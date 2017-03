Ceremonie de premiere Award la Piatra Neamț

Clubul Ecoturistic „Dr. Gh. Iacomi“, în calitate de Unitate Operațională Award, are onoarea să vă invite la Ceremonia de premiere Award a finalizatorilor nivelurilor de Bronz și Argint ce va avea loc la Piatra Neamț, în data de 3 martie, orele 18.00 (cu sosire la 17.45), în Sala Millenium a Hotelului Central Plaza.

În cadrul Ceremoniei vor fi recompensați un număr de 20 tineri finalizatori ai programului Award din Piatra Neamț, Bârlad și Valea Lupului, județul Iași. Aceștia vor fi însoțiți de lideri, de supraveghetorii și evaluatorii ce i-au însoțit în excursia de calificare a secțiunii de aventură, precum și de instructorii care i-au pregătit în diversele activități.

Și-au anunțat prezența la acest eveniment reprezentanți ai Autorității Naționale Award din Brașov, conducerea Primăriei Piatra Neamț, personalități ale orașului, reprezentanți ai principalelor ONG-uri, directori ai unor colegii partenere, profesori etc.

Clubul Ecoturistic „Dr. Gheorghe Iacomi“ a fost licențiat ca Unitate Operațională în data de 01 aprilie 2015, fiind singura unitate care derulează programul Award in Piatra Neamț, oferind astfel tinerilor interesați oportunitatea de a accesa acest program internațional de dezvoltare personală, prezent în peste 140 țări.

The Duke of Edinburgh’s International Award este liderul mondial al programelor de dezvoltare personală pentru tineri și se adresează celor cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani care, indiferent de mediul de proveniență, sunt încurajați să desfășoare activități de educație non-formală. El este structurat pe trei niveluri – bronz (tinerii peste 14 ani), argint (tinerii peste 15 ani) și aur (tinerii peste 16 ani), iar fiecare nivel are patru secțiuni ce trebuie parcurse – voluntariat, abilități personale, activități fizice și aventură. Este un program non-competitiv, voluntar, ce necesită un efort susținut și progresiv, oferind tinerilor șansa să-și demonstreze dezvoltarea și creșterea într-un cadru recunoscut la nivel internațional.

Programul a fost inițiat de către Alteța Sa Regală Prințul Philip al Marii Britanii în 1956, fiind prezent în peste 140 de țări, la nivel mondial. În România, programul a fost lansat, la nivel național, în iunie 2013, în cadrul Galei Regale, fiind patronat de către Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a României și susținut de Ministerul Educației Naționale. În anul 2014, programul Award a fost recunoscut ca fiind cel mai bun program de tineret din România, primind premiul I la această secțiune în cadrul Galei Societății Civile.

Mesajul Coordonatorului Unității Award, Gianina Păun, cuprins în Raportul Statistic Anual al Dofe România este următorul: „Programul Award a adus organizației noastre tineri, deci energie și suflu proaspăt. Ne-a învățat să lucrăm în echipă și să ne dedicăm lor, oamenilor cu ochii senini, lipsiți de prejudecăți și stereotipul «nu se poate». Ne-a dat ocazia să împrumutăm din entuziasmul și perseverența lor, să creștem alături de ei și să ne dezvoltăm propriile obiective, o dată cu ei. Pentru noi, programul Award înseamnă o continuă provocare, inspirație și bucuria de a face ceea ce ne place.

Pentru ei, tinerii neînfricați, programul înseamnă responsabilitate și recunoaștere, implicare în activități diverse, bucurie și aventură; asumarea propriilor dorințe și transformarea lor în realitate, pas cu pas, prin efort, dăruire și continuitate. Înseamnă interacțiune cu alți tineri, depășirea limitelor și a zonei de confort, înseamnă creștere și dorința de a fi mai buni în fiecare zi. Înseamnă conștiința faptului că pot schimba ceva în lumea de lângă ei, prin puterea exemplului personal. Înseamnă vise împlinite și o rampă de lansare pentru un zbor de neoprit“.