.D.C.: Eu nu vreau să caut scuze, pentru că nu îmi stă în caracter lucrul acesta. Pe mine mă interesează să găsesc soluții. Și v-aș pune o singură întrebare: de ce când Locativserv era condusă de o altă persoană nu existau aceste probleme? Și atunci este evident faptul că actualul administrator nu își face treaba! Este incompetent în a administra clădiri publice! Ați văzut și în ședința de Consiliu Local au fost prezente două persoane de la Mall Forum Center, cu care eu am avut o discuție înainte, i-am primit într-o audiență, pentru că și-au dorit lucrul acesta, și oamenii mi-au spus foarte clar: când Locativserv era condusă de vechiul director, aceste probleme nu existau. Pentru că omul era un profesionist, pentru că își organizase foarte bine treaba acolo și lucrurile funcționau. Există un contract pe care, îndrăznesc să spun, actualul director nici măcar nu l-a citit. El nu știe ce obligații are. El crede că ia 200 de milioane de la Primărie și stă în birou și se uită la televizor. Păi nu așa funcționează societatea! Pentru 200 de milioane de lei vechi pe lună încasați ar trebui să fie o administrare impecabilă și toată lumea să fie mulțumită. Plus că are niște obligații pe care le-am menționat: are obligația de a efectua reparațiile în acea clădire, cu excepția reparațiilor capitale, care sunt în sarcina proprietarului. Are obligația să țină legătura cu chiriașii, să le rezolve orice problemă, are obligația să transmită Primăriei problemele apărute la acea clădire și care sunt de competența Primăriei. Nu am nici măcar o hârtie de la Locativserv prin care să mă informeze că în acea clădire ar fi lucruri de rezolvat care sunt, conform contractului, de competența Primăriei. Eu vă spun că am dat deja la analizat modul în care este respectat contractul și, dacă acel contract nu se respectă, nu vom mai putea continua așa, să ne batem joc de niște oameni. Vom rezilia contractul respectiv și îl vom administra mult mai eficient cu un compartiment din Primărie. Costuri mai mici, eficiență mai mare în administrare. Și m-aș duce mai departe. Uitați-vă și la locuințe. Aceeași problemă. Vin oamenii și se plâng că nu-i ascultă nimeni, nu-i bagă nimeni în seamă. Sunt facturi de utilități enorme venite la suprafețe mici de unități locative. Nu se poate să plătești pentru o garsonieră 700 de lei pe lună întreținerea la o locuință ANL! Nu se poate acest lucru! Este un administrator ineficient, un administrator care este numit politic și care nu își face treaba! Lucrurile nu mai pot continua așa! Din postura pe care o ocup, din poziția de primar, voi lua măsuri atât cât legea îmi permite și îmi dă competențe să aplic aceste măsuri. Din păcate, dacă în Consiliul Local eu aveam o majoritate, vreau să fiți convinși că astăzi Locativserv nu mai administra acele clădiri, pentru că o face prost și ineficient.Rep.: Ce se va întâmpla cu Stadionul Municipal și cu Sala Polivalentă? Sunt alte două embleme ale municipiului Piatra Neamț, până la urmă.D.C.: Cu Stadionul, de când e preluat la Primărie, nu sunt probleme. Acolo sunt reglementate foarte clar lucrurile, până în acest moment nu am reușit să ne angajăm decât o singură persoană, pentru că este o procedură prin care să trecem pentru a completa acel compartiment de administrare a stadionului. Lucrurile sunt foarte clare, s-a dat hotărâre de consiliu local astfel încât să fie acces la această bază sportivă publică, la urma urmei, pentru cluburile sportive, pentru anumite cluburi, în anumite condiții. Este permis accesul pentru sportul de masă, pentru a alerga pe pista de atletism, într-un program foarte clar stabilit, dimineața și seara. Am prins niște bani în buget pentru reparații la acel stadion, lucrurile funcționează, lucrurile se mișcă, pentru că este un compartiment al Primăriei, cu care relaționăm foarte bine. În privința Sălii Polivalente, în acest moment eu nu am sesizări nici de la Locativserv, nici de la cei care își desfășoară activitatea acolo. Dar, așa cum văd eu că administrează Locativserv bunurile publice, tare mi-e teamă că și acolo vor apărea probleme și că lucrurile nu vor funcționa corespunzător.

Irina ȘTEFĂNESCU