Ciclopul Străzilor: ECHIPAMENTUL RADAR CARE NU IARTĂ NIMIC

21 de permise ridicate în două ore, între Piatra Neamţ şi Costişa

Şoferii care trec prin Neamţ nu mai au nici o şansă să scape de radarul Poliţiei:

Din luna iunie a acestui an, Serviciului Rutier Neamț are în dotare unul dintre cele mai performante echipamente din dotarea poliției rutiere, informează comunicatul de presă al IPJ Neamţ.

Este vorba despre un echipament radar, tip TruCAM, ce are cameră video HD și sistem de măsurare a vitezei cu laser.

Aparatul stochează atât înregistrări video cât și fotografii ale abaterilor înregistrate conținând detalii precum data, ora, poziția GPS, marca mașinii și numărul de înmatriculare.

De asemenea, TruCAM poate măsura într-un timp foarte scurt viteza mai multor autovehicule, indiferent de tipul lor (autocamioane, autoturisme sau motociclete).

Astfel, în decurs de numai 2 ore, cu acest tip de echipament, pe sectorul de drum DN 15 Piatra Neamț – Costișa (sector de drum cu risc accidentogen ridicat), au fost aplicate 43 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute 21 de permise de conducere pentru depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 km/h.

Cum respectivul drum este cel mai scurt către destinaţia Bacău şi dincolo de Bacău, vineri, în condiţii de plin trafic, noul echipament a avut ce înregistra.

„În ziua de 15 iunie a.c., între orele 12.00-16.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au acționat cu aparatul radar TruCAM, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în special pentru nerespectarea normelor rutiere privind viteza de deplasare pe drumurile publice.

Reamintim conducătorilor auto faptul că, depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, constituie contravenție ce este sancționată cu amendă din clasa IV de sancțiuni (9 – 20 puncte amendă) – sancțiune principală și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 zile”, spune comuniactul IPJ.