Chinez condamnat pentru ucidere din culpă

*Familia celui mort ar trebui să primească daune și o sumă de bani lunar pentru copilul rămas fără tată

Judecătoria Piatra Neamț a pronunțat sentința în cazul privind moartea unui bărbat la locul de muncă. Patronul gaterului la care lucra cel strivit de o stivă de cherestea de fag, cetățeanul chinez Chen Jianrong a fost declarat vinovat și condamnat la 2 ani și 2 luni pentru ucidere din culpă și neluarea din culpă a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Pedeapsa este cu suspendare pe 3 ani, timp în care, printre altele, nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul instanței și este obligat să presteze 90 de zile muncă neplătită în folosul comunității la Primăria Săvinești sau la Primăria Piatra Neamț. „(…) aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 2 luni închisoare, reprezentând o treime din cuantumul celeilalte pedepse stabilite în cauză, urmând ca inculpatul Chen Jianrong să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani și 2 (două) luni închisoare. În temeiul art. 91 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani și 2 luni închisoare aplicate inculpatului Chen Jianrong, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…) În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 96 Cod penal, atrage atenția inculpatului Chen Jianrong că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere de 3 ani, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere, obligațiile stabilite sau dacă săvârșește o nouă infracțiune, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei de 2 ani și 2 luni închisoare“, se arată în sentința pronunțată în data de 31 mai 2017.

Alți doi angajați au primit sentințe cu suspendare, în același dosar. Ionuț Aruxandei a recunoscut la începutul procesului acuzațiile de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, și a primit 1 an și 6 luni, cu suspendare pe 2 ani, timp în care trebuie să presteze 60 de zile de muncă neplătită la Primăria Borlești. La rândul lui, Ioan Budrun are o pedeapsă de 2 ani și 2 luni, cu suspendare pe trei ani: „impune inculpatului Burdun Ioan obligația de nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței, pe durata termenului de supraveghere. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Burdun Ioan va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de 90 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, sau în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, sub coordonarea Serviciului de Probațiune Neamț, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă“, se mai precizează în dispozitivul pe scurt al sentinței.

*120.000 lei daune reparatorii pentru moartea angajatului

Soția și copilul lui Grigore O., cel care a murit în accidentul de muncă, urmează să primească peste un miliard lei vechi despăgubiri morale de la cei trei inculpați. Potrivit deciziei primei instanțe, pe lângă daunele reparatorii, copilul rămas fără tată ar urma să primească lunar o sumă de bani până ce va împlini 18 ani sau până la vârsta de 26 de ani dacă va studia: „inculpații Chen Jianrong, Burdun Ioan și Aruxandei Ionuț, în solidar și cu partea responsabilă civilmente SC ZMZ Cherestea SRL să plătească acestei părți civile: – suma de 75.000 lei, cu titlu de daune morale, – suma de 300 lei lunar prestație periodică, începând cu luna septembrie 2015 și până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar după majorat, până la împlinirea vârstei de 26 ani, doar sub condiția continuării studiilor. În temeiul art. 19 și 397 alin. 1 Cod de procedură penală, raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1371, art. 1373, art. 1381 și art. 1382 Cod civil, admite, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă și obligă, în solidar, pe inculpații Chen Jianrong, Burdun Ioan și Aruxandei Ionuț, în solidar și cu partea responsabilă civilmente SC ZMZ Cherestea SRL să plătească acestei părți civile suma de 45.000 lei, cu titlu de daune morale“, precizează același document.

Alte obligații stabilite de instanță sunt cheltuielile de judecată, ce cad tot în sarcina inculpaților. Deocamdată, această sentință nu este definitivă și atât Jianrong, cât și Burdun au declarat apel.

Accidentul de muncă mortal s-a produs în ziua de 1 martie 2014, la amiază. Potrivit dosarului, Grigore O. (48 de ani) era angajat ca manipulant la gaterul de pe platforma Săvinești aparținând firmei conduse de cetățeanul chinez și înființată de nici un an de zile. În timp ce pregătea lagărele pentru o nouă stivă de cherestea de fag, o stivă de alături s-a prăbușit peste muncitor, îngropându-l. Bărbatul n-a avut nici o șansă, iar cadrele medicale de pe autospeciala SMURD sosite la locul accidentului au făcut eforturi timp de o oră să-l resusciteze, dar în zadar. Inspectoratul Teritorial de Muncă a făcut o anchetă și în baza concluziei că responsabili pentru eveniment sunt conducerea unității și cei doi angajați cu atribuții de organizarea locului de muncă, dosarul a fost înaintat parchetului și apoi instanței.

